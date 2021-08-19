Кого собрали на Востоке? Рейтинг легионерских бригад российских клубов КХЛ

1 сентября матчем за Кубок открытия должен стартовать новый регулярный чемпионат КХЛ. Рассказываем о легионерских бригадах клубов КХЛ и даём им оценку. В первой части были рассмотрены российские команды Западной конференции, а теперь мы переходим к Востоку, оставляя без внимания «Барыс» и «Куньлунь Ред Стар». Иностранные клубы КХЛ живут в нашей лиге по своим правилам и не подчиняются лимиту на легионеров, который распространяется на российские команды, а это означает, что оценивать их легионерские бригады нужно по иным правилам. Несправедливо с одинаковой шкалой подходить к пятёркам иностранцев российских клубов и той же меркой оценивать иностранные клубы, устанавливающие правила сами для себя.

10. «Адмирал» — 5.0

Легионеры: н. Кестнер, н. Букартс, з. Мозик (?), з. Шулак (?)

Новый-старый клуб КХЛ столкнулся с большими проблемами в селекционной работе в это межсезонье. Из-за задолженностей перед игроками и бывшим главным тренером приморскому клубу неоднократно закрывали доступ в ЦИБ, из-за чего дальневосточники не могли регистрировать новые контракты. Сейчас в «Адмирале» на контрактах находятся всего два иностранных игрока – это новичок лиги Джош Кестнер и прекрасно всем знакомый Робертс Букартс. Генеральный директор «моряков» Алексей Ан в интервью «Чемпионату» рассказал, что в ближайшее время состав команды должны пополнить ещё два игрока из Чехии. Ожидается, что этими хоккеистами окажутся защитники Либор Шулак и Войтек Мозик.

9. «Нефтехимик» — 6.0

Легионеры: в. Туохимаа, з. Кнок, з. Клот, н. Секстон, н. Гудачек

На протяжении последних нескольких сезонов одной из главных проблем «волков» являлась вратарская линия. Константин Барулин и Евгений Иванников уже давно не играли на уровне, который соответствует КХЛ. В это межсезонье нижнекамский клуб значительно обновил линейку легионеров, в том числе подписав контракт и с финским голкипером Франсом Туохимаа. В защите появились два чешских оборонца – Лукаш Кнок и Рудольф Кнот. Что касается линии нападения, то в ней «волки» сделали ставку на проверенных легионеров – и Дэн Секстон, и Либор Гудачек уже обладают успешным опытом выступления в Нижнекамске.

8. «Амур» — 6.0

Легионеры: в. Бартошак, з. Йордан, з. Машин, н. Ленц, н. Томашек

Хабаровский «Амур» в своей селекции не стал уходить он курса на чешских легионеров. В новом сезоне иностранный легион «тигров» будет на 100% состоять из представителей этой страны. Самым интересным иностранцем «Амура» является голкипер Патрик Бартошак, ещё недавно защищавший ворота национальной команды. Но осенью 2019 года «Тршинец» расторг с Бартошаком контракт по причине «нарушения образа жизни профессионального спортсмена», а сам голкипер угодил в психиатрическую больницу. Сейчас чешский вратарь разобрался со своими жизненными трудностями и готов стать первым номером «Амура» в КХЛ.

Компанию Патрику в Хабаровске составят защитники Михал Йордан и Доминик Машин, а также форварды Радан Ленц и Давид Томашек. На предсезонке чехи уже успели показать, что в хороший день они могут стать ключом к победе своей команды. В контрольном матче со «Спартаком» они приложили руку ко всем голам «Амура» в большинстве.

7. «Ак Барс» — 6.5

Легионеры: з. Кампфер, н. Уил, н. Линдхольм

Только лишь седьмое место иностранной бригады «Ак Барса» в нашем рейтинге в первую очередь обусловлено тем, что из пяти (а то и шести) легионерских мест казанская команда на данный момент заполнила только три. И, глядя на игру Игоря Бобкова этим летом, вряд ли кто-то удивится, если в стане клуба в скором времени всерьёз задумаются о приглашении иностранного вратаря в пару к Тимуру Билялову.

