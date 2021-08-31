Мощная сделка «Авангарда» и «Магнитки» в КХЛ. Кто выиграл от обмена Прохоркина на Зернова?

Под самый занавес трансферного окна межсезонья два топ-клуба Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги провернули самый мощный обмен уходящего лета. Гранды российского хоккея – магнитогорский «Металлург» и «Авангард» – обменялись центральными нападающими – в Магнитогорск перебрался Денис Зернов, а в обратном направлении проследовал Николай Прохоркин.

В минувшем сезоне Зернов провёл 60 игр в регулярном чемпионате за «Авангард» и набрал 40 (12+28) баллов при показателе полезности «+13» и 32 минутах штрафного времени. В плей-офф форвард принял участие в 24 играх, забросил две шайбы и отдал четыре голевые передачи при полезности «-1». Вместе с клубом 25-летний нападающий стал обладателем Кубка Гагарина. 27-летний Прохоркин провёл 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за «Металлург» и набрал 26 (12+14) очков, также на его счету три гола и пять результативных передач в 12 встречах плей-офф. «Магнитка» завершила путь в плей-офф на стадии второго раунда, проиграв в полуфинале Восточной конференции будущему чемпиону КХЛ – «Авангарду».

Объяснение руководителей клубов

Первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков объяснил обмен перестроением концепции команды. В это межсезонье магнитогорцы сделали упор в своей селекции на подписании негабаритных хоккеистом, главной сильной стороной которых являются скорость и подвижность.

«У нас перестраивается концепция, у «Авангарда» большие изменения после чемпионства. Они посчитали, что Прохоркин поможет им, мы подумали, что на данном этапе нашего развития Зернов поможет нам. Претензий к Николаю по игре нет никаких.

Зернов сейчас больше нужен «Магнитке», чем Прохоркин? Игра «Металлурга» сейчас меняется, мы стараемся сделать её быстрее, более игровой. Николай, в принципе, тоже в эту концепцию вписывался, но мы приняли такое решение с тренерским штабом. Пришли ко взаимному согласию с «Авангардом».

Кто инициатор обмена? Сергей Гомоляко как-то общался с представителями Омска, обсуждали игровые моменты, и как-то зашёл разговор на эту тему. Решили попробовать обменяться центральными нападающими», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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В свою очередь генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков в своём интервью прозрачно намекнул на то, что Зернов начал испытывать проблемы в системе игры «ястребов, и его обмен стал вынужденным шагом для омичей.

«Мы благодарим Дениса Зернова за игру в нашем клубе, за вклад в победу команды в Кубке Гагарина. Однако, чтобы двигаться дальше, развиваться, Денису нужен новый вызов в карьере. Мы пробовали разные сочетания в ходе матчей, проводили индивидуальные беседы, но в итоге пришли к этому непростому для нас всех решению. Переговоры с магнитогорским «Металлургом» получились продуктивными, было полное взаимопонимание, после чего нам удалось довольно быстро договориться об обмене.

Николай Прохоркин — опытный мастер, выигрывал Кубок Гагарина и Олимпийские игры. С приходом Прохоркина мы рассчитываем закрыть вопрос с центром второго звена. Также важно, что остаток под потолком после обмена у нас остался прежним — из-за разных контрактных обязательств клубов перед хоккеистами», — цитирует Волкова официальный сайт омичей.

Кто выиграл от обмена?

На самом деле, больше всего от этого трейда выиграли сами хоккеисты. Если говорить о Прохоркине, то ни для кого не является секретом, что на протяжении всего межсезонья уральцы искали возможность избавиться от его контракта. В ходе минувшего сезона нередко проскакивала информация и проблемах в коллективе, которые исходили от тандема Прохоркина и Сергея Плотникова. После ухода Плотникова Прохоркин откровенно загрустил.

По контрольным матчам в межсезонье складывалось впечатление, что Николай откровенно отбывает номер на площадке, а его «отрабатывания» в оборону стали мемом в интернете. В омском клубе наверняка держат в уме, что когда-то Прохоркин довольно успешно играл в связке с Наилем Якуповым, и наверняка Боб Хартли попробует соединить их в одно звено. Вот только 27-летнему нападающему придётся сильно добавить в ответственности на площадке – ибо Хартли совершенно точно не простит новичку команды отступлений от его системы игры.

Зернов мог оказаться в Магнитогорске ещё три года назад, летом 2018-го. Тогда бывший руководитель «Магнитки» Геннадий Величкин уже обо всём договорился с агентом игрока и самим хоккеистом, но в последний момент вмешался «Авангард» и перехватил талантливого центрфорварда, искавшего новый клуб после выхода «Лады» из состава КХЛ. После споров и разбирательств лига одобрила ту сделку, и Зернов провёл три сезона за «ястребов». Минувший регулярный чемпионат стал лучшим в карьере форварда с точки зрения набранных очков, но в плей-офф игра Дениса поблекла. Да, он выполнял огромной объём черновой работы. Да, он был полезен у своих ворот. Да, он помог команде стать обладателем Кубка Гагарина. Но от Зернова мы привыкли ждать намного более яркой игры в нападении, чем две шайбы в 24 матчах. По всей видимости, большего от него ждали и в омском клубе.

Ещё не подозревая о предстоящем обмене, Зернов принял участие в презентации «Авангарда», посвящённой старту нового сезона. Это мероприятие носило крайне неформальный характер, и в нём было очень много острых шуток. По иронии судьбы, Денис со сцены практически напророчил свой обмен из омского клуба. «Сегодня я решил «прожарить» нашего главного тренера, потому что… а чего мне бояться? Ведь у нас в команде всего два нормальных центральных нападающих», — приводит слова хоккеиста телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Так получилось, что на момент выхода презентации на клубном YouTube-канале Денис уже являлся игроком магнитогорского «Металлурга». Этот момент удалили из интернет-версии презентации, но в версии на региональном телевидении он всё равно остался. В системе игры Ильи Воробьёва 25-летний нападающий должен получить больше свободы, а если главный тренер уральской команды сведёт Дениса в одно звено с одним из главных героев предсезонки Бренданом Лайпсиком, то в этом случае два игровичка могут найти отличное взаимопонимание. Что касается клубов, то обе организации нашли в этой сделки то, что искали. «Авангард» приобрёл центра во второе звено (в первом давно своё место застолбил Корбан Найт), а «Магнитка» скинула свой проблемный актив, получив взамен очень талантливого хоккеиста.