Россия осталась за бортом полуфинала ЖЧМ! Проиграли Швейцарии, ведя в счёте 2:0

Подопечные Евгения Бобарико не смогли во второй раз за турнир обыграть швейцарок и лишились шансов на медали чемпионата мира.

Программу четвертьфиналов женского чемпионата мира по хоккею – 2021 открывал матч с участием сборных России и Швейцарии. Ни для одной из этих команд выход в плей-офф нельзя назвать достижением – место в восьмёрке лучших им было гарантировано ещё до начала турнира благодаря игре в сильнейшей группе.

Оба коллектива замкнули квинтет А, расположившись на четвёртом и пятом местах соответственно. Именно за счёт предыдущей очной встречи россиянки оказались выше – победа со счётом 3:1 стала для них единственной за весь групповой этап, а швейцарки и вовсе проиграли во всех четырёх матчах с разницей заброшенных и пропущенных шайб 1:17. Автор единственного гола в составе сборной Швейцарии Алина Мюллер была вынуждена закончить выступление на турнире после столкновения с капитаном российской команды Ольгой Сосиной, поэтому после потери лидера ситуация в атаке для наших сегодняшних соперниц была крайне плачевной.

Не лучшей она была и у подопечных Евгения Бобарико. После игры со Швейцарией они отличились всего один раз – в ворота сборной Канады. За последние же два матча россиянкам так и не удалось забросить ни одной шайбы. «Конечно, мы сделаем шаг вперёд в играх на вылет. Мы спокойно разберём встречи, восстановимся, поговорим с командой и затем будем биться в каждом матче на победу», – говорил накануне четвертьфинала Бобарико.

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Его слова воплотились в жизнь в самом дебюте матча – наши хоккеистки не стали откладывать дело в долгий ящик и уже на второй минуте вышли вперёд. Первое же позиционное владение в зоне атаки закончилось голом Елизаветы Родновой – именно она оказалась первой на добивании после броска Лианы Ганеевой от синей линии.

Швейцарки получили хороший шанс быстро отыграться, но реализовать численное большинство после удаления Анны Савониной им не удалось. Зато первый же фол наших соперниц привёл ко второму голу в исполнении сборной России. Не успела голкипер нашей команды Валерия Меркушева замениться на время отложенного штрафа на шестого полевого игрока, как Илона Маркова точным броском из правого круга вбрасывания удвоила преимущество российской команды.

На два гола подопечным Евгения Бобарико понадобилось всего три броска. Возможно, именно поэтому главный тренер сборной Швейцарии Колин Мюллер принял решение сменить вратаря уже в середине первого периода, сразу после второй пропущенной шайбы. Вышедшая вместо Андреа Брендли Саския Маурер сыграла куда надёжнее соотечественницы, совершив шесть сейвов за остаток двадцатиминутки.

И если в надёжности швейцаркам добавить удалось, то вот в нападении у соперниц сборной России долгое время практически ничего не получалось. На протяжении двух периодов они очень редко создавали моменты у ворот Меркушевой, нанеся в каждом отрезке лишь по четыре броска, но при этом и не позволяли россиянкам оторваться в счёте, даже несмотря на ощутимое игровое преимущество последних.

В третьем периоде сборная Швейцарии резко проснулась и активизировалась в атаке. За последние 20 минут швейцарки не только нанесли больше бросков, чем за предыдущие 40 (17 против 8), но и всё-таки размочили счёт. Организованный выход швейцарской сборной из обороны завершился голом Эвелины Разелли, что заставило россиянок заметно нервничать.

Эти нервы привели к двум необязательным удалениям, второе из которых воплотилось в ещё одну пропущенную шайбу. Колин Мюллер рискнул и выпустил вместо голкипера шестого полевого игрока, и вшестером против четверых швейцарки сумели отыграться, а точный бросок оказался на счету Фоби Штенц.

Как и в сегодняшнем полуфинале мужского ЧМ по пляжному футболу с аналогичной вывеской, основного времени не хватило для выявления победителя. Но, в отличие от того матча, здесь всё решилось в овертайме. К несчастью, на этот раз не в нашу пользу.

Окрылённые концовкой третьего периода швейцарки продолжили давить на нашу оборону и в дополнительной 10-минутке вырвали победу усилиями Лауры Циммерман, оставив сборную России за бортом полуфинала. Теперь нашим хоккеисткам предстоит играть в матче за 5-8 места, а швейцарки сойдутся с победителем встречи США — Япония. Вполне вероятно, что место в воротах в полуфинале займёт Саския Маурер, которая так и не позволила россиянкам поразить свои владения.