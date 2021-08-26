Латвия рвётся в Пекин, а Беларусь теряет шансы? Итоги первого дня квалификации к Олимпиаде

Хоккейный турнир на Олимпийских играх в Китае пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Восемь лучших команд в мировом рейтинге по состоянию на 2019 год получили автоматическое место на Олимпийских играх. Рейтинг ИИХФ был рассчитан на основе выступлений сборных на пяти турнирах (ЧМ-2016, ЧМ-2017, ОИ-2018, ЧМ-2018 и ЧМ-2019). В результате подсчётов в Пекин уже отобрались сборные Канады, России, Швеции, Финляндии, США, Чехии, Германии и Швейцарии. Ещё одним участником на правах хозяев турнира стала сборная Китая.

Остальные команды имели возможность попасть на Игры через специальные квалификационные турниры. Олимпийская квалификация стартовала в ноябре 2019 года. С тех пор состоялось уже три турнира, в результате которых в финальный раунд квалификации пробились 12 команд. Финальная квалификация изначально должна была пройти с 27 по 30 августа 2020 года в трёх группах в Братиславе (Словакия), Риге (Латвия) и Осло (Норвегия). В связи с пандемией COVID-19 сроки были перенесены ровно на год — на 26-29 августа 2021 года. Путёвку в Пекин получат только победители групп. 26 августа в трёх европейских столицах были сыграны матчи первого тура.

Группа A (матчи в Братиславе)

Стартовый матч заключительного этапа олимпийского отбора обернулся настоящим холодным душем для сборной Беларуси. Подопечные Крэйга Вудкрофта потерпели минимальное поражение во встрече с командой Польши (0:1). После неудачного выступления на ЧМ-2021 Федерация хоккея Беларуси произвела изменения на тренерском мостике национальной команды, заменив Михаила Захарова на канадского наставника минского «Динамо».

Вудкрофт собрал под знамёна сборной абсолютно сильнейших игроков страны на данный момент — в Словакию приехали главная звезда белорусского хоккея Егор Шарангович, обладатели Кубка Гагарина 2021 года в составе «Авангарда» Кирилл Готовец, Андрей Стась и Никита Комаров, натурализованные североамериканцы Дэнни Тейлор, Ник Бэйлен, Шейн Принс, Джефф Плэтт и Франсис Паре, молодые таланты Владислав Колячонок и Алексей Протас, а также ветераны сборной Евгений Лисовец и Дмитрий Коробов. Дополнил команду один из лидеров «Северстали» Владислав Кодола.

Однако стартовый матч отбора обернулся для белорусов откровенным потрясением. За 60 минут игры подопечные Вудкрофта так и не сумели подобрать ключей к воротам натурализованного поляка Джона Мюррея. А за пять минут до конца третьего периода Флип Комороский пробил Тейлора, забросив единственную шайбу в матче. Скромные и никогда не хватавшие звёзд с неба поляки становятся настоящим «палачом» для стран постсоветского пространства. В предыдущем раунде олимпийской квалификации они лишили надежды на поездку в Пекин сборную Казахстана, а теперь до предела осложнили задачу по отбору на Игры и для белорусов.

«Очень много бросков, но шайба так и не зашла в ворота. Почему? Правильно вы сказали. Итог матча — на табло. Очень неприятное поражение. Готовились к игре. Не могу сказать, что была какая-то недооценка соперника, её не было. В первую очередь хочу извиниться перед всеми болельщиками за результат. Не могу сказать, что мы суперплохо играли. Но не хватило хладнокровия. И вратарь у них здорово сыграл, но это не оправдание, конечно», — прокомментировал поражение Стась.

