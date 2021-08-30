Шалунов — в «Локомотиве», а Жафяров остался в «Торпедо». Итоговая таблица трансферов КХЛ

Все официальные переходы, обмены и продления контрактов, а также возможные сделки.

Меньше трёх дней остаётся до старта регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Изучаем все изменения в составах клубов за прошедшее межсезонье.

В СКА накануне состоялась торжественная церемония, на которой был представлен состав команды на сезон-2021/2022. В качестве игроков армейского клуба были представлены 38 хоккеистов, среди которых не нашлось места нападающим Ивану Морозову и Мальте Стрёмваллю. Практически сразу в прессе появилась информация, что оба хоккеиста в ближайшее время могут быть обменяны в другие клубы КХЛ.

Московское «Динамо» завершило свою эпопею с выбором нового генерального директора — этот пост занял бывший президент клуба Михаил Тюркин. Позднее бело-голубые доукомплектовали свой состав опытным канадским нападающим Робом Клинкхаммером. 35-летний нападающий уже провёл первый матч за новую команду на Кубке мэра Москвы, сходу отметившись заброшенной шайбой в ворота «Куньлунь Ред Стар».

В середине августа мощный трансфер совершил «Локомотив», сумевший заполучить бывшего форвард ЦСКА Максима Шалунова. Позже президент столичных армейцев Игорь Есмантович признал, что его клуб потерял своего лучшего форварда. Изначально Шалунов собирался продолжить карьеру в НХЛ, но в результате остался в КХЛ. Похожая ситуация сложилась и с нападающим «Торпедо» Дамиром Жафяровым, который также намеревался перебраться за океан. Однако, в отличие от Шалунова, Дамир остался в своём прежнем клубе в КХЛ.

Состав «Спартака» пополнил центральный нападающий Андрей Локтионов, не желавший подписывать контракт с «Амуром» после своего обмена из ЦСКА. Взамен дальневосточники получили нападающего Кирилла Слепца. Минское «Динамо» этим летом прилично пошумело на трансферном рынке, собрав под свои знамёна целый ряд довольно качественных легионеров, последним из которых стал ещё один бывший форвард ЦСКА — шведский нападающий Марио Кемпе.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Клуб Пришли Ушли Продлили контракты ЦСКА гт. Фёдоров, т. Трощинский (система клуба), в. Федотов («Трактор»), в. Рейдеборн («Ак Барс»), в. Киселёв («Амур»), з. Сведберг («Барыс»), н. Косоренков («СКА-Нева», ВХЛ), н. Нордстрём, з. Нестеров (оба — «Калгари», НХЛ), н. Григоренко («Коламбус», НХЛ), н. Валльмарк («Флорида», НХЛ), н. Плотников («Металлург» Мг) гт. Никитин, т. Юшкевич, в. Юханссон (СКА), в. Шарыченков («Салават Юлаев»), н. Лайпсик, н. Коростелёв (оба — «Металлург» Мг), н. Кемпе («Динамо» Мн), н. Телегин («Авангард»), з. Саморуков («Эдмонтон», НХЛ), н. Локтионов («Амур»), з. Чмыхов (аренда), з. Рыков (оба — «Северсталь»), н. Мамин («Флорида», НХЛ), н. Шалунов («Локомотив»), з. Робинсон з. Ибрагимов, з. Гилмор, н. Соркин, н. Окулов, н. Попов СКА т. Шафранов («Авангард»), н. Свечков («Лада», ВХЛ), н. Скоренов («Гомель», Беларусь), в. Юханссон (ЦСКА), з. Фальковский («Динамо» Мн), н. Хендемарк («Сан-Хосе», НХЛ), з. Паутов, з. Пыленков, н. Бардаков, н. Моисеев (все — «Витязь»), н. Володин («Сочи»), н. Воробьёв («Салават Юлаев») в. Хелльберг (ХК «Сочи»), з. Бенгтссон («Динамо» Мн), н. Ткачёв («Лос-Анджелес», НХЛ), н. Подколзин («Ванкувер», НХЛ), з. Антипин, н. Аалтонен (оба — «Витязь»), н. Николаев («Сочи»), з. Хафизуллин («Салават Юлаев»), з. Белов, н. Морозов, н. Стрёмвалль (может уйти, несмотря на продление контракта) з. Кирсанов, н. Кемппайнен, н. Стрёмвалль, н. Кетов «Йокерит» в. Терво («КеуПА, Финляндия), в. Ювонен («Лександ», Швеция), з. Линдбом («Биль», Швейцария), н. Турунен («Давос», Швейцария), н. Комбе (ХПК, Финляндия), з. Хольм («Металлург» Мг), н. Лааксо («Эссят», Финляндия), н. Коссила («Торонто», АХЛ), н. Бьёрнинен («Пеликанс», Финляндия) в. Калниньш, в. Юкури («Лукко», Финляндия), з. Лёв («Биль», Швейцария), з. Крейчик («Динамо» Мн), з. Пудас («Шеллефтео», Швеция), н. Регин («Амбри-Пиотта», Швейцария), н. Мяэналанен («Кярпят», Финляндия), з. Лепистё, н. Пильстрём в. Линдбек, з. Грант, з. Кивистё, н. Хянникяйнен, н. Иконен, н. Савинайнен «Динамо» М гендир. Тюркин, генмен. Сопин, гт. Кудашов, ст. Вяч. Козлов («Куньлунь»), т. Скопинцев, т. Савченков («Витязь»), тв. Веннстрём («Рёгле), з. А. Педан, н. Фисенко, н. Галиев (все — «Ак Барс»), н. Фёдоров («Спартак»), н. Петунин («Северсталь»), з. Войнов (без клуба), н. Никонов («Торпедо»), н. О'Делл («Сибирь»), н. Клинкхаммер («Динамо» Мн) гендир. Кровопусков, генмен. Меркулов, гт. Крикунов, ст. Бабенко («Витязь»), т. В. Воробьёв («Амур»), т. Еремеев («Красная Армия», МХЛ), в. Гарипов («Трактор»), в. Жеренко (Финляндия), з. Хиетанен («Амбри-Пиотта», Швейцария), з. Григорьев, н. Кагарлицкий («Ак Барс»), н. Кучерявенко («Динамо» СПб, ВХЛ), н. Яшкин («Аризона», НХЛ), н. Брюквин («Авангард»), н. А. Алексеев («Амур»), з. Верещагин («Торпедо»), н. Тарасов («Ак Барс»), з. Аланов («Сибирь»), н. Панкратов (ЦСКА), н. Кулёмин (разрыв контракта), н. Жабреев (ХК «Сочи»), н. Пяаярви т. Скопинцев, в. Ерёменко, з. Бойков, з. Е. Зайцев, з. Волков, з. Гофман, з. Прибыльский, н. Брызгалов, н. О. Зайцев, н. Ефремов, н. Линдберг, н. Игумнов, н. Муранов «Спартак» гт. Б. Миронов, т. Семёнов, тв. Ланден, в. Данск («Вегас», НХЛ), в. Красиков, н. Квартальнов (оба — ХК «Сочи»), з. Громов («Рязань», ВХЛ), з. Костенко («Лада», ВХЛ), з. Ручкин, н. Ковальчук, н. Хохлачёв (все — «Авангард»), з. Евенко, н. Авцин, н. Язьков, н. Бобылёв (оба — «Трактор»), н. Баранов, н. Кугрышев, н. Солодухин (все — «Салават Юлаев»), з. Хед («Лугано», Швейцария), н. Пономарёв («Шавиниган», QMJHL), н. Дроздов («Динамо» Мн), н. Петтерссон («Векшё», Швеция), з. Ержабек («Витязь»), з. Мамкин («Автомобилист»), н. Локтионов (ЦСКА, обмен через «Амур») гт. Знарок, т. Витолиньш (сборная Латвии), тв. Перссон (сборная России), в. Беспалов («Прешов», Словакия), в. Трушков, з. Козловский (оба — «Лада», ВХЛ), н. Радил («Динамо» Р), н. Ганзл («Тимро», Швеция), н. Зубов, н. Слепец (оба — «Амур»), з. Кулик («Трактор»), н. Бакош (ХК «Сочи»), н. Никонцев («Металлург» Мг), н. Фёдоров («Динамо» М), н. Юньков («Химик», ВХЛ), з. Зубарев («Салават Юлаев»), з. Юсе («Рапперсвилль», Швейцария), з. Сериков («Чикаго», АХЛ), з. Мусин, н. Аркалов (оба — «Витязь»), н. Котляревский («Адмирал»), н. Злобин («Гомель», Беларусь), н. Чернов («Шахтёр», Беларусь), в. Гудачек, н. Медведев, н. Торченюк, н. Кара, н. Кляузов, н. Львутин, н. Мишаков, н. Александров, н. Селин з. Никишин, н. Лехтеря, з. Вишневский, н. Цыплаков, н. Талалуев «Локомотив» н. Буше («Авангард»), н. Сагадеев («Барыс»), з. Елесин («Калгари»), н. Полунин («Амур»), н. Анисимов («Оттава»), н. Стешенко («Лада»), н. Шалунов (ЦСКА) в. Коновалов («Эдмонтон», НХЛ), з. Охтамаа («Кярпят», Финляндия), з. Савченко («Барыс»), з. Калинин («Ростов», ВХЛ), н. Ткачёв, н. Пулккинен (оба — «Трактор»), н. Ландер («Цуг», Швейцария), н. Коваленко («Ак Барс»), н. Денежкин («Лада»), н. Романов в. Паскуале, з. Осипов, з. Рафиков, з. Черепанов, н. Ильенко, н. Коршков, н. Аверин, н. Д. Алексеев, н. Никулин «Витязь» гт. Бабенко («Динамо» М), т. Бойков, н. Индрашис («Динамо» Р), н. Оямяки («Линчёпинг», Швеция), н. Яремчук («Авангард»), з. Кемиляйнен («Таппара», Финляндия), з. Антипин, н. Аалтонен (оба — СКА), з. Лямин (без клуба), з. Мусин, н. Аркалов («Спартак»), н. Одетт («Лукко», Финляндия), н. Нестеров («Гомель», Беларусь), н. Лещенко («Куньлунь»), н. Воеводин («Торпедо», аренда) гт. Кравец, т. Савченков («Динамо» М), т. Игнатьев (сборная Латвии), т. Селивёрстов («Автомобилист»), з. Хультстрём («Металлург» Мг), з. Ержабек («Спартак»), н. Даугавиньш («Берн», Швейцария), н. Дэнфорт («Коламбус», НХЛ), н. Теденбю («Динамо» Мн), н. Дергачёв («Авангард»), з. Паутов, з. Пыленков, н. Бардаков, н. Моисеев (все — СКА), н. Марковин («Югра», ВХЛ), з. Воробей, з. Катичев, н. Артюхин, н. Сёмин т. Бец, т. Малков, т. Оленев, в. Тодыков, в. Дорожко, з. Бородкин, н. Смолин, н. Гончаров «Торпедо» в. Мурыгин, з. Микулович («Буран», ВХЛ) з. Турбин («Амур»), з. Лыпкань («Металлург» Нк, ВХЛ), н. Гривик («Лександ», Швеция), н. Тянулин («Крефельд», Германия), н. Бабенко («Рубин», ВХЛ), з. Верещагин («Динамо» М), н. Агостино («Торонто», АХЛ), н. Заар («Рёгле», Швеция), з. Мартынов («Металлург» Мг), з. Леннстрём («Бейкерсфилд», АХЛ) з. Уайдман («Монреаль», НХЛ), н. Шварц («Адлер», Германия), н. Никонов («Динамо» М), в. Серебряков («Адмирал»), з. Бобряшов («Лада»), н. Воеводин («Витязь», аренда), н. Терри («Бриджпорт, АХЛ), з. Аляев (»Амур"), н. Перескоков, н. Клуз з. Марин, з. Мишарин, н. Веряев, н. Шенфельд, н. Гончарук, н. Дробин, н. Жафяров «Сочи» з. Дьяков («Юность», Беларусь), з. Камалов («Амур»), н. Вихарев («Северсталь»), н. Бакош («Спартак»), н. Баканов («Куньлунь»), н. Пилипенко («Автомобилист»), в. Хелльберг (СКА), н. Шэн («Провиденс», АХЛ), з. Якс («Бейкерсфилд», АХЛ), н. Николаев (СКА), н. Жабреев («Динамо» М) в. Красиков («Спартак»), н. Карьялайнен («Динамо» Р), н. Шмелёв («Салават Юлаев»), н. Квартальнов («Спартак»), з. Минеев («Барыс»), з. Климонтов («Трактор»), н. Рубцов («Филадельфия», НХЛ), н. Володин (СКА), н. Галимов («Нефтехимик»), в. Кульбаков, з. Батыршин, з. Погоришный гт. Ставровский, в. Третьяк, з. Ю. Александров, н. Точицкий «Северсталь» з. Петрищев («Салават Юлаев»), з. Стенквист («Эссят», Финляндия), з. Пресс («Лукко», Финляндия), н. Рооба («ЮП», Финляндия), н. Рассказов («Амур»), з. Чмыхов (аренда), з. Рыков (оба — ЦСКА), з. Тимашов («Сибирь»), н. Емец («Ак Барс»), н. Абросимов («Локомотив») з. Провольнев («Аризона», НХЛ), з. Виттасмяки («Таппара», Финляндия), з. Лалонд («Вена Кэпиталз», Австрия), з. Адамчук («Ак Барс»), н. Гареев «Адмирал»), н. Вихарев (ХК «Сочи»), н. Абдул («Ческе-Будеёвице», Чехия), н. Капустин («Трактор»), н. Рыбалкин, н. Петунин («Динамо» М), з. Кудако («Сибирь»), н. Берглунд гт. Разин, в. Шугаев, в. Подъяпольский, н. Кодола, н. Гераськин, н. Лишка, н. Няттинен «Динамо» Р гт. С. Зубов, т. Ореховский («Сибирь»), т. Кулибаба, т. Лусиньш, в. Маховски («Спарта», Чехия), в. Маттссон («Фрёлунда», Швеция), з. Коррадо (МОДО, Швеция), з. Алишаускас («Слован», Словакия), з. Цибульскис («Литвинов», Чехия), з. Фрейбергс («Комета», Чехия), н. Карьялайнен (ХК «Сочи»), н. Веннстрём («Эссят», Финляндия), н. Карсумс («Крефельд», Германия), н. Протапович («Автомобилист»), н. Пуарье («Кошице», Словакия), н. Шинкарук («Куньлунь Ред Стар»), н. Червены («Пеликанс», Финляндия), н. Радил («Спартак»), н. Тиивола («Эссят», Финляндия), н. Чуксте («Сан-Хосе», АХЛ), з. Гормли («Штраубинг», Германия) гт. Скудра, в. Галимов («Кярпят», Финляндия), н. Индрашис («Витязь»), н. Зырянов («Амур»), н. Грачёв («Адмирал»), н. Роб. Букартс («Витковице», Чехия), н. Дзиркалс (права перешли в «Куньлунь»), в. Ворис, н. Гегерис, н. Джериньш, н. Паршин, н. Столяров з. Зиле, з. Сотниекс, з. Скарлетт, н. Дарзиньш, н. Елисеев, н. Берзиньш, н. Скворцов, н. Мамчицс, н. Мейя «Динамо» Мн н. Теденбю («Витязь»), в. Рыбар («Кярпят», Финляндия), з. Бенгтссон (СКА), з. Сапего («Торонто», АХЛ), н. Бек («Металлург» Мг), з. Крейчик («Йокерит), з. Линдхольм (»Рокфорд", АХЛ), н. Грайовак («Ванкувер», НХЛ), н. Кемпе (ЦСКА) гендир. Шуневич, в. Фурх, з. И. Соловьёв («Калгари», НХЛ), н. Спунер, н. Принс (оба — «Автомобилист»), н. Паре («Авангард»), з. Знахаренко («Амур»), з. Фальковский (СКА), н. Козун («Амбри-Пиотта», Швейцария), н. Дроздов («Спартак»), н. Клинкхаммер («Динамо» М), з. Менелл («Торонто», НХЛ), в. Тэйлор, в. Фурх, н. Митчелл. н. Павлович гт. Вудкрофт, н. Варфоломеев, н. Демков, н. Горбунов, н. Усов, н. Алистров, н. Мосалёв, в. Колосов, н. Буйницкий, з. Шинкевич

