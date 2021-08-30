Шалунов — в «Локомотиве», а Жафяров остался в «Торпедо». Итоговая таблица трансферов КХЛ

Меньше трёх дней остаётся до старта регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Изучаем все изменения в составах клубов за прошедшее межсезонье.
В СКА накануне состоялась торжественная церемония, на которой был представлен состав команды на сезон-2021/2022. В качестве игроков армейского клуба были представлены 38 хоккеистов, среди которых не нашлось места нападающим Ивану Морозову и Мальте Стрёмваллю. Практически сразу в прессе появилась информация, что оба хоккеиста в ближайшее время могут быть обменяны в другие клубы КХЛ.
Московское «Динамо» завершило свою эпопею с выбором нового генерального директора — этот пост занял бывший президент клуба Михаил Тюркин. Позднее бело-голубые доукомплектовали свой состав опытным канадским нападающим Робом Клинкхаммером. 35-летний нападающий уже провёл первый матч за новую команду на Кубке мэра Москвы, сходу отметившись заброшенной шайбой в ворота «Куньлунь Ред Стар».
В середине августа мощный трансфер совершил «Локомотив», сумевший заполучить бывшего форвард ЦСКА Максима Шалунова. Позже президент столичных армейцев Игорь Есмантович признал, что его клуб потерял своего лучшего форварда. Изначально Шалунов собирался продолжить карьеру в НХЛ, но в результате остался в КХЛ. Похожая ситуация сложилась и с нападающим «Торпедо» Дамиром Жафяровым, который также намеревался перебраться за океан. Однако, в отличие от Шалунова, Дамир остался в своём прежнем клубе в КХЛ.
Состав «Спартака» пополнил центральный нападающий Андрей Локтионов, не желавший подписывать контракт с «Амуром» после своего обмена из ЦСКА. Взамен дальневосточники получили нападающего Кирилла Слепца. Минское «Динамо» этим летом прилично пошумело на трансферном рынке, собрав под свои знамёна целый ряд довольно качественных легионеров, последним из которых стал ещё один бывший форвард ЦСКА — шведский нападающий Марио Кемпе.
* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено
|Клуб
|Пришли
|Ушли
|Продлили контракты
|ЦСКА
|гт. Фёдоров, т. Трощинский (система клуба), в. Федотов («Трактор»), в. Рейдеборн («Ак Барс»), в. Киселёв («Амур»), з. Сведберг («Барыс»), н. Косоренков («СКА-Нева», ВХЛ), н. Нордстрём, з. Нестеров (оба — «Калгари», НХЛ), н. Григоренко («Коламбус», НХЛ), н. Валльмарк («Флорида», НХЛ), н. Плотников («Металлург» Мг)
|гт. Никитин, т. Юшкевич, в. Юханссон (СКА), в. Шарыченков («Салават Юлаев»), н. Лайпсик, н. Коростелёв (оба — «Металлург» Мг), н. Кемпе («Динамо» Мн), н. Телегин («Авангард»), з. Саморуков («Эдмонтон», НХЛ), н. Локтионов («Амур»), з. Чмыхов (аренда), з. Рыков (оба — «Северсталь»), н. Мамин («Флорида», НХЛ), н. Шалунов («Локомотив»), з. Робинсон
|з. Ибрагимов, з. Гилмор, н. Соркин, н. Окулов, н. Попов
|СКА
