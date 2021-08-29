Системный «Авангард», рабочий СКА, яркое «Торпедо». Что показал турнир в Петербурге?

Предсезонный турнир в Санкт-Петербурге, собравший, помимо СКА, «Северсталь», ХК «Сочи», «Торпедо» и действующего чемпиона КХЛ «Авангард», завершился последним из мини-соревнований этого лета. Обладателем приза имени Пучкова стали хозяева, но результат в таких матчах — не самое главное. Важнее, что мы увидели в преддверии старта регулярного сезона.

«Авангард»

Омский клуб из-за травм и отъезда некоторых игроков в расположение сборных на олимпийский квалификационный турнир не смог в Санкт-Петербурге провести генеральную репетицию регулярки и наиграть ведущие связки. В Северной столице не сыграли потенциальные хоккеисты топ-6 Цегларик и Паре, Владимир Брюквин вышел на лёд только в заключительном матче со СКА, а Александр Дергачёв и Дамир Шарипзянов из-за проблем со здоровьем вообще не сыграли ни секунды за всю предсезонку.

В Петербурге Боб Хартли активно просматривал новичков и хоккеистов из системы, экспериментировал с составом, поэтому цельного представления об игре «Авангарда» получить не удалось. Однако даже при таких вводных у «ястребов» просматривался системный рисунок, были добыты две победы над «Северсталью» и «Сочи», а в матче со СКА омичам удалось развернуть ход неблагоприятно складывающегося матча, добавить в третьем периоде и перевести матч в овертайм. Если говорить о персоналиях, то очень понравились Сергей Толчинский и Наиль Якупов, от которых, похоже, следует ждать мощного сезона.

Думаю, что «Авангард» ждут качели в первые месяцы регулярки, потому что такое масштабное обновление линии атаки обязательно скажется, но на позиции одного из лидеров КХЛ «ястребы» точно не утратят и к плей-офф будут готовы защищать титул.

СКА

Армейцы на домашнем турнире смогли совместить приятное с полезным: выиграли три встречи из четырёх, забрали главный приз и посмотрели в деле кучу игроков. Сложно представить, насколько сильной будет головная боль у Валерия Брагина при выборе состава на игры регулярки, и вряд ли это будет приятная проблема, но талантов в системе СКА действительно много. И теперь обязанность петербургского клуба — не потерять никого из способных ребят, которые могут просто не выплыть из пучины сумасшедшей конкуренции.

Молодёжь — это прекрасно, но понятно, что делать результат и решать задачи на сезон для СКА будут прежде всего опытные игроки. И тут надо сказать, что состав основы у армейцев весьма ровный, крепкий, но в нём пока невозможно выделить лидеров. С одной стороны, это может не казаться проблемой, с другой — в трудные моменты система имеет свойство упираться в потолок, и тогда без ярких индивидуальностей не обойтись. Настоящих творцов, художников сейчас в СКА не осталось. Впрочем, это вполне отвечает требованиям Валерия Брагина, обожающего заниматься с рабочим коллективом.

В любом случае у СКА, разумеется, всё будет хорошо в регулярке, а говорить о раскладах перед плей-офф пока слишком рано, так как расстановка сил в верхах Запада в новом сезоне рискует существенно измениться.

«Северсталь»

Череповчане в межсезонье значительно обновили состав, поменяли почти всех легионеров, но уже сейчас видно, что «Северсталь» останется тем же задорным, кусачим и боевым коллективом, который мы видели в прошлом сезоне. Впрочем, подопечные Разина, очевидно, останутся такими же нестабильными, и такие поражения, как разгром от «Торпедо» в заключительной игре турнира в Петербурге, иногда будут случаться.

«Северсталь» по-прежнему с удовольствием играет в атаку, не зажимается в тиски каких-то жёстких схем — наблюдать за этой командой и её эпатажным наставником вновь будет интересно.

«Торпедо»

Нижегородцы провели прекрасный турнир и уступили лидерство СКА лишь по дополнительному показателю: поражению в личной встрече. «Торпедо» — одна из самых атакующих команд КХЛ, в межсезонье команда только укрепила нападение интересными игроками (Агостино, Заар, Гривик), а также продлила контракт с абсолютным лидером прошлого сезона Дамиром Жафяровым.

В Петербурге автозаводцы забросили больше всех шайб, одержали две крупные победы, да и в целом сыграли ярко, вкусно и интересно. Приятно, что Немировски не меняет свою философию под нажимом тенденций КХЛ, и «Торпедо», перебравшееся на Запад, в новом сезоне точно станет одной из самых смотрибельных команд.

ХК «Сочи»

Сочинский клуб проиграл в Петербурге все матчи, и этот результат, разумеется, должен тревожить главного тренера «леопардов» Евгения Ставровского. Понятно, что ещё предсезонка, понятно, что южане тоже просматривали немалое количество молодёжи, не забываем и о том, что в Северной столице «Сочи» не могли помочь сразу 7 игроков основы, среди которых Бакош и Липон — потенциальные лидеры нападения. Но всё же настолько отрицательный результат в преддверии старта регулярки не внушает оптимизма.

Работы у Ставровского много, и прежде всего нужно что-то делать с реализацией и результативностью: за восемь матчей турниров в Сочи и Петербурге южане забили лишь 9 голов.