Если же говорить об уже имеющихся иностранцах, то пока что только американский защитник Стивен Кампфер уже показал свои сильные стороны (хорошее катание, подвижность и отличное владение шайбой при розыгрыше большинства). В свою очередь канадец Джордан Уил и швед Пер Линдхольм пока откровенно находятся в тени молодых игроков команды.

Подписание Линдхольма и вовсе может стать большим провалом «Ак Барса» в селекции. На последнем чемпионате мира сборная Швеции выступила провальным образом, впервые в своей истории не сумев пробиться в четвертьфинал. И 29-летний Линдхольм стал одним из виновников этого провала. В национальной команде Перу предоставили возможность стать ведущим игроком — в начале турнира он пробовался в бригаде большинства и нередко выходил на лёд в критические моменты встречи. На выходе — ноль очков в семи матчах при нулевом показателе полезности. Да и в НХЛ Пер никогда не демонстрировал выдающейся статистики, пытаясь отвоевать место в составе за счёт других козырей.

6. «Сибирь» — 7,0

Легионеры: в. Сятери, з. Йокипакка, з. Мёрфи, н. Шор, н. Ведин

Новосибирский клуб только в начале этой недели заполнил позицию пятого легионера, выменяв из «Ак Барса» защитника Тревора Мёрфи. Пойти на сделку с казанским клубом генерального директора «Сибири» Кирилла Фастовского заставила травма основного защитника команды Юрки Йокипакки. Финский защитник «сломался» в самом начале предсезонки и совершенно точно не будет готов к старту нового сезона. Входить в чемпионат без атакующего защитника в «Сибири» не захотели и подобрали Мёрфи, от услуг которого давно хотели отказаться в «Ак Барсе».

Фото: Тухбатов Ильнар, photo.khl.ru

В межсезонье «Сибирь» рассталась с финскими форвардами Микаэлем Руохамаа и Юусо Пуустиненом, найдя им замену в лице Ника Шора и Антона Ведина. В контрольных матчах швед и американец уже показывают неплохое взаимодействие, являясь движущей силой команды в атаке. На последнем рубеже остался Харри Сятери, продливший контракт с клубом ещё на один сезон.

5. «Металлург» Магнитогорск — 7.5

Легионеры: в. Олкинуора, з. Хультстрём, н. Майе, н. Кэрри, н. Лайпсик

В минувшем сезоне иностранцы «Магнитки» провалились в решающие моменты сезона, став одним из якорей, утянувших команду в отпуск. Неудивительно, что в межсезонье уральский клуб на 80% обновил иностранный легион, сохранив в команде только финского голкипера Юхо Олкинуору, к которому было меньше всего вопросов среди легионеров. Однако новый выбор менеджеров уральцев также вызвал изрядное количество вопросов.

Шведский защитник Линус Хультстрём в прошлом сезоне набрал много очков при игре в большинстве за «Витязь», но каждое его появление у своих ворот оборачивалось большими проблемами для подмосковной команды. В результате Хультстрём с большим отрывом стал худшим защитником «Витязя» по показателю полезности. В Магнитогорске рассчитывают, что Линус возьмёт на себя розыгрыш лишнего, а его недостатки в обороне компенсируют партнёры.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Нападающие Филипп Майе и Джош Кэрри прибыли на Урал без опыта игры в КХЛ, и было нетрудно предположить, что оба канадца столкнутся с проблемами адаптации. Данный выбор уральцев смотрелся большим риском, однако пока оба форварда уральцев смотрятся очень достойно, а ещё лучше выглядит выменянный из ЦСКА Брэндон Лайпсик. В системе Игоря Никитина талантливому форварду было тяжело раскрыть все свои козыри, тогда как в «Магнитке» Брэндон должен выходить на лидирующие роли.