|т. Шафранов («Авангард»), н. Свечков («Лада», ВХЛ), н. Скоренов («Гомель», Беларусь), в. Юханссон (ЦСКА), з. Фальковский («Динамо» Мн), н. Хендемарк («Сан-Хосе», НХЛ), з. Паутов, з. Пыленков, н. Бардаков, н. Моисеев (все — «Витязь»), н. Володин («Сочи»), н. Воробьёв («Салават Юлаев»)
|в. Хелльберг (ХК «Сочи»), з. Бенгтссон («Динамо» Мн), н. Ткачёв («Лос-Анджелес», НХЛ), н. Подколзин («Ванкувер», НХЛ), з. Антипин, н. Аалтонен (оба — «Витязь»), н. Николаев («Сочи»), з. Хафизуллин («Салават Юлаев»), з. Белов, н. Морозов, н. Стрёмвалль (может уйти, несмотря на продление контракта)
|з. Кирсанов, н. Кемппайнен, н. Стрёмвалль, н. Кетов
|«Йокерит»
|в. Терво («КеуПА, Финляндия), в. Ювонен («Лександ», Швеция), з. Линдбом («Биль», Швейцария), н. Турунен («Давос», Швейцария), н. Комбе (ХПК, Финляндия), з. Хольм («Металлург» Мг), н. Лааксо («Эссят», Финляндия), н. Коссила («Торонто», АХЛ), н. Бьёрнинен («Пеликанс», Финляндия)
|в. Калниньш, в. Юкури («Лукко», Финляндия), з. Лёв («Биль», Швейцария), з. Крейчик («Динамо» Мн), з. Пудас («Шеллефтео», Швеция), н. Регин («Амбри-Пиотта», Швейцария), н. Мяэналанен («Кярпят», Финляндия), з. Лепистё, н. Пильстрём
|в. Линдбек, з. Грант, з. Кивистё, н. Хянникяйнен, н. Иконен, н. Савинайнен
|«Динамо» М
|гендир. Тюркин, генмен. Сопин, гт. Кудашов, ст. Вяч. Козлов («Куньлунь»), т. Скопинцев, т. Савченков («Витязь»), тв. Веннстрём («Рёгле), з. А. Педан, н. Фисенко, н. Галиев (все — «Ак Барс»), н. Фёдоров («Спартак»), н. Петунин («Северсталь»), з. Войнов (без клуба), н. Никонов («Торпедо»), н. О'Делл («Сибирь»), н. Клинкхаммер («Динамо» Мн)
|гендир. Кровопусков, генмен. Меркулов, гт. Крикунов, ст. Бабенко («Витязь»), т. В. Воробьёв («Амур»), т. Еремеев («Красная Армия», МХЛ), в. Гарипов («Трактор»), в. Жеренко (Финляндия), з. Хиетанен («Амбри-Пиотта», Швейцария), з. Григорьев, н. Кагарлицкий («Ак Барс»), н. Кучерявенко («Динамо» СПб, ВХЛ), н. Яшкин («Аризона», НХЛ), н. Брюквин («Авангард»), н. А. Алексеев («Амур»), з. Верещагин («Торпедо»), н. Тарасов («Ак Барс»), з. Аланов («Сибирь»), н. Панкратов (ЦСКА), н. Кулёмин (разрыв контракта), н. Жабреев (ХК «Сочи»), н. Пяаярви
|т. Скопинцев, в. Ерёменко, з. Бойков, з. Е. Зайцев, з. Волков, з. Гофман, з. Прибыльский, н. Брызгалов, н. О. Зайцев, н. Ефремов, н. Линдберг, н. Игумнов, н. Муранов
|«Спартак»
|гт. Б. Миронов, т. Семёнов, тв. Ланден, в. Данск («Вегас», НХЛ), в. Красиков, н. Квартальнов (оба — ХК «Сочи»), з. Громов («Рязань», ВХЛ), з. Костенко («Лада», ВХЛ), з. Ручкин, н. Ковальчук, н. Хохлачёв (все — «Авангард»), з. Евенко, н. Авцин, н. Язьков, н. Бобылёв (оба — «Трактор»), н. Баранов, н. Кугрышев, н. Солодухин (все — «Салават Юлаев»), з. Хед («Лугано», Швейцария), н. Пономарёв («Шавиниган», QMJHL), н. Дроздов («Динамо» Мн), н. Петтерссон («Векшё», Швеция), з. Ержабек («Витязь»), з. Мамкин («Автомобилист»), н. Локтионов (ЦСКА, обмен через «Амур»)
