Латвия пробилась на Олимпиаду, Беларусь осталась за бортом Игр. Полные итоги квалификации

Хоккейный турнир на Олимпийских играх в Китае пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Восемь лучших команд в мировом рейтинге по состоянию на 2019 год получили автоматическое место на Олимпийских играх. Рейтинг ИИХФ был рассчитан на основе выступлений сборных на пяти турнирах (ЧМ-2016, ЧМ-2017, ОИ-2018, ЧМ-2018 и ЧМ-2019). В результате подсчётов в Пекин уже отобрались сборные Канады, России, Швеции, Финляндии, США, Чехии, Германии и Швейцарии. Ещё одним участником на правах хозяев турнира стала сборная Китая.

Остальные команды имели возможность попасть на Игры через специальные квалификационные турниры. Олимпийская квалификация стартовала в ноябре 2019 года. С тех пор состоялось три турнира, в результате которых в финальный раунд квалификации пробились 12 команд. Финальная квалификация изначально должна была пройти с 27 по 30 августа 2020 года в трёх группах в Братиславе (Словакия), Риге (Латвия) и Осло (Норвегия). В связи с пандемией COVID-19 сроки были перенесены ровно на год – на 26-29 августа 2021 года. Путёвку в Пекин получали только победители групп, и 29 августа в трёх европейских столицах были определены обладатели заветных лицензий.

Турнирное положение перед последним туром

По итогам двух игровых дней борьбу за олимпийские лицензии продолжали шесть команд (Словакия, Беларусь, Латвия, Франция, Дания, Норвегия), тогда как другие шесть сборных (Австрия, Польша, Италия, Венгрия, Словения, Южная Корея) досрочно утратили всяческие шансы на попадание в Пекин. С точки зрения турнирной ситуации, самая простая для понимания картина сложилась во второй (Рига) и третьей (Осло) группах. Победитель забирает всё. Именно так произойдёт 29 августа в матчах Латвия – Франция и Норвегия – Дания, где победители гарантировали себе заветные билеты в Китай. Два других матча в этих группах не несли в себе никакого практического смысла.

В братиславской группе хозяевам достаточно было просто перевести матч с Беларусью за пределы основного времени, чтобы отобраться на Олимпиаду. Вот только в случае победы подопечных Вудкрофта в основное время, расклад в группе мог сильно запутаться. Если в первом матче игрового дня поляки потеряли хотя бы балл в матче с Австрией, тогда белорусы могли занять первое место в квартете за счёт победы над словаками в очном матче. Но, если поляки всё-таки сумели бы одолеть австрийцев за три периода, тогда три команды могли набрать одинаковое количество очков (по шесть), и на первый план бы вышла разность шайб в личных встречах (без учёта игр с Австрией). В этом случае белорусам необходимо было бы не просто побеждать Словакию, а обыгрывать её с разницей в три шайбы и более.

Группа D (матчи в Братиславе)

Однако утренний матч принёс сборной Беларуси положительное известие. Польская команда смогла оказать достойное сопротивление сборной Австрии только в первом периоде, к 12-й минуте которого на табло горели 1:1. В дальнейшем солировал нападающий австрийской команды Брайан Леблер, оформивший хет-трик и принёсший своей сборной первую победу на заключительном этапе отбора на Олимпиаду. 33-летний форвард вообще провёл отличный турнир в столице Словакии, отличившись во всех трёх встречах. На счету Леблера в результате оказался 71% от общего количества голов его сборной (пять из семи).

Таким образом, сборная Беларуси вышла на вечерний матч с абсолютно ясной и конкретной задачей. Любая победа в основное время отправляла белорусских хоккеистов на Олимпийские игры. Словаки открыли счёт уже на пятой минуте матча, когда отличился лучший нападающий минувшего чемпионата мира Петер Цегларик, в это межсезонье пополнивший состав «Авангарда». Петер реализовал большой штраф защитника Сергея Сапего, который был удалён до конца матча. Белорусы смогли отыграться на старте второго периода благодаря точному броску Егора Шаранговича. Судьбу встречи решилась на последних минутах, когда тренерский штаб сборной Беларуси заменил вратаря на шестого полевого игрока при ничейном счёте. Белорусы пошли ва-банк, ведь их устраивала только победа в основное время, и риск себя не оправдал. Нападающий «Нефтехимика» Либор Гудачек броском из своей зоны поразил пустые ворота и вывел сборную Словакии на Олимпиаду. Благодаря этому словаки восьмой раз кряду смогли отобраться на Олимпийские игры.

Группа E (матчи в Риге)

Первый матч игрового дня в рижской группе завершился победой сборной Венгрии над командой Италии – 2:1. В составе победителей отличились Гёрге Надь и Акош Михай, а локальным героем «Скуадре Адзурра» выступил нападающий Джованни Морини. 26-летний форвард забросил первую и последнюю шайбу своей команды в этом соревновании. Джованни удалось прервать безголевую серию сборной на отметке 173 минуты 7 секунд. Шайба Морини оказалась единственным светлым пятном для итальянской команды в Риге.

В вечерней встрече сборные Латвии и Франции разыграли путёвку на Олимпиаду. Обе сборные подошли к заключительному туру с максимальным результатом – шесть очков в двух матчах. В середине первого периода Рихард Букартс вывел сборную Латвии вперёд, удачно сыграв на пятаке перед воротами Анри-Корантена Бюйссе. Второй отрезок выдался безголевыми, а в третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами – сначала отличился Микс Индрашис, а затем цели достиг бросок Стефана Да Косты. В концовке основного времени французы получили возможность реализовать большинство, но даже замена вратаря на шестого полевого игрока не принесла сборной Франции счастья. Латвийская команда, перед началом олимпийского отбора сменившая главного тренера (Боба Хартли на Харийса Витолиньша), вернулась на главный турнир четырёхлетия. Сборная Латвии пропустила минувший олимпийский турнир, хотя до этого квалифицировалась на Игры четыре раза подряд.

Группа F (матчи в Осло)

Последний матч сборной Словении в олимпийском отборе превратился в настоящий бенефис лучшего хоккеиста в истории страны – Анже Копитара. Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» принял участие во всех четырёх заброшенных шайбах в ворота сборной Южной Кореи. Двукратный обладатель Кубка Стэнли сначала оформил ассистентский хет-трик, после чего отправил шайбу в пустые ворота, установив окончательный счёт в матче = 4:1. Словенцы одержали первую победу в столице Норвегии, завершив отбор на третьем месте в своей группе.

В вечернем матче сборные Норвегии и Дании в скандинавском междусобойчики определили обладателя заветной лицензии на Олимпиаду. В столицу Норвегии подопечные Хайнца Элерса прибыли с мечтой об историческом достижении. Из 12 сборных, которые разыгрывали путёвки на Олимпийские игры, датчане оставались единственной командой, ранее никогда не принимавшей участие в главном хоккейном турнире. И на сей раз им удалось впервые в своей истории преодолеть квалификацию на Игры.

Героями нации стали Фредерик Сторм и нападающий «Виннипег Джетс» Николай Элерс, по разу пробившие Хенрика Хёукеланна. Сын главного тренера сборной Дании завершил турнир в ранге лучшего бомбардира заключительного этапа олимпийского отбора, набрав 9 (5+4) очков в 3 встречах.

Кто сыграет на Олимпийских играх 2022 года

Изначально была полностью сформирована только группа A, в которую вошли команды Канады, США, Германии и Китая. В группе C были известны только два участника – это сборные Швеции и Финляндии. Ещё два вакантных места заняли счастливчики, преодолевшие квалификационный отбор – команды Латвии и Словакии. Россияне выступят в группе B вместе с чехами и швейцарцами, к ним присоединилась худшая по рейтингу (на 2019 год) команда среди победителей квалификации – а именно сборная Дании.

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На групповой стадии каждая команда сыграет по три матча, после чего будет подсчитана итоговая таблица группового раунда. Четыре лучшие сборные напрямую пройдут в четвертьфинал, а остальные восемь команд сойдутся в стадии 1/8 финала (5-12, 6-11, 7-10 и 8-9). Далее пройдёт классический плей-офф, венцом которого станут матчи за золотые и бронзовые медали. Осталось дождаться решения НХЛ по участию сильнейших игроков планеты на Олимпийских игроках.