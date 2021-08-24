Рвутся в бой. 8 именитых тренеров для клубов КХЛ, которые сейчас без работы

Среди них нет Быкова и Билялетдинова, у которых точно хватает предложений, но нет желания возвращаться к любимой деятельности.

На трансферном рынке КХЛ случаются не только переходы игроков, но и тренерские отставки и назначения. Только за нынешнее межсезонье сменились специалисты в ЦСКА, «Адмирале» и «Куньлуне». Рассказываем про именитых наставников, готовых к работе и, если выражаться хоккейным языком, находящихся на рынке неограниченно свободных агентов. Мы специально не стали включать в список Вячеслава Быкова и Зинэтулу Билялетдинова, так как предложений у них хватает, но «в бой» и к работе они точно не рвутся.

Андрей Назаров, 47 лет

Назаров – один из самых молодых, но очень опытных специалистов на российском тренерском рынке. После ухода из «Нефтехимика» Андрей Викторович рвётся к работе и подойдёт клубу КХЛ в том числе с большим наличием молодёжи. Дело в том, что развитие молодых талантов и работа с ними – один из главных сильных факторов уроженца Челябинска. Странно, что в Континентальной лиге хватает иностранных специалистов, а такие россияне, как Назаров, остаются нетрудоустроенными.

Игорь Никитин, 48 лет

Никитина сенсационно уволили из ЦСКА, назначив на его место Сергея Фёдорова. У которого, кстати, нет ровным счётом никакого тренерского опыта, но зато есть легендарность и неоспоримый авторитет. Вряд ли Никитин долго будет оставаться без работы. Думается, что через год, когда у Боба Хартли закончится контракт с «Авангардом», именно Игорь Валерьевич повезёт в родной Омск столь близкую для себя команду. Расклад очень реалистичный.

Сергей Светлов, 60 лет

Светлов – специалист по Дальнему Востоку. Олимпийский чемпион удачно трудился в «Адмирале», «Амуре» и снова готов бросить для себя дальневосточный вызов. Посмотрим, сколько продержатся на Дальнем Востоке Владимир Воробьёв и Александр Андриевский, но вряд ли слишком долго. И тогда именно Светлов станет главным претендентом на вакантный пост.

Сергей Светлов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Владимир Юрзинов-младший, 56 лет

Юрзинов знаменит тем, что с нуля выстраивал и поднимал «Куньлунь». Команду, которую превратили бог знает во что, назначая туда Ковалёва, Ялонена (который сразу понял, куда влез, и уволился) и Занатту. А вот на своём старте китайский проект был очень конкурентоспособным и даже вызывал уважение. Сын мэтра отечественного тренерского цеха Владимира Юрзинова-старшего проживает в Финляндии, но всегда готов к работе и новому вызову.

Владимир Крикунов, 71 год

Крикунов уже несколько лет говорит, что собирается уходить на пенсию. Но как только поступает предложение о работе, Владимир Васильевич тут как тут. Крикунова еле-еле «убрали» из московского «Динамо», куда пришёл Алексей Кудашов, но ветеран и знаменитый тренер даже не думает сдаваться. Стоит только позвать Крикунова, как все его мысли и разговоры про пенсию моментально улетучатся. Всё это мы уже много раз проходили.

Петерис Скудра, 48 лет

Скудра – требовательный и в какой-то степени жёсткий специалист, но зато в командах Петериса всегда царит порядок. Такие тренеры ценны тем, что способны навести дисциплину и построить системный хоккей с шайбой. Хоккеисты должны выполнять все требования Скудры, знать, за какие действия на льду они отвечают и что от них требуют. Последним на сегодняшний день местом работы Петериса стало рижское «Динамо», где латвийского тренера сменил Сергей Зубов.

Олег Знарок, 58 лет

Знарок – специфический специалист. С одной стороны, Олег Валерьевич привёл российскую сборную к золотым медалям Олимпиады, но работать с этим тренером сможет далеко не каждый человек. Знарок обладает качествами лидера и непререкаемого авторитета, всегда ведёт за собой своего верного оруженосца Харийса Витолиньша и диктует свои условия. Во многом поэтому не состоялось возвращение Знарка в московское «Динамо», куда зашёл Алексей Кудашов.

Олег Знарок Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Игорь Захаркин, 63 года

Захаркин живёт в Швеции, любит заниматься теорией и воспитательной работой, но всегда готов поработать в качестве наставника клуба КХЛ. Мы помним, как он, ранее работая только в тандеме с Быковым, трудился в «Салавате Юлаеве», в «Югре» (тогда она ещё играла в КХЛ). Поэтому, нет сомнений, любой новый вызов Игорь Владимирович с радостью примет. Опыта хватает, желание тоже присутствует.