|гт. Знарок, т. Витолиньш (сборная Латвии), тв. Перссон (сборная России), в. Беспалов («Прешов», Словакия), в. Трушков, з. Козловский (оба — «Лада», ВХЛ), н. Радил («Динамо» Р), н. Ганзл («Тимро», Швеция), н. Зубов, н. Слепец (оба — «Амур»), з. Кулик («Трактор»), н. Бакош (ХК «Сочи»), н. Никонцев («Металлург» Мг), н. Фёдоров («Динамо» М), н. Юньков («Химик», ВХЛ), з. Зубарев («Салават Юлаев»), з. Юсе («Рапперсвилль», Швейцария), з. Сериков («Чикаго», АХЛ), з. Мусин, н. Аркалов (оба — «Витязь»), н. Котляревский («Адмирал»), н. Злобин («Гомель», Беларусь), н. Чернов («Шахтёр», Беларусь), в. Гудачек, н. Медведев, н. Торченюк, н. Кара, н. Кляузов, н. Львутин, н. Мишаков, н. Александров, н. Селин
|з. Никишин, н. Лехтеря, з. Вишневский, н. Цыплаков, н. Талалуев
|«Локомотив»
|н. Буше («Авангард»), н. Сагадеев («Барыс»), з. Елесин («Калгари»), н. Полунин («Амур»), н. Анисимов («Оттава»), н. Стешенко («Лада»), н. Шалунов (ЦСКА)
|в. Коновалов («Эдмонтон», НХЛ), з. Охтамаа («Кярпят», Финляндия), з. Савченко («Барыс»), з. Калинин («Ростов», ВХЛ), н. Ткачёв, н. Пулккинен (оба — «Трактор»), н. Ландер («Цуг», Швейцария), н. Коваленко («Ак Барс»), н. Денежкин («Лада»), н. Романов
|в. Паскуале, з. Осипов, з. Рафиков, з. Черепанов, н. Ильенко, н. Коршков, н. Аверин, н. Д. Алексеев, н. Никулин
|«Витязь»
|гт. Бабенко («Динамо» М), т. Бойков, н. Индрашис («Динамо» Р), н. Оямяки («Линчёпинг», Швеция), н. Яремчук («Авангард»), з. Кемиляйнен («Таппара», Финляндия), з. Антипин, н. Аалтонен (оба — СКА), з. Лямин (без клуба), з. Мусин, н. Аркалов («Спартак»), н. Одетт («Лукко», Финляндия), н. Нестеров («Гомель», Беларусь), н. Лещенко («Куньлунь»), н. Воеводин («Торпедо», аренда)
|гт. Кравец, т. Савченков («Динамо» М), т. Игнатьев (сборная Латвии), т. Селивёрстов («Автомобилист»), з. Хультстрём («Металлург» Мг), з. Ержабек («Спартак»), н. Даугавиньш («Берн», Швейцария), н. Дэнфорт («Коламбус», НХЛ), н. Теденбю («Динамо» Мн), н. Дергачёв («Авангард»), з. Паутов, з. Пыленков, н. Бардаков, н. Моисеев (все — СКА), н. Марковин («Югра», ВХЛ), з. Воробей, з. Катичев, н. Артюхин, н. Сёмин
|т. Бец, т. Малков, т. Оленев, в. Тодыков, в. Дорожко, з. Бородкин, н. Смолин, н. Гончаров
|«Торпедо»
|в. Мурыгин, з. Микулович («Буран», ВХЛ) з. Турбин («Амур»), з. Лыпкань («Металлург» Нк, ВХЛ), н. Гривик («Лександ», Швеция), н. Тянулин («Крефельд», Германия), н. Бабенко («Рубин», ВХЛ), з. Верещагин («Динамо» М), н. Агостино («Торонто», АХЛ), н. Заар («Рёгле», Швеция), з. Мартынов («Металлург» Мг), з. Леннстрём («Бейкерсфилд», АХЛ)
|з. Уайдман («Монреаль», НХЛ), н. Шварц («Адлер», Германия), н. Никонов («Динамо» М), в. Серебряков («Адмирал»), з. Бобряшов («Лада»), н. Воеводин («Витязь», аренда), н. Терри («Бриджпорт, АХЛ), з. Аляев (»Амур"), н. Перескоков, н. Клуз
|з. Марин, з. Мишарин, н. Веряев, н. Шенфельд, н. Гончарук, н. Дробин, н. Жафяров
|«Сочи»
|з. Дьяков («Юность», Беларусь), з. Камалов («Амур»), н. Вихарев («Северсталь»), н. Бакош («Спартак»), н. Баканов («Куньлунь»), н. Пилипенко («Автомобилист»), в. Хелльберг (СКА), н. Шэн («Провиденс», АХЛ), з. Якс («Бейкерсфилд», АХЛ), н. Николаев (СКА), н. Жабреев («Динамо» М)
