Будущие звёзды НХЛ? 18 игроков с драфта-2021, подписавших контракты новичка

Вполне возможно, что некоторых из них мы увидим уже в предстоящем сезоне.

Драфт юниоров в НХЛ прошёл практически месяц назад. Судьба первого номера Оуэна Пауэра ещё неясна — игрок говорил, что может провести ещё один сезон в студенческой лиге. Однако уже 18 игроков, выбранных на этой же ярмарке, уже подписали контракты новичка с задрафтовавшими их клубами. Станет ли из них кто-нибудь звездой НХЛ в будущем?

Данила Климович («Ванкувер»)

Данила стал первым из трёх белорусских игроков, выбранных на прошедшем драфте, а также первым из всех выпускников недавней ярмарки, кто подписал контракт новичка с клубом НХЛ. 18-летнему правому нападающему, блеснувшему на ЮЧМ-2021 и даже успевшему выступить на взрослом чемпионате мира, будет тяжело в первый же год пробиться в основу «Ванкувера», который выбрал Климовича под общим 41-м номером, однако у него есть все задатки, чтобы в ближайшем будущем закрепиться в НХЛ.

Новость по теме «Ванкувер» подписал трёхлетнее соглашение с Данилой Климовичем

Закари Л’Еру («Нэшвилл»)

В первом раунде вместе с Фёдором Свечковым взор «Нэшвилла» пал на канадского нападающего Закари Л’Еру, выбранного под 27-м номером. Этот форвард не защищал цвета своей сборной на юниорских чемпионатах мира, но в лиге Квебека, где он выступает за «Галифакс», славится умением не только набирать очки, но и вести силовую борьбу, что, даже несмотря на рост 180 см, позволяет ему продавливать защитников на пути к воротам. Неудивительно, что его образцами для подражания являются Брэд Маршан и Мэттью Ткачук.

Оскар Олауссон («Колорадо»)

В прошедшем сезоне Оскар, выбранный «Колорадо» сразу после Л’Еру, успел дебютировать во взрослом хоккее, проведя 18 матчей и набрав четыре очка в составе «ХВ71». На молодёжном уровне в Шведской лиге, он, естественно, был куда результативнее, а вот на международном уровне себя пока не проявил, проведя четыре матча без очков на МЧМ-2021.

Тем не менее скауты отмечают отличную манёвренность Олауссона и его вариативность в атаке, и где, как не в «Колорадо» знают, как развивать таких игроков.

Фабиан Люселль («Бостон»)

«Бостон» потратил свой выбор в первом раунде на соотечественника Олауссона Фабиана Люселля, который на недавнем ЮЧМ разделил первое место в списке лучших бомбардиров сборной Швеции с Исаком Росеном, ушедшим под 14-м номером в «Баффало».

Сильные стороны Люселля, такие как катание и умение принимать решения на большой скорости, прочувствовали на себе юниоры из Беларуси, пропустившие от 18-летнего шведа один из самых красивых голов того первенства.

Новость по теме Форвард сборной Швеции Люселль забил красивый гол белорусам, пройдя через всю площадку

Брандт Кларк, Самуэль Хелениус («Лос-Анджелес»)

«Лос-Анджелес», имеющий неплохой список перспективных нападающих, под восьмым номером выбрал защитника, который в будущем может стать отличной заменой Дрю Даути. Брандт Кларк также заточен на атаку, а его умение продвигать шайбу и создавать моменты для партнёров очень высоко оценивали перед драфтом, прогнозируя ему ранний выбор.

Поскольку высококлассных игроков обороны «королям» сейчас не хватает, вполне возможно, что совсем скоро Брандт, как и другой проспект «Кингз» Тобиас Бьёрнфот, займёт место в основной шестёрке защитников.

Самуэль же, выбранный под 59-м номером, является сыном защитника Сами Хелениуса, успевшего поиграть за несколько команд НХЛ, и от отца юный нападающий перенял боевитый характер и умение навязывать силовую борьбу, что делает Хелениуса-младшего неплохим двусторонним форвардом.

Бреннан Отман («Рейнджерс»)

Несмотря на то что Отман был выбран довольно-таки высоко (16-й номер), полагаю, что в основе «рейнджеров» мы его увидим довольно-таки не скоро.

Креативные звенья нью-йоркцев сейчас забиты до отказа, а для сдерживающих Бреннан попросту не подходит по типажу.

Сильными сторонами канадца являются умение на скорости оторваться от противника, а также точный кистевой бросок. Весьма вероятно, что развивать свои навыки в ближайшие пару-тройку лет Отман будет за пределами НХЛ.

Станислав Свозил («Коламбус»)

По какой-то причине «Блю Джекетс» не стали выбирать под пятым номером шведского защитника Симона Эдвинссона, который мог бы в потенциале стать прямой заменой Сету Джонсу, зато в третьем раунде задрафтовали чешского игрока обороны Станислава Свозила, больше специализирующегося непосредственно на сдерживании соперника.

В этом году Станислав, отлично играющий один-в-один, успел появиться и на юниорском, и на молодёжном чемпионатах мира, где провёл по пять матчей. На родине же Свозил уже два года выступает на взрослом уровне, поэтому его путь до НХЛ может получиться не таким уж и долгим.

Саша Пастухов, Олен Зеллвегер, Мэйсон Мактавиш («Анахайм»)

«Анахайм» провалил три сезона подряд, поэтому в команде усиленно готовят игроков, которые в будущем сделают из «Дакс» стабильных участников плей-офф. В прошлом чемпионате в основе дебютировали Тревор Зеграс и Джейми Драйсдейл, высоко выбранные на драфтах-2019 и 2020, и в скором времени к ним могут присоединиться чемпионы мира среди юниоров в составе сборной Канады Мэйсон Мактавиш (3-й выбор) и Олен Зеллвегер (34-й выбор), а также американец с русскими корнями Саша Пастухов (66-й выбор), которому многие эксперты пророчили место в первом раунде.

Всех троих мы наверняка увидим во время предсезонных матчей, но также не исключено, что и по ходу сезона каждый из них получит шанс в главной команде.

Янис Мозер («Аризона»)

Самый возрастной участник прошедшего драфта (в начале июня Мозеру исполнился 21 год), выбранный под 60-м номером, описывается скаутами как отличный защитник, однако в прошлом сезоне Янис, который был капитаном швейцарского «Биля», показал отличную результативность, набрав 30 очков в 50 матчах.

Такой разносторонний игрок явно пригодится «Аризоне», которая испытывает проблемы с корпусом обороны, и вполне возможно, что Мозер сразу же завоюет место в основе.

Саму Туомаала («Филадельфия»)

Форварда, ставшего лучшим бомбардиром сборной Финляндии на ЮЧМ-2021, под 46-м номером выбрала «Филадельфия». Габариты Саму не такие уж и большие — рост 178 см и вес 80 кг — однако их могут нивелировать высокая скорость игрока и его отличный кистевой бросок, который несёт угрозу практически с любой позиции.

Аату Рятю («Айлендерс»)

Центральным скаутским бюро НХЛ Аату рассматривался как один из лучших полевых игроков среди европейцев, однако своего выбора ему пришлось ждать аж до середины второго раунда, когда под 52-м номером его забрали «островитяне». Не очень понятно, почему клубы проигнорировали Рятю в первом раунде, но теперь у него будет возможность доказать, что «Айлендерс» повезло выбрать его во второй половине сотни.

Вильям Эклунд («Сан-Хосе»)

Шведский нападающий мог уйти с драфта и раньше, но только под седьмым номером отправился в «Сан-Хосе». Вероятно, что мы уже в новом сезоне увидим Вильяма в основном составе «акул». Небольшие габариты (178 см и 78 кг) не помешали ему провести отличный чемпионат за взрослую команду «Юргордена», где в свои 18 он стал одним из лучших снайперов команды.

Эклунд, который играет на проблемной для «Шаркс» позиции левого форварда (хотя на сегодняшний день любую позицию в атаке «Сан-Хосе» можно назвать проблемной), обладает отличным видением и быстрым мышлением, поэтому его способности в созидании игры очень пригодятся «акулам».

Себастьян Косса («Детройт»)

Ради Себастьяна «Детройт» обменялся с «Далласом» правами на выбор в первом и втором раундах. С его помощью «крылья» хотят надолго решить вопрос с вратарской позицией. Пока что в основе есть неплохой тандем Неделькович-Грайсс, но года через два у Коссы, ушедшего с драфта под 15-м номером, могут быть неплохие шансы, чтобы занять как минимум место бэкапа.

Алекси Хеймосалми, Вилле Койвунен («Каролина»)

Во втором раунде «Каролина» выбирала целых три раза, и два из пиков — 44-й и 51-й — были потрачены на финских игроков. Защитник Хеймосалми и нападающий Койвунен были лидерами своей сборной на прошедшем ЮЧМ, где финны дважды встречались с российской командой: именно с передачи Алекси Вилле поразил ворота Сергея Иванова на групповом этапе.

Пусть сборная Суоми и не добралась до медалей, оба игрока провели отличный турнир: Койвунен вошёл в десятку лучших бомбардиров первенства, набрав 10 очков, а Хеймосалми был признан лучшим защитником. Очень может быть, что в будущем в «Каролине» появятся ещё два высококлассных финна.

Новость по теме «Каролина» подписала контракт с лучшим защитником ЮЧМ-2021

Дмитрий Кузьмин («Виннипег»)

Сразу два из трёх белорусов, выбранных на драфте-2021, подписали первые контракты в НХЛ. Вслед за Данилой Климовичем в Северную Америку отправляется защитник Дмитрий Кузьмин, выбранный под 82-м номером «Виннипегом».

В распоряжении «Джетс» появится отличный атакующий защитник, который к тому же является специалистом по лакросс-голам! Возможно, через несколько лет Дмитрий попытается составить конкуренцию Андрею Свечникову и провернуть такой трюк уже в сильнейшей лиге мира.