«Сам не знает, как может быть хорош». Якупова в «Авангарде» ждёт лучший сезон в карьере?

Историю Наиля Якупова, наверное, знают все, кто хоть немного следит за хоккеем. Почти 10 лет назад воспитанник «Нефтехимика» считался самым талантливым и ярким молодым игроком в мире, его под первым номером драфта выбрал «Эдмонтон», но затем карьера Наиля насквозь пропиталась разочарованием. В Америке он не раскрылся ни в «Ойлерз», ни в других командах (хотя шансы были), а по возвращении в Россию не оправдал надежд СКА и прошлым летом, казалось бы, был окончательно списан на обочину.

В октябре Якупов, на которого по-прежнему работало его имя, всё-таки снова оказался в топ-клубе. Очередную возможность начать всё с чистого листа Наилю предоставили в «Авангарде»: форвард ярко начал, забив в первых двух матчах за новую команду, но затем растворился в составе «ястребов», а в январе и вовсе закончил сезон из-за проблем со здоровьем.

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Во время чемпионского плей-офф Якупов был едва ли не главной звездой раздевалки «Авангарда», толкал мотивационные речи и создавал нужную атмосферу. Но на лёд Наиль не выходил, и после завершения чемпионата вновь должна была обостриться тема его будущего. Однако клуб не дал ни одного повода для спекуляций относительно дальнейшей судьбы хоккеиста и уже 30 апреля, спустя два дня после завоевания Кубка Гагарина, объявил о продлении контракта с Якуповым.



Почему «Авангард» решил сделать ставку на Наиля? На мой взгляд, здесь несколько причин. Во-первых, Якупов прекрасно себя проявил в коллективе, а это всегда очень важно, когда мы говорим о строительстве серьёзной, амбициозной команды. Наиль был своим человеком в раздевалке и помогал партнёрам в плей-офф, чем мог, неся позитив и драйвовый настрой. Во-вторых, проблемы хоккеиста со здоровьем были решены при непосредственном участии клубных врачей, так что в этом смысле риски для «Авангарда» хоть и не исключаются, но сводятся к минимуму.

В-третьих, Якупов согласился подписать двухлетнее соглашение, а это подспорье для генменеджера омичей Алексея Волкова по комплектованию состава, в котором «Авангард» через год вернётся домой. В-четвёртых, сразу же после победы в чемпионате для Волкова был ясен масштаб потерь в атакующей линии «ястребов», и тянуть с продлением Якупова было бы странно: рынок скуден, а тут под рукой есть адаптированный к клубу, мастеровитый форвард, чья мотивация в следующем сезоне будет зашкаливать.



Собственно, Наиль не стал ждать сентября, чтобы заявить о своих высочайших амбициях. К первому же летнему матчу Якупов подошёл в сумасшедшей форме, благодаря чему выделялся на фоне партнёров. В следующих контрольных встречах Наиль нисколько не снизил планку, и сейчас кажется, что он действительно готов стать лидером «Авангарда» в новом сезоне.

Боб Хартли главный тренер «Авангарда» «Я рад за Якупова, у него был непростой период. Он появился на предсезонке в просто невероятной форме, был полностью готов и настроен на работу. Мне кажется, Наиль даже сам не знаёт, как он может быть хорош».

Прекрасно отдаю себе отчёт, что пока это только слова и очередная порция выданных заранее авансов. Понимаю, что похожие ситуации, когда от Якупова ждали прорыва, а он разочаровывал, в его карьере уже были. Но почему бы сейчас Наилю по-настоящему не перезагрузиться и не провести лучший сезон в карьере?

Ведь всё для этого у хоккеиста есть. Его наигрывают в первом звене (пока с Найтом и Цеглариком), дают много айстайма в большинстве, где Якупов, как правило, занимает позицию для завершения атак на пятачке. С бытовой и психологической точек зрения Наиля всё устраивает в «Авангарде», после решения медицинских вопросов у него высокий уровень лояльности к омскому клубу. Не будем забывать и про мотивацию, основанную на банальном человеческом самолюбии: весной Якупов поднял над головой Кубок Гагарина, но ведь в плей-офф не сыграл ни секунды.



В августе Наиль очень хорош. Такой напористый, наглый крепыш, с удовольствием идущий в борьбу, весьма быстро бегающий и отлично доедающий моменты на пятачке. Якупову добавить бы в реализации с чистого льда, и вот он — потенциально лучший снайпер «Авангарда» в следующем сезоне. Наиль комфортно чувствует себя в рамках требований Хартли, который активно поддерживает подопечного, зажигает в раздевалке и вообще всем видом показывает, что кайфует от того, что с ним сейчас происходит. А это невероятно важно для такого драйвового по своей природе человека, как Наиль.

Но это в августе. Что будет в сезоне — можно только предполагать. Ведь насколько Якупов драйвовый, настолько и нестабильный. Однако, повторюсь, предпосылки для лучшего сезона в карьере у Наиля есть, и очень хочется, чтобы они подтвердились. Ведь пиковый Якупов — это плюс не только для «Авангарда», но и для всей КХЛ, где с каждым годом становится всё меньше нестандартных, нешаблонных, ярких хоккеистов, на которых может ходить зритель.