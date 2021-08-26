«В совершенстве владевший искусством паса». Каким мы запомним Владимира Шадрина

Сегодня вечером в спортивный мир пришла печальная новость. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, пятикратный чемпион мира и трёхкратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Владимир Шадрин скончался на 74-м году жизни.

«Хоккейный клуб «Спартак» приносит искренние соболезнования родным и близким Владимира Николаевича, всем болельщикам, кто знал и любил прекрасного хоккеиста и замечательного человека», — говорится в заявлении на официальном сайте «Спартака».

Шадрин – центральный нападающий и воспитанник московского клуба. Почти всю свою спортивную карьеру этот хоккеист провёл в красно-белой форме (с 1965 по 1979 годы) и лишь на закате уехал выступать в Японию. Где, кстати, Владимир Николаевич играл вместе с Юрием Ляпкиным.

В начале 70-х годов у спартаковцев на льду зажигала связка Александр Якушев – Владимир Шадрин. Не просто так великолепного Шадрина хоккейный профессор Игорь Ларионов по сей день называет кумиром своего детства. Шадрин стал отличным подносчиком «снарядов» для Як-15, а уж Ларионов знает толк в центрфорвардах.

Шадрин и Якушев блистательно выступили в рамках Суперсерии-72, а Евгений Зимин именно тогда вписал своё имя в историю как автор первого советского гола канадцам и дубля в первом матче легендарного противостояния. Владимир Шадрин занял второе (после Якушева) место в советской команде по результативности, набрав в общей сложности 8 (3+5) очков.

Помимо Зимина, в тройке с Шадриным и Якушевым успели поиграть Виктор Ярославцев, Александр Мартынюк и Виктор Шалимов.

Нельзя не вспомнить и ещё один эпизод, датируемый Олимпиадой 1976 года. Сборная СССР в середине второго периода проигрывала со счётом 0:2 сборной Чехословакии в принципиальной встрече. Положение нашей команды осложнилось ещё больше, когда Бабинов и Жлуктов синхронно завалили на лёд двух чехословацких хоккеистов и отправились в боксы для штрафников.

Советская команда была вынуждена две минуты обороняться втроём против пятерых соперников. С центральных нападающих в таких случаях особой спрос – лишь признанные мастера смогут отбиться и выдержать такую нагрузку, не допустив ошибок.

Чехословаки активно меняли пятёрки, в то время как соперник отбивался из последних сил. Но эти силы сохранились! Великолепный Шадрин выиграл все три вбрасывания шайбы в своей зоне, а ещё через несколько минут забил первую ответную шайбу. Вот что значит мастер! Именно за счёт таких профессионалов ход игры был переломлен, а сборная СССР в итоге выиграла со счётом 4:3. Герои кульминационного момента матча добирались в раздевалку едва ли не ползком.

Фото: РИА Новости

«Владимир был хоккеистом отнюдь не выдающегося телосложения – особыми, ярко выраженными физическими данными не отличался. Однако и для «Спартака», и для сборной игроком был чрезвычайно полезным. В чём же секрет успеха Шадрина? Прежде всего, нельзя не отметить блестяще развитое у Владимира чувство паса. Партнёров он обеспечивал шайбой и тонко, и умело, и, главное, своевременно – в такт с их скоростным манёвром.

Шайбой дорожил – от шадринской клюшки она чрезвычайно редко попадала не к партнёру, а к сопернику. Хотя нельзя не сказать, что этот игрок аккуратист, в совершенстве владевший искусством паса, остальными приёмами – завершающим броском, обводкой, отбором – владел, как и положено мастеру, но не более того. В игре Шадрина не было больших перепадов, срывов. Это, впрочем, естественно: его, человека высокой культуры, не было нужды заставлять тренироваться. Не было нужды присматривать и за поведением Владимира в быту – он дорожил своей репутацией», – вспоминал Шадрина патриарх отечественного тренерского цеха Анатолий Тарасов.

Шадрин всегда был очень порядочным человеком. Он неимоверно любил то, чему посвятил всю свою жизнь – хоккей. В ответ сама игра отвечала Владимиру Николаевичу взаимностью.

«За его мужество, скорость, обострённое чувство товарищества и при обороне своих ворот, и при атаке. Люблю хоккей и за суровое благородство. И, наконец, за то же, за что ребёнок любит игру. Вот уже вроде стал я взрослым человеком. Отец семейства… А где-то в душе осталось мальчишеское «пошли что ли, погоняем шайбочку...» от тех прекрасных дней детства, когда мы не считали очки и не читали репортажи, а просто резвились в нашем дворе, на улице Подбельского, что в Сокольниках», – отвечал Шадрин на вопрос о том, за что он так любит хоккей.

«Чемпионат» выражает соболезнования родным и близким Владимира Николаевича Шадрина.