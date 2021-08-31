Зачистка в СКА. В Питере перед сезоном избавились от двух дорогих хоккеистов

В Континентальной лиге продолжается трансферная активность с участием топ-клубов. Только накануне прогремела сделка между «Авангардом» и «Магниткой», по результатам которой состав «ястребов» пополнил Николай Прохоркин, а в обратном направлении отправился Денис Зернов.

И вот уже новый трансфер, теперь со стороны СКА. Питер обменял нападающего Мальте Стрёмвалля в минское «Динамо» и получил права в КХЛ на защитника Бреннана Менелла, который пополнил ряды «Торонто Мэйпл Лифс». Интересно, что в мае СКА продлил контракт со Стрёмваллем, но теперь скандинав оказался не нужен клубу с берегов Невы.

Мальте в прошедшем сезоне в составе СКА принял участие в 21 встрече регулярного чемпионата КХЛ, набрав 9 (8+1) очков. Он перешёл в состав СКА из «Сочи» по ходу чемпионата. В плей-офф на счету хоккеиста 3 (1+2) очка в 10 матчах. С зарплатой в 40 млн руб. на следующий сезон такая результативность, конечно, не впечатляет. Возможно, форварда обменяли в том числе и по этой причине. Кстати, у агента шведа – Алёши Пилко – хорошие связи в минском клубе, поэтому факт обмена Мальте именно в столицу Беларуси не вызвал удивления.

С Пилко сотрудничает главный тренер Крэйг Вудкрофт, его клиентами, помимо Стрёмвалля, являются Альмквист, Бек, Теденбю, Кемпе, Граовац. Клиент Пилко и Менелл, права на которого, как сказано ранее, перешли к армейцам.

Ранее, до обмена с «Динамо», в СКА избавились от ещё одного дорогостоящего хоккеиста – защитника Динара Хафизуллина. Этот игрок обороны не молодеет (ему уже 32 года), получает порядка 50 млн руб. в год и не вписывается в концепцию армейцев по омоложению состава.

Взамен в Санкт-Петербург из Уфы отправился центральный нападающий Михаил Воробьёв. Да, он ещё молод (ему 24 года), прекрасно знаком главному тренеру СКА Валерию Брагину по молодёжной сборной России. Михаил даже был центром у Артемия Панарина! «Постараемся реанимировать Воробьёва. Я прекрасно знаю, на что он способен. Будем использовать его лучшие качества. Важно, что это российский центр», – заявил сам Валерий Николаевич.

Но всё равно возникает вопрос, зачем Воробьёв понадобился СКА, где центральных нападающих пруд пруди?

Ответом на него может стать другая потенциальная сделка, которая в скором времени наверняка произойдёт. Дело в том, что петербуржский клуб рассматривает варианты обмена 21-летнего российского форварда Ивана Морозова.

Фото: photo.khl.ru

Отмечается, что Морозов не продлевает контракт со СКА, который заканчивается через сезон. Сам хоккеист намерен отправиться в НХЛ в состав «Вегаса», который выбрал его на драфте 2018 года под общим 61-м номером. После нынешнего сезона за океан уже отправился Василий Подколзин, теперь, по всей видимости, очередь Морозова. Так что от молодёжной тройки Марченко – Морозов – Подколзин по большому счёту ничего не осталось.

У Питера есть три варианта для развития событий. Постараться договориться с Морозовым о новом соглашении, но это сомнительно. Раз игрок поставил перед собой цель уехать в НХЛ, вряд ли получится его от неё отговорить. Второй вариант – сохранить до конца контракта и оставить права на Ивана в КХЛ у себя даже после его отъезда в Северную Америку. Но опять же, если Морозова не видят в составе армейского клуба, есть ли в этом смысл? Разве что ждать, когда хоккеист вернётся в Россию. Но это может случиться и через год, а может и через 15 лет. Кто знает, как форвард заиграет в Северной Америке.

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Третий вариант, наиболее оптимальный, – обменять Морозова в другую команду КХЛ, получив взамен хорошие активы. Думается, что даже при условии, что Иван играет в России последний сезон, спрос на него всё равно будет.

В общем, перед стартом сезона-2021/2022 в СКА произошла серьёзная зачистка. Посмотрим, как она отразится на результате армейцев и смогут ли молодёжь, а также оставшиеся легионеры взвалить на себя весь груз ответственности? Не будем забывать, что в 2022 году нас ждут Олимпийские игры, молодёжный чемпионат мира, аналогичный взрослый турнир… СКА наверняка станет основным поставщиком кадров для сборной, а права на ошибку уже не будет.