В Восточной конференции в первую очередь стоит обратить на обмен, по результатам которого «Салават Юлаев» отправил в СКА центрального нападающего Михаила Воробьёва, получив взамен защитника Динара Хафизуллина.

«Ак Барс» обменял защитника Райана Мёрфи в «Сибирь» и расторг контракт с нападающим Романом Любимовым. В свою очередь, в «Авангарде» отказались от услуг игрока обороны Максима Чудинова.

«Автомобилист» отдал форварда Обидина в «Адмирал», а «Сибирь» не нашла взаимопонимания с защитником Хохловым, которого вновь приютили в «Северстали». «Магнитка» отказалась от защитников Волгина и Хлыстова, а «Нефтехимик» лишился защитника Брынцева, перешедшего в «Спартак». Взамен путём обмена «волки» приобрели Петрищева у «Северстали», а в обратном направлении проследовал форвард Шиксатдаров.

Наконец-то завершилась эпопея с нападающим Андреем Локтионовым. Он перебрался из «Амура» в «Спартак», а дальневосточники заполучили местного уроженца Кирилла Слепца. По-прежнему всё туманно в «Адмирале». Да, заполнены почти все легионерские позиции, но увольнение главного тренера Вострикова в межсезонье и назначение Андриевского нанесли по «морякам» серьёзный имиджевый удар. Посмотрим, какой будет результат у вернувшейся в КХЛ команды.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено