«Вопрос по Капризову не стоит. ЦСКА потерял лучшего нападающего»

«Задача на сезон одна — это Кубок Гагарина»

23 августа в здания Музея хоккея в Москве прошла презентация ЦСКА перед стартом 14-го сезона Континентальной хоккейной лиги. В силу непростой эпидемиологической ситуации на церемонии не смогли присутствовать болельщики, для которых была организована онлайн-трансляция торжественного мероприятия.

В начале церемонии руководству, игрокам и тренерам, а также всему персоналу команды вручили серебряные медали за минувший сезон, в котором армейцы добрались до финала Кубка Гагарина, где они уступили «Авангарду» (2-4). Затем слово взял президент ЦСКА Игорь Есмантович, обозначивший перед командой задачу на предстоящий сезон.

«Хочется сказать, что больших побед без поражений не бывает. Помню, как мы проиграли «Ак Барсу» несколько лет назад, но после него мы сплотились и показали, что можем завоевать большее. Сейчас именно такой день. 75 лет хоккею, 75 лет ЦСКА, а хоккей без ЦСКА просто невозможен. Задача на сезон одна — это Кубок Гагарина. Сейчас важен каждый. Конечно, нам будет не хватать болельщиков, но мы знаем, что они всегда в нашем сердце», — сказал Есмантович.

После целого ряда официальных речей состоялась презентация непосредственно новичков московской команды. В межсезонье состав ЦСКА заметно обновился — команду пополнили голкиперы Адам Рейдеборн и Иван Федотов, защитники Виктор Сведберг и Никита Нестеров, а также нападающие Михаил Григоренко, Лукас Валльмарк и Юаким Нордстрём.

Глобальные изменения произошли и на тренерском мостике, где произошла смена рулевого — Игорь Никитин покинул команду, а его место занял Сергей Фёдоров. Новый главный тренер армейцев совместно с президентом клуба вручил новичкам команды свитера с их игровыми номерами, а после завершения мероприятия Есмантович и Фёдоров ответили на вопросы собравшихся журналистов.

«К новости по Капризову отнёсся с юмором. Этот вопрос на повестке дня не стоит»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о сделанном запросе в Роспотребнадзор касательно вопроса о посещаемости домашних матчей на старте регулярного чемпионата, прокомментировал ситуацию с Кириллом Капризовым, а также рассказал о потере Максима Шалунова.

— Уже понимаете, сколько болельщиков можно будет запустить на домашние матчи?

— Пока мы действуем в рамках документов, которые нам предоставляет Роспотребнадзор по эпидемиологической обстановке. Но сейчас мы обратились с запросом и будем пытаться увеличить количество разрешённых болельщиков на трибунах. Очень надеемся, что у нас получится.



— В ходе пресс-конференции, посвящённой закрытию прошлого сезона, вы говорили о ставке на российских вратарей. Почему отошли от первоначального плана и взяли Рейдеборна?

— К сожалению, немного изменилась позиция по комплектованию атакующей линии команды. Мы всё-таки рассчитывали на то, что Максим Шалунов и Максим Мамин примут наши предложения. Но, к сожалению, случилось то, что случилось. И концепция оборонительного плана была пересмотрена в этом вопросе, и мы вернулись к позиции иностранного вратаря.

Новость по теме Президент ЦСКА объяснил решение отказаться от услуг основного голкипера Ларса Юханссона

— Четыре легионера из пяти представляют Швецию, не считая защитника Виктора Сведберга. Направленный курс или стечение обстоятельств?

— Нет, это просто так получилось по селекционной работе. Чистое совпадение. Мы ориентировались на тот рынок, который есть, и очень надеюсь, что в этом рынке мы ярко заявили о себе.

— Как восприняли новость из Северной Америки, что вы якобы сделали предложение Кириллу Капризову на $ 10 млн в год?

— Отнёсся к этой новости с юмором. Существуют разного рода вбросы информации. На сегодняшний момент мы общаемся с Кириллом только в рамках дружбы. Вопроса о возвращении в ЦСКА на повестке дня не стоит.

— Уход Шалунова стал большим ударом для вас?

— Это ощутимая потеря нашего лучшего нападающего. Мы хотели, чтобы он у нас остался, и в июле делали ему предложение, но Максим сказал, что у него есть план — поехать в Северную Америку. Что-то у него не срослось, но на сегодняшний момент мы уже не делали ему предложения, потому что наша платёжная ведомость уже была под планкой.

«Я ощущаю большую интенсивность. Нужно сохранить те процессы, которые дают результат»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал назначение на новую должность и рассказал об особенностях предсезонной подготовки, с которыми он столкнулся этим летом.

