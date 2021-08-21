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«Ак Барс» выиграл у «Салавата Юлаева» на Кубке чемпионов в Казани — 5:4

«Ак Барс» и «Салават» выдали крутое шоу! Забросили девять шайб на двоих
Павел Панышев
«Ак Барс» выиграл у «Салавата Юлаева»
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Очередной игровой день на TANECO Кубке чемпионов в Казани стартовал матчем между СКА и «Металлургом», который с минимальным счётом благодаря голу Бурдасова в середине игры выиграли армейцы. Гораздо более интересным получился послематчевый комментарий главного тренера уральцев Ильи Воробьёва. Уж в чём, а в юморе Илье Петровичу точно не откажешь. Рулевой магнитогорцев, отвечая на вопрос про состояние Николая Прохоркина, дал нападающему понять, что пора прибавлять и выходить на новый уровень.

«Что касается Прохоркина, у него была скомканная предсезонка. Поэтому какая была подготовка, так он и играет сейчас. Когда ждём его в форме? Как в песне у Шуфутинского — третьего сентября», — сказал Воробьёв.

Главное зрелище, именуемое в КХЛ «зелёным дерби», ждало болельщиков вечером. «Ак Барс» и «Салават Юлаев» — это всегда яркая вывеска, от которой буквально захватывает дух. Не стоит забывать и должок юлаевцев перед «барсами» за прошлый плей-офф. Тогда команда Дмитрия Квартальнова выиграла серию со счётом 4-0, чем, безусловно, задела «Салават».

Фото: Пресс-служба ХК «Салават Юлаев

Конечно, предсезонный турнир не может служить полноценным ответом на столь громкое поражение в Кубке Гагарина, но выиграть у своего главного соперника хочется всегда и везде. Даже в, казалось бы, ничего не значащих играх.

ТАНЕКО Кубок чемпионов. TANECO Кубок чемпионов
21 августа 2021, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Хартикайнен (Шмелёв) – 00:19' (5x5)   1:1 Кемпфер (Воронков) – 02:04' (5x4)   1:2 Цулыгин (Пустозёров, Башкиров) – 15:15' (5x5)   2:2 Кагарлицкий (Галимов) – 24:10' (5x5)   2:3 Хартикайнен (Шмелёв, Лисовец) – 30:04' (5x4)   3:3 Воронков – 31:19' (5x5)   4:3 Уил (Панюков, Лямкин) – 36:12' (5x4)   5:3 Бровкин – 40:51' (5x5)   5:4 Шмелёв (Кадейкин, Воробьёв) – 47:23' (5x4)

Не было сомнений, что обе команды устроят шоу на льду «Татнефть-Арены». Так, как они это умеют. И все ожидания полностью оправдались, от игры нельзя было отвести глаз. При этом тот же «Салават» продолжает выступать без большого числа ведущих хоккеистов. Кто-то травмирован, а другие уехали в свои национальные сборные на олимпийскую квалификацию. Вот и приходится Томи Лямся выкручиваться из ситуации.

Если говорить о Николе Кулёмине, находящемся на пробном контракте, то он снова сыграл с Воробьёвым и Санниковым во второй тройке. Баллов за результативность Николай не набирает, но это не основная его задача. От опытного нападающего, к примеру, требуют надёжной игры в спецбригаде меньшинства. Тот же Лямся действиями Николая доволен, поэтому не удивимся, если в ближайшее время россиянин подпишется в Уфе на основной контракт.

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Кто понравился? У «Ак Барса», конечно, нельзя не похвалить молодого Артура Бровкина, ставшего автором пятого гола своей команды. Здорово сыграл Дмитрий Воронков — один из главных лидеров нынешнего казанского клуба. Форвард успел и забить, и отдать результативную передачу.

У «Салавата» бремя лидерства возложил на себя оформивший дубль Хартикайнен. Отличился и Кирилл Цулыгин — сын тренера команды Николая Цулыгина. Сработала в большинстве связка Кадейкина со Шмелёвым. Александр, кстати, продолжает держать свой уровень. Мы много говорим про проблемы сборной России с центральными нападающими, так вот Кадейкин в такой ситуации точно не был бы лишним.

«Очень сложный матч с сильным соперником. Думаю, что мы хорошо провели первый период. Были моменты в большинстве, но мы ими не воспользовались, поэтому во втором периоде соперник был на две головы выше нас. Ключевой позитивный момент — действие нашей молодёжи, которая билась. Могли в концовке воспользоваться большинством, но, увы, не реализовали. Начало и концовка у нас получились, а вот середина игры не очень», — прокомментировал саму игру главный тренер гостей Томи Лямся.

Завтра на Кубке чемпионов заключительный игровой день, но уже сейчас можно смело сказать, что турнир удался. Хочется, чтобы турниров с командами столь сильного уровня в России проводилось как можно больше, пусть и носят они товарищеский характер. Но разве по сегодняшней битве «Ак Барса» и «Салавата» скажешь, что команды проводили тренировку на льду и не хотели победить?

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