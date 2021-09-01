Нас ждёт самый непредсказуемый сезон в истории КХЛ. Что ждать от нового чемпионата?

Сегодня, 1 сентября, матчем за Кубок открытия стартует 14-й сезон Континентальной хоккейной лиги. В Балашихе первый трофей нового сезона разыграют действующий обладатель Кубка Гагарина «Авангард» и финалист минувшего плей-офф ЦСКА. Предстоящий сезон обещает стать самым непредсказуемым за всю историю КХЛ. Борьбу за Кубок Гагарина декларируют как минимум восемь команд. И самое важное в этом вопросе заключается в том, что у многих клубов есть реальные предпосылки видеть себя фаворитом нового сезона.

ЦСКА психанул и сделал лигу интереснее?

Начиная с 2015 года лишь однажды в западном финале не состоялось армейского дерби. Это произошло четыре года назад, когда «Локомотив» остановил ЦСКА во втором раунде плей-офф. Во всех остальных случаях армейцы Москвы и Санкт-Петербурга неизменно определяли сильнейшую команду Запада в очной дуэли. После введения потолка зарплат кому-то могло показаться, что армейской гегемонии на Западе настанет конец, но в прошлом сезоне картина изменилась не сильно. СКА и ЦСКА снова дошли до очного финала конференции, где победили московские армейцы.

Однако в это межсезонье самый стабильный клуб России последнего времени откровенно психанул, отправив в отставку своего наставника Игоря Никитина. Официальным поводом для отставки самого успешного главного тренера армейцев в КХЛ стало поражение в финале Кубка Гагарина. Это решение совершенно точно добавило интриги предстоящему чемпионату, ведь на смену Никитина пришёл знаменитый Сергей Фёдоров. Легендарный в прошлом игрок никогда не занимался активной тренерской деятельностью и в 51 год совершает кардинально новый шаг в своей хоккейной жизни. Как Фёдоров справится с новой ролью? Пожалуй, именно от ответа на этот вопрос и зависят армейские перспективы в этом году.

На первых порах Фёдорову мог бы помочь сохранившийся в полном объёме тренерский штаб Никитина, но на прошлых выходных стало известно о значительных перестановках в нём. Армейцев покинул тренер по физподготовке Дмитрий Пирожков – его заменил канадский специалист Хассан Саид, а исполнять обязанности тренера защитников вместо Дмитрия Юшкевича будет начальник скаутской службы клуба Алексей Трощинский. ЦСКА начинает новую жизнь, и смотреть за ней будет чертовски интересно.

Самый сложный год в карьере Валерия Брагина – как разорваться между клубом и сборной России?

Предстоящий сезон, вне всяких сомнений, станет самым сложным годом в карьере главного тренера СКА Валерия Брагина. С 22 января по 21 февраля 2022 года запланирован перерыв на Олимпийские игры. В этой паузе главные тренеры других клубов КХЛ будут готовить свои команды к решающему отрезку сезона – матчам плей-офф, тогда как Брагин будет занят выступлением со сборной России на Олимпиаде. 65-летнему тренеру в новом сезоне придётся разрываться на несколько фронтов – и олимпийский сезон добавит больших проблем питерским армейцам.

А ведь они не стали сильнее за это межсезонье. Команда Брагина пополнилась защитниками Юрием Паутовым и Даниилом Пыленковым, а также нападающими Данилой Моисеевым и Захаром Бардаковым. Центральную ось пополнил Фредрик Хендемарк, который прошлый сезон провёл в системе «Сан-Хосе». При всём уважении к вышеперечисленным игрокам ни одного из них нельзя назвать хоккеистом, который сделал СКА значительно сильнее.

В свою очередь, покинул команду один из самых креативных нападающих КХЛ Владимир Ткачёв, перебравшийся в «Лос-Анджелес». Под потолком зарплат у СКА после вчерашнего обмена Мальте Стрёмвалля находится около 100 млн рублей, и можно не сомневаться, что значительная часть этой суммы должна пойти под приглашение Никиты Гусева, в услугах которого крайне заинтересованы в армейском клубе. Трансфер Гусева может стать значительным усилением для армейцев, но даже с его вероятным приходом СКА рискует потерять место в топ-2 Запада, в первую очередь по тем причинам, о которых шла речь в начале этого блока.

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Армейскую гегемонию прорвёт «Локомотив»?

Первым претендентом на замещение одной из армейских команд в финале Запада является ярославский «Локомотив». Уже в прошлом сезоне «железнодорожники» очень прилично попортили крови ЦСКА в полуфинале Западной конференции, а эти летом ярославцы сумели произвести точечные усиления в своём составе. Вернулся из Америки защитник Александр Елесин, в команду пришли второй бомбардир «Авангарда» Рид Буше и лучший снайпер прошедшего плей-офф Максим Шалунов, который не смог перебраться в НХЛ.

По меткому заявлению президента ЦСКА Игоря Есмантовича, Шалунов в прошлом сезоне был лучшим форвардом его команды. А теперь Максим перебрался в Ярославль, перейдя под крыло Андрею Скабелке, прекрасно знакомого ему по совместной работе в «Сибири». С приходом Шалунова и Буше «железнодорожники» могут создать абсолютно убойное топ-6, а проблем с нижними звеньями у них не было и в прошлом сезоне. Никуда не делся и один из лучших вратарей лиги Эдвард Паскуале, продолжающий оставаться первым номером «Локомотива». В этом сезоне исполняется 10 лет с момента страшной трагедии, произошедшей с ярославской командой в 2011 году, и будет очень символично, если именно в нынешнем чемпионате «Локомотив» наконец-то сумеет добраться до Кубка Гагарина. У них к этому есть абсолютно все предпосылки.