— Ощущаете дополнительную ответственность на себе в свете того, что в этом году ЦСКА исполняется 75 лет?

— Наверное, с ходу можно сказать — да. Но в принципе ощущаю очень большую интенсивность, потому что многое предстоит изучить и во многое необходимо вникнуть. Нужно постараться сохранить те процессы, которые дают результат. Я имею в виду тренировочный процесс, и на таких вещах я буду концентрироваться. Задачи всегда были понятны, задачи всегда самые высокие. Но о том, что мы хотим и будем контролировать, я рассказал выше.

— С какими трудностями столкнулись в процессе ознакомления?

— Это, скорее, не трудности, а большой объём информации с очень разным направлением. Я говорю о деталях хоккейного, спортивного, тренировочного процесса. Всё, что связано с игровым днём, всё, что связано с восстановлением после матчей. Какой направленности и какого формата должны быть тренировки и так далее. Вот здесь идёт серьёзный интенсивный процесс. Во-первых, надо понять, что ты будешь говорить команде. А во-вторых, надо правильно расставить акценты на тех моментах, которые были сделаны или, наоборот, были не сделаны, и что нужно поправить и куда дальше необходимо двигаться. Я говорю о каждодневном процессе.

— С Игорем Никитиным проводили какие-то консультации?

— Как и для Игоря Валерьевича, так и для меня всё произошло довольно неожиданно. Это была неожиданная ситуация. Я подумаю над этим моментом, и может быть, да даже не может быть, а точно мы пообщаемся на определённые темы.

— Уже поняли, на кого будете делать большую ставку во вратарской линии — на Рейдеборна или Федотова?

— Оба — новые игроки для нашей команды, они разные по стилю вратари, мы рассчитываем на обоих, так получилось, что один из них иностранец. Конечно, это серьёзная конкуренция, мы дадим и тому и другому показать себя. Я думаю, что будет какой-то определённый период времени на их адаптацию, и, как только мы поймём, что они адаптировались и показывают свой потолок, мы решим, кто из них первый, а кто второй. Но в хоккее многое может случиться, это раз, второе — у нас длинный сезон, пять пауз, одна из которых олимпийская, они являются кандидатами в сборные, поэтому мы пока в процессе, думаем, как всё это будет. Мы, наверное, самая неиграющая команда в нынешнем межсезонье, сыграли всего два матча, в то время как многие другие российские команды уже провели по семь-восемь игр. За такой короткий промежуток времени мы, конечно, сделаем определённые выводы, но, думаю, этот процесс выбора основного вратаря не будет останавливаться даже после начала чемпионата.

— Почему всего пять матчей в это межсезонье получится провести?

— План верстался из ситуации со сборниками — у нас их было 11 человек. ИИХФ выпустила правило, согласно которому должно пройти 50 дней с момента окончания чемпионата мира до того дня, когда игроки могут приступить к возобновлению работы. КХЛ адаптировала это правило, и последнюю группу ребят мы собрали только 27 июля, когда им сделали медицинское обследование. Другая группа занималась с 15 июля, и только 1 августа в Минске мы смогли физически подвести всех к той работе, которую запланировали. Поэтому просто некуда было вставлять игры, потому что сначала закладывалась физическая база. В связи с такими сжатыми сроками получилось то, что получилось.

— Как планируете привлекать молодых игроков из ВХЛ и МХЛ к основному составу?

— Этот процесс уже идёт. Как вы могли видеть — многие из молодых игроков сегодня получили медаль за прошлый сезон. А в этом году у нас уже есть маленький рекорд — мы привлекли десять человек и из молодёжной команды, и из команды Высшей хоккейной лиги, все они показали достаточно высокий уровень как физической, так и технической и тактической подготовки, и на льду они реально очень хорошо сработали и дали нам много

пищи для размышлений. Самое главное, ребята будут играть в основном составе, мы за ними будем следить в ВХЛ, они должны быть лидерами там, должны показывать достаточно высокий уровень хоккея, который показали на предсезонной подготовке, и вы увидите на Кубке мэра, наверное, составы на официальные матчи из этих молодых ребят.

— Вы участвовали в приглашении легионеров в команду?

— Я не участвовал, но был в курсе.

— Можно ли говорить, что легионеров в ЦСКА набирали под вас?

— Нет, конечно. Вы же знаете, что я получил назначение за три дня до начала сезона, а люди подписали контракты гораздо раньше. Это всё согласовывалось с Игорем Валерьевичем. Как член Наблюдательного совета ЦСКА я был в курсе, кого мы приглашаем, но детали особо не обсуждал.