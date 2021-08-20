Три гендиректора за один месяц. Московское «Динамо» пережило очередную революцию

За последние несколько лет все уже привыкли к постоянным изменениям в руководстве московского «Динамо», однако этим летом столичная организация задала новые стандарты в эпохе революций. В течение последних 30 календарных дней на должности генерального директора побывали сразу трое функционеров. Начинал июль в этом качестве Евгений Кровопусков, возглавивший клуб весной 2019 года. В конце месяца по итогам очередного совета директоров Кровопусков оставил свою должность (продолжив при этом работу в системе клуба), а его преемником стал Анатолий Харчук.

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При этом 63-летний менеджер получил приставку «исполняющий обязанности», которая намекала на продолжение процесса, и оно последовало уже на самом высоком уровне столичного клуба. 20 августа состоялось заседание общего собрания учредителей московского «Динамо». Решением ОСУ на должность генерального директора был утверждён Михаил Тюркин, прекрасно знакомый динамовским болельщикам по своей предыдущей работе в клубе.

Кто такой Михаил Тюркин?

53-летний функционер впервые появился в хоккейной плоскости в июне 2009 года, когда занял руководящий пост в ХК МВД. В хоккей Тюркин пришёл после многолетней работы в Министерстве внутренних дел России, где он в первую очередь занимался вопросами миграционной политики. Являлся председателем совместной комиссии государств-участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией, членом нескольких правительственных комиссий по миграционным проблемам, в том числе членом правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления.

В подмосковном клубе Тюркин впервые образовал тандем с Андреем Сафроновым, а главным тренером команды из Балашихи в то время был Олег Знарок. Вместе им удалось довести «милиционеров» до исторического достижения — выхода в финал Кубка Гагарина 2010 года. Всего за шесть лет ХК МВД проделал путь от создания до завоевания серебряных медалей открытого чемпионата России. В финальной серии 2010 года «милиционеры» находились всего в одной победе от главного трофея КХЛ, но последний шаг к титулу им сделать не удалось. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова одержали две победы кряду, защитив своё чемпионское звание, добытое годом ранее. Сам же Тюркин по итогам сезона-2009/2010 впервые в своей хоккейной карьере удостоился звания лучшего руководителя клуба КХЛ.

Чего уже добился в московском «Динамо»?

История ХК МВД на этом была закончена — подмосковная команда оказалась поглощена московским «Динамо», куда трио Тюркин — Сафронов — Знарок и перебралось в полном составе. В сезоне-2010/2011 динамовцы заняли девятое место в регулярном чемпионате КХЛ, по ходу его пережив худшую в истории клуба серию поражений — на стыке декабря-января бело-голубые проиграли 11 матчей кряду, но Тюркин с Сафроновым не стали увольнять Знарка. Избежал отставки Олег Валерьевич и после неудачи в первом раунде плей-офф, где динамовцы уступили рижским одноклубникам (2-4).

Терпение динамовских менеджеров окупилось уже через год, когда сохранивший пост главного тренера Знарок привёл бело-голубых к первому в клубной истории Кубку Гагарина. В финале плей-офф динамовцы одолели «Авангард» (4-3), отыгравшись в ходе противостояния со счёта 1-3 в серии. 23 мая 2012 года на торжественной церемонии, посвящённой закрытию четвёртого сезона КХЛ, Тюркин снова был награждён призом им. В.Сыча лучшему руководителю клуба КХЛ.

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Но ровно через три месяца Михаил Леонидович оставил пост президента московского клуба. Главным человеком в «Динамо» летом 2012 года стал Аркадий Ротенберг, ныне являющийся одним из ключевых спонсоров клуба. Что же касается Тюркина, то следующие 3,5 года он отработал в «Динамо» в должности вице-президента. Именно в таком качестве функционер во второй раз в карьере стал обладателем Кубка Гагарина (2013), а ещё спустя год и обладателем Кубка Континента. 5 февраля 2016 года Тюркин покинул организацию, но не закончил работу на благо клуба.

После ухода из московского «Динамо» Михаил Леонидович вернулся в правительство Российской Федерации, где одно время работал помощником Дмитрия Чернышенко. Также Тюркин занимает пост генерального директора продюсерского центра «Динамо». Является автором и идеологом целого ряда фильмов, посвящённых культовым игрокам и победам столичного клуба.

Что будет дальше?

Спустя 5,5 лет после своего ухода с поста вице-президента «Динамо» Тюркин вернулся в столичный клуб – теперь уже в качестве генерального директора, положив конец изрядно затянувшейся борьбе за власть в организации. Однако вопрос динамовского будущего и сейчас продолжает оставаться довольно актуальным. Одной из ключевых историй ближайшего времени является ответ на вопрос о судьбе бывшего генерального директора клуба — Андрея Сафронова. Ни для кого не секрет, что Андрей Николаевич давно искал возможность вернуться в московский клуб.

Отношения Тюркина с Сафроновым далеко не всегда были идеальными, а в конце совместной работы и вовсе были испорчены. Но вполне вероятно, что возрождение их тандема станет успешным вариантом для московского клуба. Всё-таки именно работая в единой связке, им удавалось привести «Динамо» к главным победам в клубной истории в КХЛ. Впрочем, сам Тюркин официально подтверждать возвращение Сафронова в клуб не стал. Ещё одной любопытной деталью нового сезона является то обстоятельство, что главным тренером бело-голубых назначен Алексей Кудашов, прекрасно знакомый с Тюркиным. Свою игровую карьеру Кудашов заканчивал как раз таки в стане «Динамо» в 2012 году, будучи капитаном чемпионской команды бело-голубых. Но это уже вопрос ближайшей перспективы — а пока же можно констатировать, что наконец-то «Динамо» определилось с человеком, который будет отвечать за принятие ключевых решений в клубе, ведь до начала нового сезона остаётся меньше двух недель. Долгосрочным же приоритетом для бело-голубых является стабильность наверху и отказ от постоянных изменений в руководстве.