|в. Красиков («Спартак»), н. Карьялайнен («Динамо» Р), н. Шмелёв («Салават Юлаев»), н. Квартальнов («Спартак»), з. Минеев («Барыс»), з. Климонтов («Трактор»), н. Рубцов («Филадельфия», НХЛ), н. Володин (СКА), н. Галимов («Нефтехимик»), в. Кульбаков, з. Батыршин, з. Погоришный
|гт. Ставровский, в. Третьяк, з. Ю. Александров, н. Точицкий
|«Северсталь»
|з. Петрищев («Салават Юлаев»), з. Стенквист («Эссят», Финляндия), з. Пресс («Лукко», Финляндия), н. Рооба («ЮП», Финляндия), н. Рассказов («Амур»), з. Чмыхов (аренда), з. Рыков (оба — ЦСКА), з. Тимашов («Сибирь»), н. Емец («Ак Барс»), н. Абросимов («Локомотив»)
|з. Провольнев («Аризона», НХЛ), з. Виттасмяки («Таппара», Финляндия), з. Лалонд («Вена Кэпиталз», Австрия), з. Адамчук («Ак Барс»), н. Гареев «Адмирал»), н. Вихарев (ХК «Сочи»), н. Абдул («Ческе-Будеёвице», Чехия), н. Капустин («Трактор»), н. Рыбалкин, н. Петунин («Динамо» М), з. Кудако («Сибирь»), н. Берглунд
|гт. Разин, в. Шугаев, в. Подъяпольский, н. Кодола, н. Гераськин, н. Лишка, н. Няттинен
|«Динамо» Р
|гт. С. Зубов, т. Ореховский («Сибирь»), т. Кулибаба, т. Лусиньш, в. Маховски («Спарта», Чехия), в. Маттссон («Фрёлунда», Швеция), з. Коррадо (МОДО, Швеция), з. Алишаускас («Слован», Словакия), з. Цибульскис («Литвинов», Чехия), з. Фрейбергс («Комета», Чехия), н. Карьялайнен (ХК «Сочи»), н. Веннстрём («Эссят», Финляндия), н. Карсумс («Крефельд», Германия), н. Протапович («Автомобилист»), н. Пуарье («Кошице», Словакия), н. Шинкарук («Куньлунь Ред Стар»), н. Червены («Пеликанс», Финляндия), н. Радил («Спартак»), н. Тиивола («Эссят», Финляндия), н. Чуксте («Сан-Хосе», АХЛ), з. Гормли («Штраубинг», Германия)
|гт. Скудра, в. Галимов («Кярпят», Финляндия), н. Индрашис («Витязь»), н. Зырянов («Амур»), н. Грачёв («Адмирал»), н. Роб. Букартс («Витковице», Чехия), н. Дзиркалс (права перешли в «Куньлунь»), в. Ворис, н. Гегерис, н. Джериньш, н. Паршин, н. Столяров
|з. Зиле, з. Сотниекс, з. Скарлетт, н. Дарзиньш, н. Елисеев, н. Берзиньш, н. Скворцов, н. Мамчицс, н. Мейя
|«Динамо» Мн
|н. Теденбю («Витязь»), в. Рыбар («Кярпят», Финляндия), з. Бенгтссон (СКА), з. Сапего («Торонто», АХЛ), н. Бек («Металлург» Мг), з. Крейчик («Йокерит), з. Линдхольм (»Рокфорд", АХЛ), н. Грайовак («Ванкувер», НХЛ), н. Кемпе (ЦСКА)
|гендир. Шуневич, в. Фурх, з. И. Соловьёв («Калгари», НХЛ), н. Спунер, н. Принс (оба — «Автомобилист»), н. Паре («Авангард»), з. Знахаренко («Амур»), з. Фальковский (СКА), н. Козун («Амбри-Пиотта», Швейцария), н. Дроздов («Спартак»), н. Клинкхаммер («Динамо» М), з. Менелл («Торонто», НХЛ), в. Тэйлор, в. Фурх, н. Митчелл. н. Павлович
|гт. Вудкрофт, н. Варфоломеев, н. Демков, н. Горбунов, н. Усов, н. Алистров, н. Мосалёв, в. Колосов, н. Буйницкий, з. Шинкевич
В Восточной конференции в первую очередь стоит обратить на обмен, по результатам которого «Салават Юлаев» отправил в СКА центрального нападающего Михаила Воробьёва, получив взамен защитника Динара Хафизуллина.
«Ак Барс» обменял защитника Райана Мёрфи в «Сибирь» и расторг контракт с нападающим Романом Любимовым. В свою очередь, в «Авангарде» отказались от услуг игрока обороны Максима Чудинова.
«Автомобилист» отдал форварда Обидина в «Адмирал», а «Сибирь» не нашла взаимопонимания с защитником Хохловым, которого вновь приютили в «Северстали». «Магнитка» отказалась от защитников Волгина и Хлыстова, а «Нефтехимик» лишился защитника Брынцева, перешедшего в «Спартак». Взамен путём обмена «волки» приобрели Петрищева у «Северстали», а в обратном направлении проследовал форвард Шиксатдаров.
Наконец-то завершилась эпопея с нападающим Андреем Локтионовым. Он перебрался из «Амура» в «Спартак», а дальневосточники заполучили местного уроженца Кирилла Слепца. По-прежнему всё туманно в «Адмирале». Да, заполнены почти все легионерские позиции, но увольнение главного тренера Вострикова в межсезонье и назначение Андриевского нанесли по «морякам» серьёзный имиджевый удар. Посмотрим, какой будет результат у вернувшейся в КХЛ команды.
* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено
|Клуб
|Пришли
|Ушли
|Продлили контракты
|«Ак Барс»
|генмен. Валиуллин, в. Бобков («Авангард»), з. Адамчук («Северсталь»), н. Панюков («Барыс»), н. Линдхольм («Шеллефтео АИК», Швеция), н. Уил («Монреаль», НХЛ), н. Коваленко («Локомотив»), н. Кагарлицкий («Динамо» М), з. Стариков («Куньлунь»), з. Валиев («Стоктон Хит», АХЛ), з. Кемпфер («Бостон», НХЛ), н. Тарасов («Динамо» М), з. Янчевский («Нефтяник», ВХЛ)
|генмен. Якубов, н. Кормье, н. Да Коста (оба — «Автомобилист»), з. А. Педан, н. Фисенко, н. Галиев (все — «Динамо» М), н. Тихонов («Салават Юлаев»), в. Рейдеборн (ЦСКА), з. Викстранд («Ферьестад», Швеция), н. Доус («Адлер Мангейм», Германия), н. Песонен («Лангнау», Швейцария), н. Марушев («Вегас», НХЛ), в. Мифтахов («Тампа», НХЛ), з. Яруллин («Трактор»), з. Фазылзянов («Адмирал»), в. Рейдеборн (ЦСКА), н. Емец («Северсталь»), з. Мёрфи («Сибирь»), н. Любимов
|гт. Квартальнов, н. Бурмистров, з. Лямкин, з. Хенкель, н. Зарипов, н. Петров, н. Любимов, н. Воронков, н. Галимов, з. Адамчук
|«Барыс»
|в. Шутов («Торпедо» У-К, Казахстан), в. Бояркин («Сарыарка», Казахстан), з. Мартинссон («ХВ-71», Швеция), з. Альсинг («Белльвиль», АХЛ), з. Савченко («Локомотив»), н. Куник («Кярпят», Финляндия), н. Томас («КооКоо», Финляндия)
