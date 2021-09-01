Ещё один трофей «Авангарда»! Чемпион КХЛ разгромил ЦСКА в первом матче сезона

Армейцы не могут забить «ястребам» хотя бы гол уже три полных матча. Но и других проблем у команды Фёдорова хватает.

«Авангард» и ЦСКА — давно не виделись! Четыре месяца прошло с шикарной битвы этих клубов в финале Кубка Гагарина — 2021, и вот они уже готовы открыть новый сезон.

Изменений в обоих клубах — море. У «Авангарда» они носят количественный характер — за межсезонье «ястребы» практически полностью потеряли чемпионскую линию атаки. ЦСКА же обновил состав не так кардинально, зато устроил настоящую идейную революцию, добровольно отказавшись от услуг одного из самых успешных тренеров КХЛ последних лет Игоря Никитина, а заодно и его помощника Дмитрия Юшкевича. Летом армейцы сделали попытку сменить философию, через колено сломать сложившуюся систему, и это событие помасштабнее, чем ротация, пусть и очень серьёзная, в «Авангарде».

На первый матч сезона Боб Хартли выставил тот состав, который можно было спрогнозировать на основе летних игр. Единственным сюрпризом стало отсутствие Ивана Телегина, а вот свежего новичка Николая Прохоркина, наверное, с ходу на льду ждать и не стоило. ЦСКА же удивил разве что порядковыми номерами звеньев, но в целом армейцы смогли выставить всех сильнейших.

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Новый сезон начался с того же, чем кончился старый — с двойного удаления в составе одной из команд. Только на этот раз втроём против пятерых почти на две минуты остался ЦСКА, и армейцы практически отоборонялись, но в тот момент, когда один из оштрафованных уже выходил на лёд, «Авангард» всё-таки нашёл ключ к воротам Рейдеборна. Прекрасную передачу Толчинского в гол воплотил Петер Цегларик.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ. Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Авангарда».

До удалений ЦСКА был поактивнее в атаке, и после пропущенной шайбы армейцы вернулись в чужую зону с явным намерением быстро отыграться. Подопечные Фёдорова пытались взять «Авангард» измором длинными позиционками, но ещё весной омичи доказали, что этот номер с ними не проходит. Удалось «ястребам» отбиться и сейчас, причём снова игроки хозяев преуспевали в блокированных бросках. Где-то с середины периода пошла борьба за инициативу, которую по-прежнему чаще выигрывал ЦСКА, но «Авангард» умело отодвигал игру от своих ворот и выстреливал контратаками. Словом, происходящее на льду пока напоминало то, что мы видели в апреле.

На старте второго периода хоккей не изменился. «Авангард», пользуясь преимуществом в счёте, сосредоточился на том, чтобы играть правильно, по заданию, и не лез вперёд. У ЦСКА же не получалось взломать оборону омичей, придумать что-то креативное. Из опасных моментов у армейцев можно было вспомнить разве что бросок с ползоны Валльмарка ещё в первом периоде (шведа оставили без опеки), но шайба прошла мимо.



Впрочем, с течением отрезка команды ощутимо добавили в скоростях, в эмоциях, и возможностей для взятия ворот стало возникать больше. То Якупов чуть было не воспользовался потерей ЦСКА в своей зоне, но выручил Рейдеборн. А через несколько секунд уже Плотников едва не запихал шайбу с пятачка за спину Грубецу.

Армейцы снова гораздо активнее наседали на «Авангард», но «ястребы» достаточно спокойно держали оборону, а Грубец подчищал всё, что до него доходило. В своей зоне Омск играл без грубых ошибок, удалений не было, поэтому ЦСКА только и оставалось, что возить шайбу по чужим владениям и обстреливать чешского голкипера «Авангарда» из разных позиций. Подопечные Хартли давали сопернику немного пространства, но всё же настойчивость красно-синих увеличивалась, и один из бросков форварда ЦСКА из круга вбрасывания приняла на себя штанга.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ. Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Авангарда».

В какой-то момент показалось, что в воздухе на «Арене-Балашиха» запахло голом в ворота хозяев. К тому же за две с половиной минуты до сирены на перерыв ЦСКА заработал первое в сезоне большинство. Однако армейцы вообще ничего не создали в численном преимуществе, да ещё и едва не пропустили второй гол: Шевченко замыкал прострел Паре в быстром отрыве, но Рейдеборн подтащил.



В начале третьего периода Никита Сошников окропил Шимона Грубеца ледовой стружкой при торможении — арбитры посчитали, что форвард ЦСКА имел возможность этого избежать и отправили его в штрафной бокс. Большинство могло стать хорошим подспорьем для «Авангарда», чтобы снять многие вопросы по такой игре, но забить вторую шайбу омичам не удалось.



Правда, тут же «ястребы» получили ещё один шанс в большинстве, и уж его не упустили. Корбан Найт лёгким движением клюшки на пятачке превратил наброс Оливера Каски в 2:0. Цегларик в этом эпизоде заработал второе очко в матче за результативную передачу.



Солидное преимущество по такому матчу, к тому же у ЦСКА наблюдались явные проблемы с реализацией. Очередной момент сразу после второго пропущенного гола возник у Валльмарка, но швед угодил в перекладину. Всего же, с учётом прошлого сезона, «сухая» серия армейцев против «Авангарда» принимала угрожающий вид — ЦСКА не забивает Грубецу на протяжении девяти периодов!



У армейцев ничего не клеилось впереди, а тут ещё и надёжный Рейдеборн ошибся. Найт и Цегларик воспользовались ошибкой шведа, словак оформил дубль, а счёт стал 3:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ. Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Авангарда».

После такого ЦСКА совершенно развалился. Про конструктивные атаки речи не шло, да и в обороне стали возникать дыры. Одной из них воспользовался Найт, проникнувший в зону армейцев без помех и пробивший Рейдеборна броском с неудобной руки. Швед снова, мягко говоря, не выручил.



Лидеры «ястребов» просто громили ЦСКА, у армейцев же не получалось даже забросить шайбу престижа. Кажется, при Игоре Никитине такого бы точно не случилось. Впрочем, дадим, что называется, Фёдорову поработать.



Под занавес матча «Авангард» получил ещё одну возможность реализовать большинство, но устроить Аргентину-Ямайку у «ястребов» не получилось. Хотя из-за этого, конечно, никто в омском клубе не расстроился.



4:0. Уверенная и крупная победа чемпиона КХЛ в первом матче нового сезона, «ястребы» во второй раз в своей истории берут Кубок Открытия, показывая, что они полностью готовы к защите титула. У ЦСКА же первая игра регулярки вскрыла кучу проблем, и у Сергея Фёдорова не так много времени, чтобы их решить.