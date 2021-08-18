Егор Яковлев не доиграл матч с «Салаватом» на турнире в Казани и покинул лёд с помощью врачей.

Момент дня в КХЛ! Капитан «Магнитки» забил гол-красавец, а затем получил шайбой в ухо

В Казани стартовал топовый предсезонный турнир — TANECO Кубок чемпионов. Всё началось с того, что 18 августа в Национальной библиотеке Республики Татарстан впервые прошла международная конференция о спортивном маркетинге TANECO Форум чемпионов.

Спикерами форума стали представители топ-клубов российского спорта и зарубежные лидеры маркетинга. Специалисты отрасли рассказали о лучших практиках по привлечению болельщиков, трансформации аудитории и повышению коммерческой привлекательности спорта. В программу форума были включены кейсы цифровизации клубов и применения новых медиа в продвижении звёзд, а также жаркие дебаты лидеров SMM-направления российского хоккея.

После форума его участники и журналисты начали перемещаться на «Татнефть-Арену», где первым запуском сильнейшего выявляли магнитогорский «Металлург» и «Салават Юлаев».

В составе уфимцев в столицу Татарстана прилетел форвард Николай Кулёмин, на днях заключивший с клубом просмотровый контракт. Было бы интересно посмотреть на игру Николая с его бывшей командой, однако тренерский штаб юлаевцев не заявил нападающего на матч. По всей видимости, готовность Кулёмина пока не соответствует предъявляемым требованиям.

Не оказалось в заявке уфимцев и двух финнов — Гранлунда и Маннинена. Зато был Хартикайнен, который, как оказалось позднее, сыграл во встрече определённую роль. Но обо всём по порядку.

Одним из главных действующих лиц стал защитник и капитан магнитогорцев Егор Яковлев, получивший литеру «С» на свитер после завершившего карьеру Сергея Мозякина.

Уже на пятой минуте лидер «Магнитки» забросил шайбу, эффектно перекинув её через голкипера соперника Метсолу, который зачем-то выбежал из ворот, словно на пожар. Всё-таки финн порой исполняет необъяснимые вещи. В сезоне такие фокусы лучше не исполнять.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» магнитогорского «Металлурга».

Однако долго порадоваться столь красивому голу и исполнительскому мастерству Яковлева болельщики уральской команды не смогли.

В концовке стартовой двадцатиминутки случился неприятный эпизод: при игре «три на пять» Егор вышел вместе с партнёрами оберегать ворота Василия Кошечкина от пропущенной шайбы, но в итоге шайба, пущенная словно из пращи уже упомянутым ранее Хартикайненом, прилетела точно в ухо капитану «Металлурга». Защитник сам поднялся со льда, но покинул площадку только при помощи врачей, держась за голову. Обратно Яковлев уже не вернулся, так как не было смысла рисковать здоровьем системообразующего хоккеиста на предсезонном турнире.

«Яковлеву прилетело в ухо, ему наложили много швов. Посмотрим, что скажут доктора, как он будет себя чувствовать. Прилетело прилично», — прокомментировал эпизод главный тренер «Магнитки» Илья Воробьёв.

Но «Магнитка» победила и без своего капитана. 6:4 — таков окончательный счёт результативной встречи. Конечно, работы у тренерских штабов хватает. Предсезонные турниры для того и существуют, чтобы делать выводы и определённые наработки.