С точки зрения количества попаданий на главный турнир четырёхлетия самыми опытными в этом квартете являются словаки: на семи последних Олимпиадах они неизменно входили в состав участников. Белорусские хоккеисты не пробивалась на Олимпийские игры с 2010 года, австрийцы — с 2014-го, а поляки — аж с 1992-го. Первый шаг к продлению своей олимпийской серии словаки сделали в первый день турнира, переиграв в одном из самых упорных матчей игрового дня австрийцев (2:1). Одна из заброшенных шайб на счету форварда «Нефтехимика» Либора Гудачека.

Группа B (матчи в Риге)

В 2019 году сборная Франции вылетела из элитного дивизиона чемпионата мира, в драматичном матче проиграв команде Великобритании. Ситуация с коронавирусом лишила команду Филиппа Бозона шанса на возвращение в элиту на целую четырёхлетку (ЧМ-2020 был отменён, на ЧМ-2021 не было вылета, а значит, вернуться на ЧМ французы смогут только в 2023 году), однако попадание на Олимпиаду является для них вполне выполнимой задачей. В Ригу «Ле Блюз» приехали в своём максимально сильном составе — в заявке оказались все энхаэловцы: Антуан Руссель, Пьер-Эдуар Белльмар, Александр Тексье, а также форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста.

Французы довольно долго запрягали в стартовой игре турнира, устроившись на 0:2 по итогам первого периода матча с Венгрией. Но затем подопечные Бозона решительно взялись за дело, отправив за следующие два отрезка пять шайб в ворота соперника. Дублем отметился форвард «Коламбуса» Тексье, а вернувшийся в это межсезонье в «Автомобилист» Да Коста отметился двумя результативными передачами. Французы не принимали участия в Олимпиадах с 2002 года.

Сборная Латвии перед домашней квалификацией поменяла главного тренера — место Боба Хартли на тренерской лавке занял многолетний помощник Олега Знарка Харийс Витолиньш. Из основных игроков не смог помочь сборной только голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин, жена которого несколько дней назад родила мальчика. Остальные лидеры латвийской сборной прибыли в расположение сборной, чтобы вернуть команду на Олимпиаду. Сборная Латвии пропустила прошлый олимпийский турнир, хотя до этого квалифицировалась на Игры четыре раза подряд. В стартовый день хозяева отбора разгромили команду Италии — 6:0, в каждом из периодов забросив по две шайбы. В составе победителей отличились открывший счёт в матче защитник «Сочи» Янис Якс и оформивший дубль нападающий «Витязя» Микс Индрашис. Ещё по голу забили Родриго Аболс, Кристиан Рубинс и Каспарс Даугавиньш.

Группа C (матчи в Осло)

Матч сборных Дании и Словении задолго до начала встречи рассматривался через призму противостояния главных звёзд команд — Николая Элерса и Анже Копитара. Примечательной особенностью дуэли игроков НХЛ являлось то обстоятельство, что тренируют сборные отцы хоккеистов Хайнц Элерс и Матьяж Копитар соответственно. В первый день олимпийского отбора сильнее преуспел датский нападающий «Виннипег Джетс», оформивший дубль в ворота словенского голкипера Гашпера Крошеля.

Ещё по разу в составе сборной Дании отличились Фредерик Сторм и Патрик Руссель. Словенцы в третьем периоде едва не ликвидировали дефицит в три шайбы, однако совершить камбэк со счёта 1:4 им не удалось — датчане довели матч до победы и набрали три зачётных очка. Если сборная Дании в результате квалификации сумеет пробиться на Олимпийские игры, они станут для этой страны первыми в истории.

33-летний нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло последний раз надевал форму национальной команды в 2016 году, когда помогал сборной Норвегии отобраться на Олимпиаду-2018. Сыграть в Пхёнчхане за свою сборную Матсу не позволила позиция НХЛ о запрете на участие игроков лиги в олимпийском турнире. Спустя пять лет звёздный норвежец снова пытается вывести свою страну на главное хоккейное соревнование. В матче с командой Южной Кореи Цуккарелло не удалось разжиться набранными очками, но это обстоятельство не помешало норвежцам победить — 4:1.

Расписание на 27 августа: