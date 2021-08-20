«Король Швеции Хенрик». Легендарный вратарь Лундквист завершил карьеру

Сегодня из хоккея ушёл ещё один выдающийся вратарь. Вслед за экс-голкипером «Нэшвилла» Пеккой Ринне, объявившим о завершении карьеры чуть более месяца назад, решение повесить коньки на гвоздь принял легендарный Хенрик Лундквист, проведший 15 лет в составе «Нью-Йорк Рейнджерс».

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Горячо любимый болельщиками «синерубашечников» шведский страж ворот за своё время пребывания на Манхэттене установил очень высокую планку, которая наверняка ещё долго не покорится будущими вратарями команды. Хенрик является лидером «рейнджеров» по победам в регулярных сезонах (459) и плей-офф (61), сухим матчам (74), сейвам (27 076), времени на льду и очкам (28 голевых передач). Также Лундквист стал первым вратарём в истории НХЛ, одерживавшим 30 и более побед в каждом из первых семи сезонов, а также быстрее всех достигшим показателя в 400 побед. В 2012 году швед стал обладателем «Везины», а также по итогам девяти сезонов признавался самым ценным игроком «Рейнджерс».

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

«Пришло время. Последние 30 лет своей жизни я посвятил хоккею… Но теперь пришло время уйти из игры, которую я люблю, и начать новую главу.

Будущее будоражит меня. За все эти годы я встретил так много замечательных людей, которые направят и вдохновят меня в моём новом путешествии.

Я люблю эту игру за многое: начиная от восхищения, которое я испытал на первой тренировке, будучи восьмилетним ребёнком, и заканчивая приятным волнением во время каждого выхода на лёд на протяжении 15 лет в лучшем городе в мире. Я невероятно благодарен хоккею за всё, что он принёс в мою жизнь и чему научил. Эти уроки я не забуду никогда.

Спасибо всем тренерам и игрокам, помогавшим мне на протяжении карьеры. Спасибо шведскому хоккею! Я очень горжусь тем, что рос и играл в Швеции, а затем представлял свою сторону на мировой арене.

Спасибо «Рейнджерс» и Нью-Йорку. Я родился шведом, но благодаря вам всегда буду чувствовать себя нью-йоркцем.

Спасибо НХЛ. Эта лига — всё, о чём я мечтал, и даже больше.

И наконец спасибо хоккею и его фанатам! Вы подарили цель моей жизни, и я наслаждался каждой её минутой! Спасибо вам всем», — говорится в заявлении Хенрика на его официальной странице в «Твиттере».

Получил прозвище «Король Хенрик» уже в дебютном сезоне в НХЛ

История Лундквиста — яркий пример того, что поздний выбор на драфте не помеха отличной карьере. На ярмарке 2000 года — той самой, где под первым номером в «Айлендерс» ушёл другой голкипер Рик Дипьетро — Хенрик ждал своей очереди до седьмого раунда и стал лишь 205-м задрафтованным игроком.

До НХЛ швед доехал спустя пять лет. За это время он успел стать основным вратарём во «Фрёлунде», и в Нью-Йорк он приехал в статусе лучшего голкипера и игрока Шведской лиги.

В первом же сезоне в «Рейнджерс» Лундквист помог команде прервать семилетнюю засуху без плей-офф, моментально став любимцем публики. Хенрик заслужил множество восторженных отзывов не только от болельщиков, но и от журналистов: так, к примеру, известный автор New York Post Ларри Брукс в октябре 2005-го нарёк вратаря «Королём Швеции Хенриком» — это прозвище прикрепилось к нему на всю оставшуюся карьеру.

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По итогам дебютного чемпионата Лундквист был впервые номинирован на «Везину», но уступил её Микке Кипрусоффу.

Был успешнее в сборной, чем в клубе

Речь, конечно, в большей степени о командных достижениях. Ещё до переезда в Северную Америку Хенрик дважды — в 2003 и 2004 годах — стал серебряным призёром чемпионатов мира, во втором случае ещё и удостоившись от прессы звания лучшего голкипера турнира. В 2006 году Лундквист достиг первого из двух золота на международном уровне, выиграв с «Тре Крунур» Олимпиаду в Турине. А в 2017-м с пятой попытки стал и чемпионом мира.

Но до вступления в Тройной золотой клуб ему не хватило единственного необходимого клубного трофея — Кубка Стэнли. Вместе с «Рейнджерс» Хенрик максимально приблизился к нему в 2014 году, но в пяти матчах «Нью-Йорк» уступил «Лос-Анджелесу».

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

В «Рейнджерс» знали, что у Хенрика могут возникнуть проблемы с сердцем

За состоянием важнейшего органа жизнеобеспечения Лундквиста в Нью-Йорке пристально наблюдали с самого момента прибытия шведа в клуб. К счастью, до недавнего времени, на протяжении лучших лет карьеры легендарного голкипера, хирургического вмешательства не требовалось. Лишь после выкупа «рейнджерами» контракта Хенрика и перехода в «Вашингтон» ему пришлось лечь под нож.

Даже несмотря на операцию, Лундквист надеялся вернуться на лёд и даже начал лёгкие тренировки. Однако здоровье не позволило ему продолжить карьеру.

«В начале лета моим планом было вернуться. Я снова начал работать в зале и даже вышел на лёд, но без контактов. Но всё прошло неудачно. Большие нагрузки провоцировали боли в груди.

Надеялся, что буду готов на 100 процентов к этому моменту. Но мне сказали, что воспаление требует большего времени на восстановление, и с лекарствами я мог бы вернуться, но это заняло бы ещё один год.

Так что я подумал об этом, поговорил с моими близкими друзьями, семьёй и женой Терезой. Этот год, вероятно, был для неё даже сложнее, чем для меня. Она очень сильная женщина. Всё свелось к тому, как сильно я хотел форсировать возвращение, на какой риск я был бы готов пойти? И я пришёл к заключению, что впереди меня ждало бы слишком много неизвестного и слишком мало вознаграждения за взятый риск», — приводит слова Лундквиста Ларри Брукс.

Что дальше?

Конец игровой карьеры великого шведа получился не самым красивым. Выкуп контракта в «Рейнджерс», годичный контракт с «Вашингтоном», за время которого Хенрик не провёл ни одного матча и перенёс сложнейшую операцию, не позволили ему уйти на высокой ноте. Однако здоровье, разумеется, должно стоять на первом месте, поэтому решение повесить коньки на гвоздь в такой ситуации было единственно верным.

Впереди у Лундквиста новая жизнь. Вместе со своей семьёй он собирается вернуться в Нью-Йорк, где «Рейнджерс» уже объявили о решении вывести из обращения 30-й номер, под которым выступал легендарный вратарь.

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«У меня есть несколько идей как в хоккее, так и за его пределами. Я люблю игру и всегда буду любить, так что, когда придёт время, я посмотрю, будет ли что-то, в чём я смогу принять участие».