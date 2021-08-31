Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Каким будет новый сезон КХЛ, Восточная конференция, превью сезона КХЛ — 2021-2022

«Автомобилист» «выстрелит», «Сибирь» попадёт в плей-офф? Что ждать от Востока в сезоне КХЛ
Лев Лукин
Каким будет новый сезон КХЛ на Востоке?
Комментарии
В конференции будет яркая борьба за лидерство. А вот кубковая восьмёрка, похоже, уже определена.

Уже завтра матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Авангардом» возьмёт старт очередной сезон КХЛ. Рассуждаем, чего ждать от нового турнира в нашем традиционном превью. Продолжаем мыслями о Восточной конференции.

Конец армейской гегемонии и провал «Спартака»? Чего ждать от Запада в новом сезоне КХЛ Конец армейской гегемонии и провал «Спартака»? Чего ждать от Запада в новом сезоне КХЛ

Участники плей-офф в конференции уже определены?

Если на Западе я жду упорной борьбы за места в плей-офф и отсутствия явных аутсайдеров, то на Востоке расклад не такой весёлый. Кажется, есть четыре команды, которым легко предсказать отпуск уже в конце февраля: это «Куньлунь», «Адмирал», «Амур» и «Нефтехимик».

Главной задачей китайского клуба, судя по всему, будет наигрывание состава на домашнюю Олимпиаду, где всё-таки необходимо выступить более-менее достойно. На успешное (по меркам «Куньлуня») выступление в КХЛ у подопечных Айвана Занатты вряд ли хватит ресурсов, к тому же команда будет вынуждена играть в основном теми хоккеистами, которых можно будет заиграть за сборную Китая. Среди них есть интересные игроки (Ип, Кейн, Спенсер Фу), но общий уровень у «драконов» крайне не высок, и «Куньлуню» будет невероятно тяжело бороться даже с другими аутсайдерами конференции, не говоря уж об амбициозных топ-клубах Востока.

«Нефтехимик» уже не первый год не ставит каких-то сверхзадач, и сейчас трудно увидеть путь, по которому «волки» смогут пройти в плей-офф. Команду возглавил тренер-новичок КХЛ Олег Леонтьев, а состав напичкан местной молодёжью, которая, может быть, и талантлива, но вряд ли способна решать серьёзные задачи. Да, есть небольшая надежда, что у нижнекамцев «выстрелят» легионеры (те же Секстон и Гудачек), но в то, что они затащат «Нефтехимик» в кубковую восьмёрку, я совсем не верю.

«Амур» перед новым сезоном полон амбиций, руководство клуба не стесняется громких заявлений, но пока всё это выглядит как бравада, не имеющая ничего общего с реальностью. На фоне «Куньлуня», «Адмирала» и «Нефтехимика» «Амур», возможно, выглядит сильнее, но претендовать на плей-офф «тиграм» в этом сезоне всё-таки будет тяжело. Неизвестно, как себя покажет Владимир Воробьёв, первый год самостоятельной работы которого в «Динамо» закончился провалом, нет гарантий, что проявят себя новые лидеры клуба. И даже если у хабаровчан всё «выстрелит», то клуб обязательно столкнётся с проблемой усталости. Стабильно выступать, живя в самолётах, практически невозможно, а без стабильности в восьмёрку нынешнего Востока забраться не получится.

У «Адмирала» те же географические трудности, что и у «Амура», плюс довольно слабый и неглубокий состав. Возвращение прежних героев хоккейного Владивостока, выводивших «моряков» в плей-офф (Андриевский, Налимов, Серебряков, Лугин, Саюстов) — это хорошо, но времена изменились. Да и вряд ли попадание в плей-офф — сейчас главная цель «Адмирала». «Морякам» важнее заново закрепиться в КХЛ и не допустить нового управленческого бардака в клубе.

Когда закроют долги и почему уволен главный тренер? В «Адмирале» всё рассказали Когда закроют долги и почему уволен главный тренер? В «Адмирале» всё рассказали

«Сибирь» обязана возвращаться в плей-офф

За последние годы новосибирцы привыкли оставаться без плей-офф, но в новом сезоне у команды хорошие шансы вернуться в элиту конференции, а может, и пошуметь весной. Соскучившийся по работе Андрей Мартемьянов, умеющий плодотворно работать с небогатыми командами, очень интересный, освежённый состав и довольно приятное впечатление от летних матчей, несмотря на три поражения на турнире в Челябинске — «Сибирь» подходит к сезону с надеждой.

Я однозначно вижу «Сибирь» в плей-офф следующей весной и вполне допускаю, что эта команда способна на большее, чем просто выход в первый раунд. Если новосибирцы в ходе регулярки минуют внутренние скандалы и построят очередную версию команды-семьи, то им по силам занять в гладком чемпионате комфортное место и не получить сразу же в соперники какого-нибудь гиганта Востока.

Кого собрали на Востоке? Рейтинг легионерских бригад российских клубов КХЛ Кого собрали на Востоке? Рейтинг легионерских бригад российских клубов КХЛ

Очень интересно будет посмотреть за «Барысом», который оставил приятное впечатление в прошлом сезоне. У руля казахстанской команды остался Юрий Михайлис, уже получивший первый опыт самостоятельной работы в КХЛ, в составе остались некоторые прошлые лидеры: Диц, Михайлис-младший, Ортио. Правда, летом «Барыс» изрядно потрепали, забрав на повышение не только ведущих легионеров, но и доморощенных ребят, однако клубу из Нур-Султана не привыкать каждый год начинать всё заново. Думаю, что «Барыс» тяжело начнёт сезон, но затем добавит, стабилизирует результаты и спокойно зайдёт в плей-офф.

Как распределятся места в топ-6?

Главная прелесть Востока в следующем сезоне заключается в том, что за лидерство в конференции должны на равных началах бороться сразу шесть команд. «Ак Барс», «Авангард», «Автомобилист», «Трактор», «Металлург», «Салават Юлаев» — распределить места среди них перед стартом сезона на основе какого-либо анализа решительно невозможно, остаётся только гадать.

Действующий чемпион КХЛ серьёзно обновил линию нападения, и «Авангард» наверняка потратит немало времени на притирку новичков к системе. «Ястребы» должны стабильно держаться вверху таблицы, хотя бы из-за фактора Грубеца и убойных спецбригад, но длительных победных серий от омичей ждать не стоит, да и Хартли не любит форсировать подготовку к плей-офф, которую мы все называем регуляркой.

«Ак Барс» Квартальнова наверняка привычно будет давить на газ и стараться победить в абсолютно каждом матче, но в команде произошло много изменений (непривычно много для «Ак Барса»), и это обязательно скажется. Плюс вратарская бригада Бобков — Билялов вызывает определённое беспокойство. Но в топ-4 Казань, конечно, будет.

У «Салавата» немало очевидных проблем, но, как мне кажется, обострятся они ближе к плей-офф, а вот регулярку уфимцы способны вновь прошагать уверенно. Если, конечно, Юха Метсола покажет на деле, что слова руководителей клуба о нём — не только лишь попытка успокоить общественность.

Новость по теме
Баширов: Метсола отлично провёл предсезонку, давно он таким не был. Юха готов к сезону

«Трактор» мощно прошёл предсезонку, но когда последний раз челябинцы становились летними чемпионами, они не попали в плей-офф. Впрочем, сравнивать ту команду Скудры с нынешним коллективом Гатиятулина не стоит. Сейчас у руля «Трактора» стоит системный, вдумчивый тренер, а не импульсивный диктатор, да и состав не напичкан ветеранами и сомнительными легионерами. Челябинск в этом сезоне реально может вернуться в элиту КХЛ, там очень сбалансированный, грамотно подобранный состав, и эта команда способна на многое. В том числе и в регулярке.

«Магнитка» сильно обновилась летом, сменила концепцию комплектования состава, и, возможно, с современным подбором более лёгких, креативных и техничных игроков Илье Воробьёву будет проще и продуктивнее работать. Убеждён, что по ходу регулярки у «Металлурга» будут и взлёты, и падения, но главное, чтобы к плей-офф тренерский штаб научился находить баланс между большим атакующим потенциалом команды и собственной системой, которая в последние годы часто неоправданно тащила «Магнитку» в сторону излишне аккуратного, оборонительного хоккея.

Кто может «выстрелить» — так это «Автомобилист». В межсезонье клуб сделал два очень важных движения: сохранил главным тренером Питерса и нашёл ему толкового русскоязычного опытного помощника Заварухина. Этот тандем может добиться многого (пока мы говорим только о регулярке), плюс в Екатеринбурге снова будет отличный, разносторонний состав. Возможно, весной в плей-офф мы снова будем говорить о вечных проблемах «Автомобилиста» в матчах на вылет, но для триумфа в регулярке у уральцев есть все вводные.

Прогноз Лукина на регулярку в Восточной конференции

1. «Автомобилист»
2. «Ак Барс»
3. «Трактор»
4. «Авангард»
5. «Салават Юлаев»
6. «Металлург»
7. «Сибирь»
8. «Барыс»
9. «Амур»
10. «Нефтехимик»
11. «Адмирал»
12. «Куньлунь».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021