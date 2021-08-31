«Автомобилист» «выстрелит», «Сибирь» попадёт в плей-офф? Что ждать от Востока в сезоне КХЛ

Уже завтра матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Авангардом» возьмёт старт очередной сезон КХЛ. Рассуждаем, чего ждать от нового турнира в нашем традиционном превью. Продолжаем мыслями о Восточной конференции.

Участники плей-офф в конференции уже определены?

Если на Западе я жду упорной борьбы за места в плей-офф и отсутствия явных аутсайдеров, то на Востоке расклад не такой весёлый. Кажется, есть четыре команды, которым легко предсказать отпуск уже в конце февраля: это «Куньлунь», «Адмирал», «Амур» и «Нефтехимик».



Главной задачей китайского клуба, судя по всему, будет наигрывание состава на домашнюю Олимпиаду, где всё-таки необходимо выступить более-менее достойно. На успешное (по меркам «Куньлуня») выступление в КХЛ у подопечных Айвана Занатты вряд ли хватит ресурсов, к тому же команда будет вынуждена играть в основном теми хоккеистами, которых можно будет заиграть за сборную Китая. Среди них есть интересные игроки (Ип, Кейн, Спенсер Фу), но общий уровень у «драконов» крайне не высок, и «Куньлуню» будет невероятно тяжело бороться даже с другими аутсайдерами конференции, не говоря уж об амбициозных топ-клубах Востока.



«Нефтехимик» уже не первый год не ставит каких-то сверхзадач, и сейчас трудно увидеть путь, по которому «волки» смогут пройти в плей-офф. Команду возглавил тренер-новичок КХЛ Олег Леонтьев, а состав напичкан местной молодёжью, которая, может быть, и талантлива, но вряд ли способна решать серьёзные задачи. Да, есть небольшая надежда, что у нижнекамцев «выстрелят» легионеры (те же Секстон и Гудачек), но в то, что они затащат «Нефтехимик» в кубковую восьмёрку, я совсем не верю.



«Амур» перед новым сезоном полон амбиций, руководство клуба не стесняется громких заявлений, но пока всё это выглядит как бравада, не имеющая ничего общего с реальностью. На фоне «Куньлуня», «Адмирала» и «Нефтехимика» «Амур», возможно, выглядит сильнее, но претендовать на плей-офф «тиграм» в этом сезоне всё-таки будет тяжело. Неизвестно, как себя покажет Владимир Воробьёв, первый год самостоятельной работы которого в «Динамо» закончился провалом, нет гарантий, что проявят себя новые лидеры клуба. И даже если у хабаровчан всё «выстрелит», то клуб обязательно столкнётся с проблемой усталости. Стабильно выступать, живя в самолётах, практически невозможно, а без стабильности в восьмёрку нынешнего Востока забраться не получится.



У «Адмирала» те же географические трудности, что и у «Амура», плюс довольно слабый и неглубокий состав. Возвращение прежних героев хоккейного Владивостока, выводивших «моряков» в плей-офф (Андриевский, Налимов, Серебряков, Лугин, Саюстов) — это хорошо, но времена изменились. Да и вряд ли попадание в плей-офф — сейчас главная цель «Адмирала». «Морякам» важнее заново закрепиться в КХЛ и не допустить нового управленческого бардака в клубе.

«Сибирь» обязана возвращаться в плей-офф

За последние годы новосибирцы привыкли оставаться без плей-офф, но в новом сезоне у команды хорошие шансы вернуться в элиту конференции, а может, и пошуметь весной. Соскучившийся по работе Андрей Мартемьянов, умеющий плодотворно работать с небогатыми командами, очень интересный, освежённый состав и довольно приятное впечатление от летних матчей, несмотря на три поражения на турнире в Челябинске — «Сибирь» подходит к сезону с надеждой.

Я однозначно вижу «Сибирь» в плей-офф следующей весной и вполне допускаю, что эта команда способна на большее, чем просто выход в первый раунд. Если новосибирцы в ходе регулярки минуют внутренние скандалы и построят очередную версию команды-семьи, то им по силам занять в гладком чемпионате комфортное место и не получить сразу же в соперники какого-нибудь гиганта Востока.

Очень интересно будет посмотреть за «Барысом», который оставил приятное впечатление в прошлом сезоне. У руля казахстанской команды остался Юрий Михайлис, уже получивший первый опыт самостоятельной работы в КХЛ, в составе остались некоторые прошлые лидеры: Диц, Михайлис-младший, Ортио. Правда, летом «Барыс» изрядно потрепали, забрав на повышение не только ведущих легионеров, но и доморощенных ребят, однако клубу из Нур-Султана не привыкать каждый год начинать всё заново. Думаю, что «Барыс» тяжело начнёт сезон, но затем добавит, стабилизирует результаты и спокойно зайдёт в плей-офф.

Как распределятся места в топ-6?

Главная прелесть Востока в следующем сезоне заключается в том, что за лидерство в конференции должны на равных началах бороться сразу шесть команд. «Ак Барс», «Авангард», «Автомобилист», «Трактор», «Металлург», «Салават Юлаев» — распределить места среди них перед стартом сезона на основе какого-либо анализа решительно невозможно, остаётся только гадать.



Действующий чемпион КХЛ серьёзно обновил линию нападения, и «Авангард» наверняка потратит немало времени на притирку новичков к системе. «Ястребы» должны стабильно держаться вверху таблицы, хотя бы из-за фактора Грубеца и убойных спецбригад, но длительных победных серий от омичей ждать не стоит, да и Хартли не любит форсировать подготовку к плей-офф, которую мы все называем регуляркой.



«Ак Барс» Квартальнова наверняка привычно будет давить на газ и стараться победить в абсолютно каждом матче, но в команде произошло много изменений (непривычно много для «Ак Барса»), и это обязательно скажется. Плюс вратарская бригада Бобков — Билялов вызывает определённое беспокойство. Но в топ-4 Казань, конечно, будет.



У «Салавата» немало очевидных проблем, но, как мне кажется, обострятся они ближе к плей-офф, а вот регулярку уфимцы способны вновь прошагать уверенно. Если, конечно, Юха Метсола покажет на деле, что слова руководителей клуба о нём — не только лишь попытка успокоить общественность.

«Трактор» мощно прошёл предсезонку, но когда последний раз челябинцы становились летними чемпионами, они не попали в плей-офф. Впрочем, сравнивать ту команду Скудры с нынешним коллективом Гатиятулина не стоит. Сейчас у руля «Трактора» стоит системный, вдумчивый тренер, а не импульсивный диктатор, да и состав не напичкан ветеранами и сомнительными легионерами. Челябинск в этом сезоне реально может вернуться в элиту КХЛ, там очень сбалансированный, грамотно подобранный состав, и эта команда способна на многое. В том числе и в регулярке.

«Магнитка» сильно обновилась летом, сменила концепцию комплектования состава, и, возможно, с современным подбором более лёгких, креативных и техничных игроков Илье Воробьёву будет проще и продуктивнее работать. Убеждён, что по ходу регулярки у «Металлурга» будут и взлёты, и падения, но главное, чтобы к плей-офф тренерский штаб научился находить баланс между большим атакующим потенциалом команды и собственной системой, которая в последние годы часто неоправданно тащила «Магнитку» в сторону излишне аккуратного, оборонительного хоккея.



Кто может «выстрелить» — так это «Автомобилист». В межсезонье клуб сделал два очень важных движения: сохранил главным тренером Питерса и нашёл ему толкового русскоязычного опытного помощника Заварухина. Этот тандем может добиться многого (пока мы говорим только о регулярке), плюс в Екатеринбурге снова будет отличный, разносторонний состав. Возможно, весной в плей-офф мы снова будем говорить о вечных проблемах «Автомобилиста» в матчах на вылет, но для триумфа в регулярке у уральцев есть все вводные.

Прогноз Лукина на регулярку в Восточной конференции

1. «Автомобилист»

2. «Ак Барс»

3. «Трактор»

4. «Авангард»

5. «Салават Юлаев»

6. «Металлург»

7. «Сибирь»

8. «Барыс»

9. «Амур»

10. «Нефтехимик»

11. «Адмирал»

12. «Куньлунь».