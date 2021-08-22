«Ак Барс» раскатал СКА! Казанцы никому не отдают Кубок чемпионов

Заключительный игровой день на TANECO Кубке чемпионов в Казани начался с матча за третье место между магнитогорским «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым». Напомним, в первой встрече между этими командами на групповом этапе сильнее оказались уральцы (6:4). В отчётном противостоянии Магнитогорск снова взял верх (3:2) над соперником, заняв третье место. Уфе, конечно, что-то нужно делать с участившимися травмами, иначе сезон придётся начинать дублирующим составом. Ситуация с травмированными в команде ненормальная, такого по ходу межсезонья быть не должно.

«Я доволен игрой Кулёмина, у него было мало времени, чтобы себя проявить. Решение по нему будет позже. Что касается Метсолы, я спокоен и уверен в нём. Каждый тренер хочет, чтобы его вратари спасали, но у нас ещё есть тренировочное время, чтобы подготовиться к сезону. Сейчас нам надо понять, как мы будем играть, когда вернутся все травмированные. Надеюсь, Маннинен и Гранлунд первыми вернутся в игру», — заявил после игры главный тренер уфимцев Томи Лямся.

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В вечерней игре сильнейшего на турнире выявляли «Ак Барс» и СКА. Они тоже встречались друг с другому на групповом этапе, когда победу одержали хоккеисты Валерия Брагина (3:2 ОТ). И теперь, конечно, «барсам» хотелось взять реванш и выиграть домашний турнир на глазах у домашней публики.

В отличие от «Салавата», у казанцев нет такой катастрофы с травмированными, хотя некоторые позиции вызывают вопросы. Например, у татарстанского клуба целиком обновилась легионерская линия. Новичкам нужно сыграться, понять тренерские требования.

У СКА в составе привычно мало молодёжи, а шведский форвард Мальте Стрёмвалль, которого кто-то уже поспешил списать со счетов, вышел в стартовом составе. Значит, на скандинава в Питере пока что рассчитывают.

В результате первый период благодаря голам Кемпфера и Линдхольма целиком остался за «Ак Барсом». Хорошо выглядит и выбравшийся из «Локомотива» и буквально убежавший от Андрея Скабелки нападающий Николай Коваленко. С Квартальновым сыну олимпийского чемпиона Андрея Коваленко работается гораздо комфортнее.

В дальнейшем казанцы не только не растеряли своего преимущества, но и увеличили его. СКА в этот вечер как-то беззубо выглядел в атаке, у армейцев всё валилось из рук. Зато уверенно смотрелся в воротах Игорь Бобков. Габаритный вратарь «Ак Барса», подвергавшийся критике в своих первых играх за казанский клуб. Да, Игорь тяжело выходит в сезон, но это опытный и многое повидавший вратарь, поэтому он обязательно принесёт пользу «барсам».

3:0 после гола Панюкова, который постепенно начинает вписываться в тактические схемы Дмитрия Квартальнова. Таков итоговый результат матча, который принёс «Ак Барсу» победу на домашнем Кубке чемпионов. В прошлом году этот турнир тоже остался за хозяевами. Этот трофей они никому не отдают.

Фото: ak-bars.ru

«До старта регулярного чемпионата 11 дней. Форму можно растерять, пропить (улыбается). Шучу. Много времени, сейчас ребята получили пару выходных. Есть нам над чем работать. У нас будет ещё одна выставочная игра с «Нефтехимиком», так будем определяться и вперёд. Есть травмированные ребята, их надо подлечить. Есть много вопросов, которые до старта сезона надо закрыть.

Здорово, что турнир становится традиционным. Участвуют команды довольно высокого уровня, здесь нет проходных матчей. Организован на хорошем уровне. Считаю, командам интересно сюда приезжать. Казань — красивый город, и наш спонсор «Татнефть» проводит замечательный турнир», — подвёл итоги соревнования главный тренер победителей Дмитрий Квартальнов.

Похоже, «Ак Барс» подходит к сезону если не в идеальной форме, то точно в хорошей. Посмотрим, как «барсы» будут чувствовать себя на дистанции в рамках регулярного чемпионата.