4. «Автомобилист» — 8.0

Легионеры: в. Коварж, н. Да Коста, н. Кормье, н. Мэйсек, н. Спунер

Говоря о иностранной бригаде «Автомобилиста», в первую очередь необходимо отметить, что защитник Джесси Блэкер и нападающий Шейн Принс не являются легионерами в КХЛ, так как заиграны за сборные Казахстана и Беларуси соответственно. В Екатеринбурге этим летом удалось собрать очень приличный набор иностранцев. Француз Стефан Да Коста должен стать главным дирижёром атак команды при игре в большинстве, а на канадца Патриса Кормье будет возложена ключевая роль в меньшинстве.

Бывший игрок минского «Динамо» Райан Спунер здорово смотрелся с дебютном для себя в сезоне КХЛ, за что и удостоился приглашения в «Автомобилист». В екатеринбургском клубе его наигрывают в связке с его бывшим партнёром по «зубрам» — Принсом. Пока всё смотрится очень неплохо.

3. «Трактор» — 8.5

Легионеры: в. Вилл, з. Пилут, н. Гика, н. Седлак, н. Пулккинен

От иностранной бригады «Трактора» были большие ожидания и перед прошлым сезоном КХЛ. Примечательно, что между выступлением челябинских и уфимских легионеров можно провести определённые параллели. Если расставлять акценты исключительно по итогам регулярки, то к Роману Виллу, Лоуренсу Пилуту, Лукашу Седлаку и Томаше Гике не было никаких вопросов.

Но в плей-офф иностранцы «Трактора» растворились, столкнувшись с сопротивлением «Салавата», после чего уже сами юлаевцы в следующем раунде в схожей манере налетели на «Ак Барс». И в регулярке, и в плей-офф провалился только один иностранец «Трактора» – шведский форвард Понтус Оберг. Неудивительно, что именно его в Челябинске и заменил финский нападающий Теэму Пулккинен. Теперь линейка легионеров чёрно-белых смотрится ещё более убедительно, чем перед стартом прошлого сезона.

2. «Салават Юлаев» — 8.5

Легионеры: в. Метсола, з. Ларсен, н. Хартикайнен, н. Гранлунд, н. Маннинен

Не надо ломать то, что работает. Именно так решили в «Салавате Юлаеве», не сделав ни одного изменения в своём иностранном наборе. Уфимский клуб оставил в неизменном виде свой легионерский состав, сохранив в своих рядах голкипера Юху Метсолу, защитника Филиппа Ларсена, а также форвардов Теэму Хартикайнена, Микаэля Гранлунда и Сакари Маннинена. По итогам прошлого регулярного чемпионата финская тройка была признана лучшей во всей лиге – на троих они забросили 63 шайбы. Правда, во втором раунде плей-офф дела у иностранцев «Салавата» откровенно не задались – «Ак Барс» нашёл противоядие против звёзд уфимской команды, а поддержки у них не оказалось.

1. «Авангард» — 9.0

Легионеры: в. Грубец, з. Каски, з. Покка, н. Найт, н. Цегларик

С победителем нашего рейтинга всё довольно просто – результат определяет сознание. В минувшем плей-офф легионеры «Авангарда» делом доказали свой класс. Чешский голкипер Шимон Грубец доминировал на последнем рубеже, в финальной серии с ЦСКА выдав лучший хоккей в своей карьере. Защитники Оливер Каски и Вилле Покка прекрасно справились со своей работой как в спецбригадах, так и в равных составах, а нападающий Корбан Найт зарекомендовал себя одним из лучших центров во всей лиге.

Летом действующий чемпион КХЛ потерял одного из главных творцов своего успеха – американского нападающего Рида Буше. Но «ястребы» оперативно нашли ему замену в лице лучшего форварда минувшего чемпионата мира Петера Цегларика. На турнире в Сочи броскам словацкого форварда не хватало точности, однако для летних матчей гораздо важнее, что Петер постоянно находился в бросковой позиции. Когда Цегларик полностью наладит взаимопонимание с партнёрами, то станет главной угрозой в составе «Авангарда» при игре в большинстве.