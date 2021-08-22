Только не вернуться в Россию? Новый контракт Свечникова — его последний шанс за океаном

На драфте Национальной хоккейной лиги 2015 года российский нападающий Евгений Свечников был выбран «Детройт Ред Уингз» под довольно высоким 19-м номером. Тот драфт вообще считается одним из самых качественных в истории североамериканской лиги. Чтобы вы понимали уровень того драфта, стоит сказать, что под первым номером «Эдмонтон» выбрал Коннора Макдэвида, а следом в «Баффало» отправился Джек Айкел. В районе выбора Свечникова «Оттава Сенаторз» под 18-м номером забрала защитника Тома Шабо (который сейчас является самым высокооплачиваемым игроком клуба), а под 20-м номером в «Миннесоту Уайлд» отправился шведский форвард Йоэль Эрикссон Эк (сейчас у него контракт на $ 5,25 млн в год). Ещё ниже Свечникова ушли такие хоккеисты, как Илья Самсонов, Брок Бёзер, Трэвис Конечны и Энтони Бовилльё.

Всего в первом раунде драфта-2015 выбрали 30 хоккеистов (именно столько клубов на тот момент было в лиге), и Свечников занимает только 27-е место по количеству матчей, сыгранных в НХЛ с того времени. За шесть лет в системе «Детройта» старший из братьев Свечниковых сыграл 41 матч, забросив пять шайб и сделав семь результативных передач. Из-за операции на колене Свечников полностью пропустил сезон-2018/2019, и уже после него нападающему можно было возвращаться в Россию, но тогда он был связан контрактом новичка, а «Детройт» по-прежнему верил, что его проспект сумеет выйти на новый уровень. В итоге наиболее результативным для Евгения получился минувший сезон, где он сыграл 21 матч в регулярке, отметившись 8 (3+5) результативными действиями. Но именно после этого сезона в «красных крыльях» окончательно поставили крест на перспективах россиянина в своей системе.

Свечников-старший стал одним из четырёх ограниченно свободных агентов, которому «Ред Уингз» не стал делать квалификационное предложение. Ходили слухи, что «Детройт» был готов предложить нападающему двусторонний контракт, однако его агент заявил, что игрок рассмотрит другие варианты на рынке. В результате россиянин сумел трудоустроиться в систему «Виннипег Джетс». В эту пятницу, 20 августа, стало известно, что Евгений заключил однолетний контракт с фарм-клубом «реактивщиков» — «Манитобой Муз». Важно отметить, что на данный момент соглашение Свечникова рассчитано исключительно с фармом «Виннипега», но это является формальной вещью.

Как отмечает один из главных инсайдеров «Джетс» журналист Кен Вайбе, в мае Свечников перенёс хирургическое вмешательстве на плече. В «Виннипеге» намерены предоставить Евгению шанс проявить себя в тренировочном лагере системы, и если российский форвард будет здоров, тогда контракт будет переписан на двусторонний. Также журналист отметил, что зарплата Свечникова по контракту АХЛ составит $ 215 тыс., и если он сумеет убедить тренерский штаб главной команды «Джетс» в своей необходимости, тогда ему будет предложен минимальный контракт НХЛ, так как канадский клуб находится под гнётом потолка зарплат.

Действительно на данный момент платёжная ведомость «Виннипега» является второй по величине во всей лиге. «Реактивщики» превышают потолок зарплат почти на $ 5,5 млн. Подобное превышение «Виннипег» устранит ближе к старту регулярного чемпионата, когда появится возможность отправить контракт 33-летнего нападающего Брайана Литтла в долгосрочный список травмированных. Из-за больших проблем со здоровьем карьера одного из главных ветеранов «Джетс» в НХЛ фактически завершена, и в новом сезоне играть он точно не сможет. Зарплата Литтла составляет $ 5,291 млн, и за счёт его отправления в LTIR «Виннипег» сможет почти тютелька в тютельку влезть под потолок зарплат. Однако Свечникову в этой ситуации придётся сильно постараться, чтобы выиграть конкуренцию за место в составе. Позиции как минимум восьми форвардов в основном составе «Джетс» не вызывают никаких вопросов, и Свечникову необходимо сражаться за попадание в топ-9, так как в четвёртом звене ему делать нечего, ведь там ценятся хоккеисты, обладающие совсем иными козырями, чем Евгений.

Не секрет, что «Ак Барс» неоднократно звал своего воспитанника вернуться в систему казанского клуба, однако Евгений никак не хочет возвращаться в Россию, чтобы попробовать здесь перезапустить свою карьеру. И кажется, что контракт с системой «Виннипега» — его последний шанс реализовать свою заокеанскую мечту. В то время, как его младший брат Андрей планирует подписать контракт с «Каролиной», сопоставимый соглашению Себастьяна Ахо, Евгений должен максимально сильно подготовиться к тренировочному лагерю «Джетс», чтобы не застрять на весь сезон в Американской хоккейной лиге.