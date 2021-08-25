В России утеряна тренерская школа. Но шанс возродить и даже сделать её лучше ещё есть

Афоризм «театр начинается с вешалки» вспоминают, когда надо сказать о чём-то главном и, как правило, утерянном. И из-за этой потери начинаются проблемы во всем «театре». Если говорить о хоккее, то профессионализм игроков, тактическая выучка команд, физическая готовность и, в конечном счёте, результат напрямую зависят от квалификации тренеров. Всех, начиная от специалистов, работающих в детских школах, до команд КХЛ. Уже не первый год говорят о том, что это — одна из главных проблем и «потерь» нашего хоккея.

Стиль «биться-бороться» — результат потери исполнителей

С развалом СССР рухнуло многое, в том числе и система подготовки тренеров. Хоккейные специалисты продолжали некоторое время работать по советским лекалам. Просто потому, что не было других. В 90-е годы прошлого века практически никого не интересовали методическая работа, планирование и прочие непременные составляющие тренерской деятельности. Вряд ли в этом стоит кого-то обвинять. Вопрос стоял о выживании даже не отдельных команд, а всего вида спорта. По инерции советская система подготовки продолжала давать плоды.

Но мировой хоккей менялся. Для того чтобы успевать за этими изменениями, надо было совершенствовать систему. Это постепенно делали во всем мире: программы подготовки появлялись в Канаде, Швеции, Финляндии. В результате эти страны сохраняли свой узнаваемый игровой стиль и модернизировали его. Мы же свой постепенно теряли.

Никто не заметил, когда в России на первое место вышел результат, а всё остальное стало вторичным. С хоккейного тренера и его подопечных, даже самых юных, начали требовать побед сразу. Такая ситуация довольно быстро породила блат и коррупцию в детском хоккее. На место тренеров попадали случайные люди, которые меньше всего были заинтересованы в том, чтобы выстроить нормальный тренировочный процесс и развивать таланты. Гораздо больше их интересовали поборы с родителей и сиюминутные результаты.

Довольно быстро провал ощутил на себе и профессиональный хоккей. Недостаток квалифицированных мастеров привёл к тому, что наш хоккей стал упрощаться, подстраиваться под постоянно падающий уровень мастерства игроков. Ко всему прочему Россию покинули две сотни ведущих хоккеистов, выступавших начиная от НХЛ до Польши, Венгрии и второго дивизиона чемпионата Германии. Творить у себя дома было попросту некому. Отсюда — крен в сторону игры от обороны, тактики мелкого фола и, как следствие, — падение зрелищности и зрительского интереса. Когда в распоряжении тренера нет мастеровитых исполнителей, он просто вынужден заставлять своих плохо обученных игроков бегать, толкаться, цеплять соперника и ждать редкого шанса в контратаке.

К большому сожалению, такая тактика пустила глубокие корни в нашем хоккее. Сегодня подавляющее большинство команд КХЛ играют именно в такой, малозрелищный оборонительный хоккей. И ладно бы речь шла только о тех командах, которым финансовые возможности не позволяют комплектоваться лучшими мастерами. Акцент на эффективную, но серую игру сделали и некоторые топ-клубы. Это стало настолько заметно, что вынудило руководство того же ЦСКА сменить главного тренера накануне старта предсезонки. Рискнуть в надежде на то, что Сергей Фёдоров вернёт армейцам знаменитый атакующий стиль.

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Сергей Фёдоров Фото: khl.ru

Этот стиль может погубить весь наш хоккей

Но дело не только в уровне мастерства хоккеистов. За два с лишним десятилетия в стране выросла целая плеяда тренеров (Кудашов, Никитин, Скабелка, Гатиятулин и многие другие), которые по-иному просто не представляют себе свою работу. После провала в 90-е годы наше хоккейное хозяйство постепенно восстановилось, гораздо лучше стала ситуация в школах и клубах, причём не только в крупных городах, но и на периферии. Стало появляться множество талантливых игроков. Уже давно нет повального бегства молодёжи в минорные лиги Северной Америки. Всё больше ребят остаются дома, потому что видят для себя перспективы, им создаются условия для роста. Но тренеры чаще всего продолжают учить их бить и бежать.

В этом есть реальная и очень серьёзная угроза для развития хоккея. Видя, как тренер заставляет играть без шайбы, отбрасываться и следовать принципу «как бы чего не вышло», даже самый одарённый и обученный в молодости игрок может начать деградировать. Да и у тренера, зависимого от результата, нет времени ни как следует учить, ни учиться самому. Самое главное — учиться, по сути, негде.

Ситуацию уже можно назвать системным кризисом нашей тренерской школы. И выходить из него нужно как можно скорее. Отдельные меры уже принимались ФХР. Например, еще в 2015 году федерацией была введена обязательная сертификация тренеров. Это приостановило поток в профессию случайных людей, но одной меры явно недостаточно.

Нужна продуманная система, аналогичная той, что существовала в советское время, но адаптированная под современные реалии. Опыт создания таких систем есть. Программа подготовки хоккеистов была запущена в 2015 году, в системе сборных постоянно применялись наработки НППХ «Красная машина». Со временем это сказалось на результатах юниорских сборных России (медали чемпионатов мира, победы в Кубках вызова, выигрыши Кубка Глинки, который нашим не удавалось завоевать с 1995 года).

Матвей Мичков Фото: khl.ru

Пора включать административные меры?

В ноябре этого года образовательный центр «Сириус» планирует провести большую тренерскую конференцию. В Сочи соберут абсолютно всех студентов, проходящих курс обучения на хоккейных тренеров. Но не только их — преподавателей тоже. Такого в новейшей истории России ещё не было.

В рамках этой конференции будет презентована НППХ «Красная машина». Тренеры получат единые для всех инструменты работы: программа, утверждённая Минспортом, станет базовой во всех ВУЗах. Кроме того, готовится к выходу в свет новое издание, обучающее тренеров тактике: именно по нему будут заниматься юноши от школы до перехода в профессиональный хоккей. Это попытка привести работу тренеров к единому стандарту качества. Как это было в то время, когда наш игровой стиль считался эталоном во всём мире.

Конечно, проблема гораздо глубже, только программами и пособием её не решишь. Для того чтобы изменить ситуацию, надо ломать психологию тренеров, начиная с детских школ и заканчивая профессиональными клубами. Вся система в итоге должна быть настроена не на достижение сиюминутного результата любым способом, а на перспективу, развитие талантов, доведение их до вершин мастерства. Тогда наш хоккей сделает большой шаг вперёд.