«Цель «Динамо» – Кубок Гагарина. Даже не надо задавать такой вопрос»

Московское «Динамо» в межсезонье изменилось значительным образом во всех возможных линиях – начиная от руководства клуба и заканчивая игроками. На позицию генерального директора динамовцев вернулся Михаил Тюркин, с именем которого неразрывно связаны оба чемпионства бело-голубых в КХЛ. В 2012 году Тюркин занимал пост президента «Динамо», а в 2013-м работал в клубе в должности вице-президента. Ещё до его назначения большие изменения произошли и в тренерском штабе команды.

На должность главного тренера был назначен Алексей Кудашов, девять лет назад бравший Кубок Гагарина в качестве капитана бело-голубых. Уже по предсезонной подготовке стало очевидно, что Алексей Николаевич ставит совершенной иной хоккей, нежели тот, в который «Динамо» играло раньше. В прошлом бело-голубые являлись одной из самых малогабаритных команд лиги – именно этот компонент сыграл против «Динамо» в плей-офф, когда москвичи пропустили большую часть шайб со своего пятака, в свою очередь не сумев ответить СКА подобным под чужими воротами.

В селекционной работе динамовцы извлекли урок из своих прошлых ошибок, сделав ставку на подписание габаритных хоккеистов. Защитник Андрей Педан должен добавить мощи на своём пятаке, а у чужих ворот должны солировать два канадца – Эрик О’Делл и Роб Клинкхаммер. Также состав москвичей пополнил Станислав Галиев, призванный заменить покинувшего команду Дмитрия Кагарлицкого. Бело-голубые также расстались с двумя легионерами, которые в значительной степени олицетворяли игру команды в прошедших сезонах. Чешский форвард Дмитрий Яшкин отправился в «Аризону», а защитник Юусо Хиетанен – в швейцарский клуб «Амбри-Пиотта». При этом в защите Хиетанена должен заменить двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов, вернувшийся в КХЛ после пропущенного сезона.

«Наша цель на сезон? Приоритет команды — выстроить такую систему, чтобы она работала и давала результат. Я скажу такую вещь: не может команда «Динамо» (Москва) ставить задачу — выйти в плей-офф. Мы не можем ставить задачу — успешно выступить в первом круге. Даже не надо задавать такой вопрос — нашей целью является Кубок Гагарина. И никаких других целей мы не можем ставить этой команде», — сказал Тюркин на пресс-конференции.

На Востоке пришло время «Трактора»?

Одной из самых обсуждаемых команд лета стал челябинский «Трактор», развернувший бурную деятельность на трансферном рынке. Состав клуба пополнили вратарь Эмиль Гарипов, который перешёл из московского «Динамо», защитник Альберт Яруллин («Ак Барс»), нападающие Виталий Абрамов, не сумевший закрепиться в составе «Оттавы», Теэму Пулккинен и Владимир Ткачёв (оба – «Локомотив»), чемпионы прошлого сезона Андрей Стась и Алексей Потапов, а также чемпион Высшей хоккейной лиги Никита Тертышный.

Остались на контрактах в «Тракторе» и прежние лидеры команды – чешские форварды Лукаш Седлак и Томаш Гика. В Челябинске собрался роскошный подбор хоккеистов, и при успешной тренерской работе Анвара Гатиятуллина чёрно-белым по силам как минимум повторить своё лучшее достижение в истории КХЛ – выход в финал Кубка Гагарина 2013 года.

Не намерены сдаваться и заведомые фавориты Восточной конференции – «Ак Барс», «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург». Привычно грезит о больших свершениях и «Автомобилист». Каждый из этих клубов ставит перед собой высокие цели – и у каждого из них есть свои основания считать себя достойными победы. Максимально высокие задачи ставят и в руководстве «Амура», но их заявления рассчитаны явно не для обычных болельщиков команды.

Практика показывает, что олимпийский сезон постоянно преподносит большие сюрпризы в КХЛ. В 2010 году до финала Кубка Гагарина сенсационным образом добрался ХК МВД, спустя четыре года его успех повторил пражский «Лев». Кто-то может сказать, что в 2018 году никакой сенсации не произошло – и финал разыграли «Ак Барс» и ЦСКА, но в том плей-офф неудачно выступил СКА. Тренерскому штабу Олега Знарка не удалось перестроиться на клубную работу после триумфа на Олимпиаде, и в плей-офф питерские армейцы уступили своим московским коллегам, несмотря на то обстоятельство, что на тот момент СКА обладал лучшим подбором хоккеистов. Новый сезон в КХЛ стартует у сегодня – и на этот раз он действительно должен быть богат на непредсказуемые матчи.

Прогноз Емельянова на регулярку в Западной конференции

«Локомотив» ЦСКА «Динамо» Москва СКА «Йокерит» «Торпедо» «Динамо» Минск «Спартак» «Северсталь» «Динамо» Рига «Витязь» ХК «Сочи»

Прогноз Емельянова на регулярку в Восточной конференции