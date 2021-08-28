Латвию и Беларусь ждут финалы за путёвку в Китай. Итоги 2-го тура квалификации к Олимпиаде

Хоккейный турнир на Олимпийских играх в Китае пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Восемь лучших команд в мировом рейтинге по состоянию на 2019 год получили автоматическое место на Олимпийских играх. Рейтинг ИИХФ был рассчитан на основе выступлений сборных на пяти турнирах (ЧМ-2016, ЧМ-2017, ОИ-2018, ЧМ-2018 и ЧМ-2019). В результате подсчётов в Пекин уже отобрались сборные Канады, России, Швеции, Финляндии, США, Чехии, Германии и Швейцарии. Ещё одним участником на правах хозяев турнира стала сборная Китая.

Остальные команды имели возможность попасть на Игры через специальные квалификационные турниры. Олимпийская квалификация стартовала в ноябре 2019 года. С тех пор состоялось уже три турнира, в результате которых в финальный раунд квалификации пробились 12 команд. Финальная квалификация изначально должна была пройти с 27 по 30 августа 2020 года в трёх группах в Братиславе (Словакия), Риге (Латвия) и Осло (Норвегия). В связи с пандемией COVID-19 сроки были перенесены ровно на год — на 26-29 августа 2021 года. Путёвку в Пекин получат только победители групп. 27 августа в трёх европейских столицах были сыграны матчи второго тура.

Группа A (матчи в Братиславе)

Стартовый матч заключительного этапа олимпийского отбора обернулся настоящим холодным душем для сборной Беларуси. Подопечные Крэйга Вудкрофта потерпели минимальное поражение во встрече с командой Польши (0:1). В столицу Словакии белорусы прибыли в своём сильнейшем составе, однако в четверг игра у команды Вудкрофта откровенно не сложилась. После поражения от Польши белорусские хоккеисты поставили себя на грань пропасти, и в матче с командой Австрии их устраивала исключительно победа в основное время.

После первого периода белорусы проигрывали (0:2), но во втором отрезке им удалось переломить ход неудачно складывающейся встречи. На самом старте второго отрезка нападающий «Трактора» Андрей Стась прервал затянувшуюся безголевую серию своей команды, после чего белорусов буквально прорвало. Ещё до перерыва дубль оформил главная звезда белорусского хоккея современности Егор Шарангович, а следом за дело взялись натурализованные игроки — Шейн Принс и Джефф Плэтт. В заключительном периоде белорусы хладнокровно довели дело до победного результата (5:2), благодаря чему сохранили надежду на поездку в Пекин. В свою очередь, австрийцы утратили даже теоретические шансы на завоевание олимпийской лицензии.

В вечернем слоте хозяева группы — сборная Словакии — одержали уверенную победу в матче с Польшей (5:1). В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающий «Нефтехимика» Либор Гудачек и новичок «Авангарда» Петер Цегларик, признанный лучшим нападающим минувшего чемпионата мира. Ещё по голу в активе Кристиана Поспишила, Милоша Романа и Адама Ружички. После этого поражения поляки уже потеряли возможность подняться выше второго места в своей группе, но при этом их оставшийся матч с Австрией напрямую повлияет на окончательную расстановку команд.

Группа B (матчи в Риге)

В 2019 году сборная Франции вылетела из элитного дивизиона чемпионата мира, в драматичном матче проиграв команде Великобритании. Ситуация с коронавирусом лишила команду Филиппа Бозона шанса на возвращение в элиту на целую четырёхлетку (ЧМ-2020 был отменён, на ЧМ-2021 не было вылета, а значит, вернуться на ЧМ французы смогут только в 2023 году), однако попадание на Олимпиаду является для них вполне выполнимой задачей. В Ригу «Ле Блюз» приехали в своём сильнейшем составе — в заявке оказались все энхаэловцы Антуан Руссель, Пьер-Эдуар Белльмар, Александр Тексье, а также форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста.

В первом матче отбора французы одержали волевую победу над командой Венгрии (5:3). На следующий день подопечные Бозона подкрепили свой стартовый успех, переиграв аутсайдера своей группы — сборную Италии (2:0). Главным героем встречи стал один из ветеранов французского хоккея — 34-летний нападающий Саша Трей. Многолетний лидер национальной команды оформил дубль в ворота Андреаса Бернарда и с тремя шайбами вошёл в число лидеров в гонке снайперов заключительного этапа олимпийской квалификации. Французы добились максимально возможного результата (шесть очков в двух матчах), а итальянцы распрощались с олимпийской мечтой. В последний раз они принимали участие в главном турнире четырёхлетия в 2006 году, когда Италия принимала Олимпийские игры.

В свою очередь, сборная Латвии учинила настоящий разгром команде Венгрии. Подопечные Харийса Витолиньша разразились девятью заброшенными шайбами, восемь из которых влетели в ворота венгерской команды в заключительном периоде. После 40 минут игры хозяева группы вели с минимальным счётом (1:0) благодаря точному броску защитника «Сочи» Яниса Якса. На старте третьего периода отличился форвард «Сан-Хосе Шаркс» Рудольф Балцерс, после чего шайбы посыпались как из рога изобилия.

Поймавший кураж Балцерс в итоге записал на свой счёт хет-трик, а дублями отметились форвард «Питтсбург Пингвинз» Теодор Блюгерс и экс-нападающий «Ванкувер Кэнакс» Рональд Кениньш. Ещё одна шайба в активе Родриго Аболса, а голкипер сборной Иварс Пунненовс оформил второй шат-аут подряд. Примечательно, что за весь матч игроки сборной Латвии ни разу не нарушили правил, тогда как соперник нахватал 14 штрафных минут.

Группа C (матчи в Осло)

По схожему сценарию в Осло прошёл матч сборных Дании и Южной Кореи. Азиатские хоккеисты открыли счёт в середине первого периода, после чего в их ворота влетело 11 шайб подряд. Мучения основного голкипера корейцев Мэтта Далтона, известного по своим выступлениям в КХЛ за «Нефтехимик» и «Витязь», закончились после семи пропущенных шайб, а ещё четыре гола пришлись на долю его сменщика. Датчане приехали в столицу Норвегии в своём лучшем составе (если вынести за скобки отсутствие голкипера Фредерика Андерсена), и лидеры команды Хайнца Элерса на данный момент сполна оправдывают своё реноме.

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Оливер Бьёркстранд оформил хет-трик, а сын главного тренера сборной Николай Элерс завершил встречу с шестью результативными действиями. Форвард «Виннипег Джетс» дважды отличился самостоятельно и ещё четыре раза ассистировал партнёрам. После двух туров на счету 25-летнего нападающего 8 (4+4) очков — и он является лучшим бомбардиром заключительного этапа отбора. Также очень ярко себя проявил и ещё один игрок из Северной Америки — форвард системы «Сан-Хосе» Йоахим Блихфельд, сумевший забросить две шайбы.

В заключительном матче игрового дня норвежцы выдали мощный старт, отгрузив в ворота Словении три шайбы за 10 минут первого периода. Словенцы ещё до перерыва сократили дефицит до минимума, тем самым возродив в игре интригу. Однако во втором периоде главная звезда сборной Норвегии Матс Цуккарелло реализовал буллит, вновь позволив своей команде продолжать матч с комфортным перевесом. Гол нападающего «Миннесоты Уайлд» оказался одним из ключевых эпизодов встречи, следом отличились Матис Олимб и Матс Россели Ольсен, и исход матча уже не вызывал больших сомнений, даже несмотря на два гола словенцев в начале третьего периода. Окончательный счёт установил Кристиан Косастуль.

Турнирная ситуация в олимпийском отборе

По итогам двух игровых дней борьбу за олимпийские лицензии продолжают шесть команд (Словакия, Беларусь, Латвия, Франция, Дания, Норвегия), тогда как другие шесть сборных (Австрия, Польша, Италия, Венгрия, Словения, Южная Корея) уже утратили всяческие шансы на попадание в Пекин. С точки зрения турнирной ситуации самая простая для понимания картина сложилась во второй (Рига) и третьей (Осло) группах. Победитель забирает всё. Именно так произойдёт 29 августа в матчах Латвия — Франция и Норвегия — Дания, где победители гарантируют себе заветные билеты в Китай. Два других матча в этих группах не несут в себе никакого практического смысла.

В братиславской группе хозяевам достаточно просто перевести матч с Беларусью за пределы основного времени, чтобы отобраться на Олимпиаду. Однако в случае победы подопечных Вудкрофта в основное время расклад в группе может сильно запутаться. Если в первом матче игрового дня поляки потеряют хотя бы балл в матче с Австрией, тогда белорусы займут первое место в квартете за счёт победы над словаками в очном матче. Но, если поляки всё-таки сумеют одолеть австрийцев за три периода, тогда три команды могут набрать одинаковое количество очков (по шесть) и на первый план выйдет разность шайб в личных встречах (без учёта игр с Австрией). В этом случае белорусам необходимо не просто побеждать Словакию, а обыгрывать её с разницей в три шайбы и более. Примечательно, что на свой матч белорусы будут выходить, уже зная результат поляков, так что команда Вудкрофта будет отчётливо понимать, что ей нужно сделать для завоевания лицензии.

Расписание на 29 августа: