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Каким будет новый сезон КХЛ, Западная конференция, превью сезона КХЛ — 2021/2022

Конец армейской гегемонии и провал «Спартака»? Чего ждать от Запада в новом сезоне КХЛ
Лев Лукин
Каким будет новый сезон КХЛ, Западная конференция
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Кажется, в этой конференции наконец-то будут реальные интриги.

Уже через два дня матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Авангардом» возьмёт старт очередной сезон КХЛ. Рассуждаем, чего ждать от нового турнира в нашем традиционном превью. Начинаем с Западной конференции.

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На Западе не должно быть явных аутсайдеров

За последние годы мы привыкли, что в этой конференции есть команды, которые уже в середине осени прочно ложатся на дно турнирной таблицы и уже по инерции доигрывают сезон. Несколько предыдущих лет такую роль играло рижское «Динамо», чуть раньше компанию латвийцам составляли одноклубники из Минска, а год назад быстро выпал из конкурентной борьбы «Сочи».

Сейчас есть надежда, что слишком рано из борьбы за плей-офф никто не отклеится. Рижан возглавил системный и умный специалист Сергей Зубов, уже имевший опыт успешной работы с беззвёздными и низкобюджетными клубами. Плюс у латвийцев интересная селекция, в ходе которой «Динамо» пополнили интересные легионеры.

Минчане растеряли своих главных звёзд из прошлого сезона, но сохранили тренера Вудкрофта и постарались найти новых иностранцев, которые будут тащить. Рыбар, Бенгтссон, Теденбю, Кемпе — очень неплохое усиление, так что предпосылок к провалу «зубров» пока нет никаких.

Больше всего сомнений сейчас вызывают позиции ХК «Сочи». Руководители южан говорят правильные вещи о стратегии клуба и целях, но результаты на предсезонке пока расходятся со словами. Впрочем, летний хоккей — плохая опора для анализа, к тому же «леопарды» недосчитались по разным причинам многих игроков основы. А так у клуба есть опытные хоккеисты в каждых линиях (чего только стоит голкипер Хелльберг), поэтому заранее закапывать «Сочи» точно не стоит. Южане будут царапаться.

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При этом у меня есть ощущение, что сами нижегородцы в кубковую восьмёрку должны заходить уверенно. Это яркая интересная команда с работающим атакующим стилем и хорошим фундаментом: изменения на тренерском мостике «Торпедо» не происходили очень давно. Думаю, что Дэвиду Немировски будет даже проще вывести Нижний Новгород в плей-офф, чем на Востоке, причём не только вывести, но и побороться за 5-6-е места.

Приход «Торпедо» — головная боль для других команд. Чуть полегче биться за продолжение сезона будет минскому «Динамо» и «Северстали», где остались прежние главные тренеры и прежняя концепция игры. Мы знаем, чего ожидать от этих клубов, в какой хоккей они будут играть (кстати, и Разин, и Вудкрофт, как и Немировски — адепты атакующего стиля) и как могут добиться нужного результата.

Гораздо больших проблем жду для «Витязя» и «Спартака». Оба клуба вручили в руки тренеров-новичков, и насколько бы ни был велик чисто хоккейный опыт Юрия Бабенко и Бориса Миронова, в начале регулярки им точно придётся тяжело, а за сентябрьско-октябрьский марафон вполне можно проиграть сезон. Обе команды не слишком успешно проявили себя в летних играх, посмотрим, как они начнут регулярку, но ни «Витязь», ни «Спартак» в плей-офф я не жду, а красно-белые, на мой взгляд, так и вовсе могут провалиться.

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Самая увлекательная борьба нас ждёт в топ-5

В кои-то веки мы можем смело назвать главной интригой Запада борьбу за места вверху таблицы. СКА, например, ещё в прошлом сезоне имел постоянное место в топ-2 только за счёт слабости дивизиона Боброва и нехоккейных выкрутасов «Йокерита», но с нового чемпионата нас ждёт сквозное распределение мест, а первая позиция в своём дивизионе перестала быть пропуском в топ-2 конференции. СКА сейчас не похож на команду, способную побеждать постоянно, там есть система и рабочий коллектив, но нет ярких лидеров и тренера с менталитетом победителя (при всём уважении к Валерию Брагину), чтобы говорить о доминировании петербуржцев даже в регулярке.

У ЦСКА и вовсе летом произошла революция. Из клуба убрали Игоря Никитина, позже из тренерского штаба ушёл Дмитрий Юшкевич, отвечавший за оборону, а также специалист по физподготовке Дмитрий Пирожков. А ведь армейская машина держалась именно на философии и жёсткой дисциплине от Никитина, сумасшедшей физике и непробиваемой обороне. Получается, что ЦСКА потерял все основы (причём по собственной инициативе), и уже в новом сезоне это будет совершенно другая команда. Какая? Ответ даст только сезон. Уровень состава, конечно, позволит армейцам остаться в числе лидеров, но у Сергея Фёдорова нет вообще никакого опыта самостоятельной работы на скамейке, и это наверняка скажется на результате красно-синих уже в регулярке.

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Возможно, перестройка и в СКА, и в ЦСКА не сильно бы сказалась на позициях клубов, однако сейчас на Западе КХЛ есть команды, способные скинуть армейцев с вершины. Прежде всего это «Локомотив». Амбициозный, требовательный, опытный тренер, уже созревший для прорыва, мощнейший по меркам современной КХЛ состав, шикарная подпитка молодыми кадрами из системы — ярославцев совершенно по праву называют главными фаворитами сезона. Да и, честно говоря, пора уже «Локомотиву» выигрывать. Впрочем, пока не берусь ставить на то, что Кубок Гагарина завоюют железнодорожники, но в преддверии регулярки именно они кажутся мне самым стабильным, сбалансированным и беспроблемным коллективом в конференции.

А есть ведь ещё московское «Динамо». Там, на мой взгляд, была недокручена селекция и было сделано много рискованных ставок. Например, вратарский тандем Ерёменко — Бочаров, пропустивший второй сезон за три года Войнов, «хрустальный» О'Делл, ветеран Клинкхаммер. Спорная трансферная работа, и всё это на фоне потери Яшкина, отказа от Кагарлицкого и очередных внутриклубных пертурбаций. Проблемы есть, но суть в том, что если у «Динамо» всё сложится как надо, то эта команда точно будет претендовать на победу в западной регулярке. Важен фактор и Алексея Кудашова: вдумчивый, грамотный специалист, который ставит хоть и скучный хоккей, но тот, который может принести результат. Впрочем, если у «Динамо» многое пойдёт не так, то болельщики бело-голубых ещё много раз добрым словом вспомнят времена Владимира Крикунова.

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А ещё на Западе есть «Йокерит» — главная загадка конференции. Финны провели очередную точечную селекцию, омолодили команду, и на бумаге сейчас они выглядят очень крепким, европейским коллективом, который не должен бояться российских фаворитов. Главное, чтобы «шуты», как в прошлом году, не стали разменивать хоккей на политику и своевольничать по поводу решений, связанных с коронавирусом. Если финский клуб будет думать только об игре, то у него есть все шансы выдать мощную регулярку.

Прогноз Лукина на регулярку в Западной конференции

  1. «Локомотив»
  2. «Йокерит»
  3. СКА
  4. «Динамо» Москва
  5. ЦСКА
  6. «Торпедо»
  7. «Северсталь»
  8. «Динамо» Минск
  9. «Витязь»
  10. «Динамо» Рига
  11. ХК «Сочи»
  12. «Спартак»
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