|в. Кудрявцев, з. Блэкер («Автомобилист»), з. Хетерингтон, з. Линтуниеми, з. Маклюков, н. Акользин (оба — «Металлург» Мг), н. Виделль («Юргорден», Швеция), н. Панюков («Ак Барс»), н. Шевченко («Авангард»), в. Карлссон, з. Метальников («Адмирал»), н. Сагадеев («Локомотив»), з. Сведберг (ЦСКА), н. Вароне («Лозанна», Швейцария), з. Вилио
|гт. Михайлис, н. Пархоменко, з. С. Данияр, н. Асетов, н. Петухов, н. Лилья, в. Ортио, з. Орехов, н. Мусоров, н. Фрэттин, н. Гурков
|«Авангард»
|т. Курьянов, н. Жарков («Салават Юлаев»), н. Брюквин («Динамо» М), н. Телегин (ЦСКА), н. Шевченко («Барыс»), н. Паре («Динамо» Мн), н. Мизюрин («Ермак», ВХЛ), в. Демченко («Лаваль», АХЛ), н. Косов («Трактор»), н. Дергачёв («Витязь»), н. Цегларик («Лександ», Швеция)
|т. Шафранов (сборная России/СКА), н. Костин («Сент-Луис», НХЛ), н. Ковальчук (официально покинул клуб), н. Хохлачёв (оба — «Спартак»), в. Бобков («Ак Барс»), н. Потапов, н. Стась (оба — «Трактор»), н. Секач («Лозанна», Швейцария), н. Чинахов («Коламбус», НХЛ), з. Ручкин («Спартак»), н. Семёнов («Торонто», НХЛ), н. Буше («Локомотив»), н. Яремчук («Витязь»), з. Чудинов
|генмен. Волков, т. Звягин, т. Рябыкин, т. Бови, з. Береглазов, н. Якупов, н. Грицюк, н. Дедунов, з. Чистяков, з. Гончаров, н. Комаров, в. Грубец, з. Готовец, н. Каблуков, в. Дубровский, з. Каски
|«Автомобилист»
|т. Заварухин, з. Гуркин (оба — «Сибирь»), т. Селивёрстов («Витязь»), н. Кормье, н. Да Коста (оба — «Ак Барс»), н. Принс, н. Спунер (оба — «Динамо» Мн), з. Блэкер («Барыс»), в. Шикин («Куньлунь»), н. Казимов («Лада», ВХЛ), н. Романцев («Сибирь»), н. Рассейкин («Юность», Беларусь), з. Валитов («Крефельд», Германия)
|т. Шалдыбин, н. Литовченко (оба — «Сибирь»), т. Перн, з. Дженовей, з. Хольцер («Мангейм», Германия), н. Секстон («Нефтехимик»), н. Митякин (оба — «Нефтехимик»), н. Холланд, н. Голышев («Айлендерс», НХЛ), н. Назаров («Лада», ВХЛ), н. Протапович («Динамо» Р), н. Пилипенко (ХК «Сочи»), з. Мамкин («Спартак»), н. Обидин («Адмирал»), н. Дацюк (на данный момент не принял решения о продолжении карьеры)
|в. Коварж, з. Трямкин, н. Жукенов, з. Щемеров, з. Гатиятулин, н. Баранов, в. Галкин, н. Хрипунов, н. Гришаков
|«Сибирь»
|гт. Мартемьянов, т. Шалдыбин, н. Литовченко (оба — «Автомобилист»), т. Гольц («Металлург» Мг), т. Тарасов, т. Атюшов, н. Ведин («ХВ-71», Швеция), н. Голубев, н. Пьянов (оба — «Амур»), н. Кручинин («Куньлунь»), з. Бодров («Трактор»), з. Кудако («Северсталь»), н. Н. Шор («Цуг», Швейцария), з. Мёрфи («Ак Барс»)
