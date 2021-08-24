У «Салавата» очередная проблема в межсезонье. Что уфимцам делать с Метсолой?

Межсезонье для болельщиков «Салавата Юлаева» получается нерадостным, даже тревожным. Во-первых, сомнительная селекция, в результате которой клуб наводнили возрастные игроки, а ставка, помимо финских лидеров, была сделана на весьма рискованные варианты. Во-вторых, эпидемия травм, свалившаяся уже по ходу летних сборов.

При этом уфимцы хоть и заняли последнее место на Турнире чемпионов в Казани, но смотрелись там достойно в сильно усечённом составе. Но обнаружилась новая проблема — Юха Метсола. Финский страж юлаевских ворот так невнятно провёл свои две встречи в столице Татарстана (11 пропущенных шайб), что в клубе задумались о поиске нового иностранного голкипера. По крайней мере, об этом сообщает одно из ведущих башкирских изданий, чьи прошлые инсайды, касающиеся «Салавата», как правило, оказывались точными.

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Удивляться этой новости не стоит. Если в «Салавате» действительно собираются искать Метсоле замену, то это не резкий, эмоциональный порыв, а обдуманное и даже в какой-то степени напрашивающееся решение. Вопросы к игре Юхи возникают уже довольно давно, и авоська шайб от топ-клубов Востока на предсезонном турнире вполне может стать последней каплей для руководства уфимского клуба, у которого, очевидно, пропала уверенность в финском вратаре.



Метсола отыграл в КХЛ шесть сезонов и практически всё это время считался элитным голкипером, тем вратарём, который способен выигрывать матчи, делать разницу в пользу своего клуба. Три года Юха выступал за «Амур», летом 2018-го перебрался в «Салават Юлаев» и сразу же выдал чумовой сезон в Уфе. Финн едва не затащил команду Николая Цулыгина в финал Кубка Гагарина, а по итогам чемпионата заслуженно получил приз лучшему вратарю сезона. Тогда же в «Салавате» заключили новый контракт с Метсолой — на три года и на улучшенных условиях.

Но, похоже, плей-офф-2018 был пиковой точкой Метсолы в уфимской карьере, и после началась плавная деградация. В регулярке сезона-2019/2020 Юха ещё был привычно хорош и стабилен, но первый раунд плей-офф с «Авангардом» провёл достаточно слабо для себя, откровенно подтащив только в заключительной шестой игре серии.



Прошлый же чемпионат для Метсолы получился худшим за всё время в КХЛ. Упала статистика, увеличилось количество поединков, где Юха просто не попадал в игру, стало больше курьёзных пропущенных шайб. Иногда, конечно, Метсола выдавал топ-матчи, но он уже не был тем надёжным рубежом «Салавата», волшебником в рамке, и это чувствовали соперники.

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Что же случилось с Метсолой? Его испортил «жирный» контракт, он снизил требования к себе? Этого нельзя отрицать, хотя многие хоккеисты, работавшие с Юхой в одном клубе, единогласно называют его трудягой.



На мой же взгляд, финна просто раскусили. Метсола — маленький вратарь, и со временем почти все научились бросать ему в слабые зоны «между ушей» и над плечами. К тому же Юха, играющий в стиле баттерфляй, много времени проводит на коленях, а из такого положения ему с его ростом ещё труднее выручать при верхних бросках.



При этом нельзя отрицать, что Метсола стал также пропускать больше «дешёвых» голов, а это уже проблемы психологии. Об их природе судить не берусь, но, возможно, Юхе сейчас не хватает того куража, который у него был, когда он зарабатывал на контракт в топ-клубе в «Амуре» или когда на свежих эмоциях проводил дебютный сезон в Уфе.

Так или иначе, у Метсолы сейчас в пассиве два невнятных плей-офф и ужасная форма во время нынешней предсезонки. Понятно, что позиция первого номера «Салавата» беспокоит уфимских боссов, ведь выходит, что на Юху уже нельзя положиться как раньше, а запасной голкипер Александр Шарыченков точно не подходит на роль постоянного стартера. Без надёжного, стабильного вратаря юлаевцам в сезоне рассчитывать не на что, а времени на раздумья не остаётся — чемпионат стартует через неделю.



Варианта у «Салавата» всего два: продолжить доверять Метсоле, у которого остаётся ещё год контракта, либо расторгать финна и экстренно искать ему замену, причём среди голкиперов-легионеров, так как свободных сильных российских вратарей просто нет на рынке. Оба варианта будут по-своему логичными, но какой путь окажется правильным — ума не приложу.