|гт. Заварухин, з. Гуркин, н. Романцев, (все — «Автомобилист»), т. Ореховский («Динамо» Р), т. Гусов, т. Ширгазиев, т. Рябков, н. Пуустинен («Эребру», Швеция), н. Руохомаа, н. Санников («Салават Юлаев»), з. Хабаров, н. Саюстов, н. Вяч. и Влад. Ушенины (все — «Адмирал»), н. О'Делл (расторжение контракта), з. Тимашов, з. Хохлов (оба — «Северсталь»)
|н. Ли, з. Ермаков, н. Яковлев, н. Сетдиков
|«Салават Юлаев»
|н. Тихонов («Ак Барс»), н. Шмелёв (ХК «Сочи»), в. Шарыченков (ЦСКА), н. Санников («Сибирь»), з. Зубарев («Спартак»), н. Кулёмин («Металлург» Мг), з. Хафизуллин (СКА)
|з. Семёнов (завершил карьеру, стал тренером), з. Коробов, н. Баранов н. Кугрышев, н. Солодухин, н. Гиматов (все — «Спартак»), н. Жарков («Авангард»), в. Тарасов («Коламбус», НХЛ), з. Алексеев («Вашингтон», НХЛ), н. Воробьёв (СКА)
|з. Бирюков, н. Плэтт, з. Науменков, з. Коледов, н. Маннинен, н. Алалыкин, з. Панин, н. Кадейкин, н. Башкиров, з. Лисовец
|«Металлург» Мг
|т. Френч («Уилинг Нэйлерз», ECHL), з. Маклюков, н. Акользин (оба — «Барыс»), н. Никонцев («Спартак»), з. Волгин («Нефтехимик»), т. Игнатьев, з. Хульстрём (оба — «Витязь»), н. Лайпсик, н. Коростелёв (оба — ЦСКА), н. Майе («Хёрши», АХЛ), н. Керри («Уилкс-Барре», АХЛ), н. Апальков, з. Хабаров
|т. Гольц («Сибирь»), т. Пелино, т. Стиллман, з. Хольм, н. Кулёмин («Салават Юлаев»), н. Нестрашил («Тршинец», Чехия), н. Расмуссен («Давос», Швейцария), в. Носов («Лада», ВХЛ), н. Плотников (ЦСКА), н. Мозякин (завершил карьеру), н. Бек («Динамо» Мн), з. Мартынов («Торпедо»), з. Хлыстов, з. Волгин
|в. Кошечкин, з. Дронов, Земчёнок, н. Неколенко, з. Николаев, н. Потехин, н. Голдобин
|«Нефтехимик»
|гт. Леонтьев («Горняк», ВХЛ), ст. Озимак, т. Митрошин, н. Секстон, н. Митякин (оба — «Автомобилист»), н. Попов («Рубин», ВХЛ), з. Клок («Лукко», Финляндия), в. Туохимаа (ХИФК, Финляндия), з. Кнот («Били Тигржи», Чехия), н. Гудачек («Лозанна», Швейцария), н. А. Галимов (ХК «Сочи»), з. Петрищев («Северсталь»), з. Глазков («Лада», ВХЛ), н. Беляев («Ижсталь», ВХЛ)
|гт. Буцаев, т. Завьялов, т. Костичкин, т. Иванников, з. Волгин («Металлург» Мг), н. Галузин («Амур»), з. Рантакари («Таппара», Финляндия), н. Попугаев, з. Брынцев («Спартак»), н. Шиксатдаров («Северсталь»)
|в. Иванников, з. Воробьёв, н. Попугаев, з. Сидоров, з. Пузанов, з. Семёнов, н. Шарифьянов, н. Порядин
|«Трактор»
|т. Тертышный («Челмет», ВХЛ), в. Гарипов («Динамо» М), з. Кулик («Спартак»), н. Ткачёв, н. Пулккинен (оба — «Локомотив»), н. Потапов, н. Стась (оба — «Авангард»), н. Капустин («Северсталь»), з. Яруллин («Ак Барс»), н. Абрамов («Оттава», НХЛ)
|т. Смельницкий («Челмет», ВХЛ), в. Федотов (ЦСКА), з. Бодров («Сибирь»), з. Евенко, н. Авцин, н. Язьков, н. Бобылёв (все — «Спартак»), з. Огурцов, н. Ильин, н. Карлин, н. Косов («Авангард»), н. Майоров, н. Оберг («Оттава», НХЛ), н. Полыгалов («Нефтяник», ВХЛ), н. Кравцов («Рейнджерс», НХЛ)
|з. Манухов
|«Амур»
|гт. В. Воробьёв («Динамо» М), з. Пивцакин, н. Слепец (оба — «Спартак»), н. А. Алексеев («Динамо» М), н. Галузин («Нефтехимик»), н. Зырянов («Динамо» Р), н. Константинов, н. Меркулов (оба — ХК «Сочи»), н. Зубов («Спартак), з. Знахаренко («Динамо», Мн), н. Ленц («Либерец», Чехия), н. Томашек («Спарта»), Чехия), в. Бартошак («ЮП», Финляндия), н. Локтионов (ЦСКА)
|гт. Светлов, н. Голубев, н. Пьянов (оба — «Сибирь»), з. Турбин («Торпедо»), н. Рассказов («Северсталь»), в. Лангхамер («Ильвес», Финлядия), з. Камалов (ХК «Сочи»), н. Г. Зогорна, н. Полунин («Локомотив»), н. Лугин («Адмирал»), в. Киселёв (ЦСКА), н. Локтионов («Спартак»)
|в. Аликин, з. Йордан, з. Терещенко, з. Корягин, н. Кузнецов, н. Горшков, з. Машин
|«Куньлунь Ред Стар»
|гт. Занатта («Динамо» СПб, ВХЛ), в. Лазушин («Детва», Словакия), в. О'Брайен (без клуба), з. Бартли («Уина», Польша), з. Джо (без клуба), з. Там («Рапид-Сити, ECHL), з. Юйэнь (без клуба), н. Дзиеркалс (права из «Динамо» Р), н. Ип («Юкурит», Финляндия), н. Николлс («Хейлброннер», Германия), н. Сето (без клуба), н. Сквайрз (без клуба), н. Ян (без клуба)
|гт. К. Ялонен, т. Вяч. Козлов («Динамо» М), в. Шикин («Автомобилист»), з. Р. Педан, з. Мозик («Адмирал»), з. Челиос, з. Шустр («Тампа-Бэй», НХЛ), з. Евсеенков («Лада», ВХЛ), н. Лещенко («Витязь»), н. Монахов, н. Уэллман («Кярпят», Финляндия), н. Лазарев, н. Коллинз («Адлер Мангейм», Германия), н. Баканов (ХК «Сочи»), н. Шинкарук («Динамо» Р), з. Стариков («Ак Барс»), н. Шапорев
|«Адмирал»
|гт. Андриевский, т. Александров, в. Налимов («Рокфорд», АХЛ), в. Серебряков («Торпедо»), з. Беляков («Югра», ВХЛ), з. Матушкин («Таппара», Финляндия), з. Меньшиков («Грац», Австрия), з. Метальников («Барыс»), з. Хамидуллин («Нефтяник», ВХЛ), н. Гареев («Северсталь»), н. Котляревский («Спартак»), н. Лугин («Амур»), н. Саюстов, н. Вяч. и Влад. Ушенины (все — «Сибирь»), н. Грачёв («Динамо» Р), в. Корепанов, з. Казаманов, н. Верба, н. Зайцев, н. Калетник, н. Михайлов, н. Макаренко, н. Букартс («Динамо» Р), н. Кестнер (ТПС, Финляндия), з. Фазылзянов («Ак Барс»), з. Мозик («Куньлунь»), з. Шулак («Кярпят», Финляндия), н. Обидин («Автомобилист»)
|гт. Востриков
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