«Когда другу нужна помощь, деньги становятся неважны». Интервью с тренером «Динамо»

Московское «Динамо» вступает в 14-й сезон Континентальной хоккейной лиги под руководством нового тренерского штаба. В середине апреля главным тренером бело-голубых стал «золотой» капитан московского клуба Алексей Кудашов. В его тренерский штаб вошли бывшие игроки динамовцев Андрей Скопинцев, Александр Савченков, Вячеслав Козлов, шведский специалист по работе с вратарями Магнус Веннстрём и его соотечественник Ларс-Йоран Альквист, отвечающий за общефизическую подготовку.

За два дня до первого матча «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ обозреватель «Чемпионата» взял эксклюзивное интервью у одного из тренеров бело-голубых Александра Савченкова, в котором тот рассказал о своём возвращении в систему московского клуба, особенностях предсезонной подготовки и нюансах подведения молодых игроков к главной команде.

Савченков Александр Александрович

Родился 30 сентября 1973 года в городе Одинцово, заслуженный мастер спорта.



В период игровой карьеры стал чемпионом России 2000 года в составе московского «Динамо» и серебряным призёром чемпионата России – 2006 в составе магнитогорского «Металлурга». Обладатель Кубка Шпенглера и серебряный призёр Континентального кубка.



В составе сборной России стал серебряным призёром чемпионата мира 2002 года, также выступал за национальную команду на целом ряде этапов Евротура.



Начал тренерскую карьеру в сезоне-2008/2009 с работы в «Крыльях Советов». Начав работать в качестве помощника, он вскоре возглавил команду и в статусе исполняющего обязанности главного тренера завершил сезон в ВХЛ. В следующем сезоне возглавлял «Крылья Советов» уже в МХЛ. С 2010 по октябрь 2013 года руководил фарм-клубом московского «Динамо» в ВХЛ, после чего перешёл на работу в «Атлант» в тренерский штаб Алексея Кудашова. Вместе они перешли и на работу в «Локомотив» в мае 2015 года, после того как «Атлант» был расформирован и прекратил своё существование. В 2017 году стал бронзовым призёром чемпионата России в качестве тренера железнодорожников.



В сезоне-2018/2019 – главный тренер СКА-1946 – победителя регулярного чемпионата в дивизионе «Запад», бронзовый призёр Кубка Харламова. Главный тренер сборной Запада на Кубке Вызова МХЛ 2019 года. В сезоне-2018/2019 параллельно работал главным тренером юношеской сборной России до 16 лет, команда стала победителем Турнира четырёх наций 2019 года. В сезонах-2019/2020 и 2020/2021 – тренер подмосковного «Витязя» в КХЛ. В 2021 году вернулся в московское «Динамо» в должности ассистента главного тренера.

«Радостно и приятно вернуться в клуб, который считаешь своим домом»

— С какими чувствами вернулись в систему московского «Динамо» после столь длительного отсутствия?

— Конечно, я с хорошими чувствами вернулся в московское «Динамо». У меня остались приятные воспоминания от игровой карьеры в клубе, да и, будучи тренером, я уже работал с динамовской «вышкой» в Балашихе. Радостно и приятно вернуться в клуб, который считаешь своим домом.

— На предложение Алексея Кудашова о возобновлении совместной работы наверняка ответили без тени сомнений?

— Да, разумеется. Всегда хотелось работать с Алексеем, но иногда жизнь распоряжается по-другому и разъединяет нас. Надеюсь, что нас обоих всё устраивает в совместной работе, поэтому у меня никаких раздумий не было.

— Восемь лет назад вы даже пошли на редкий шаг в современном хоккее и выкупили свой контракт у «Динамо», чтобы начать работу с Кудашовым в «Атланте». Ваша дальнейшая карьера показала, что это был верный шаг?

— Я не привык о чём-то сожалеть. Как сложилось, так сложилось. Но это был осознанный шаг с моей стороны. Я понимал, чего от меня хотят. Со стороны Алексея Николаевича прозвучала фраза: «Нужна помощь». И тут уже деньги становятся неважны. Выкупил не выкупил – это уже второй вопрос. Когда твоему другу нужна помощь, ты уже ни с чем не считаешься. В результате жизнь показала, что это был правильный шаг. Я доволен тем, как всё вышло.

— В одном из своих интервью вы сказали: «Работая долгое время ассистентом, теряешь право голоса». Сейчас придерживаетесь той же точки зрения?

— Наверное, вы не совсем правильно восприняли ту фразу. Теряется не право голоса, а голосовой тембр и голосовое управление командой. Когда ты работаешь помощником, то меньше говоришь. Не проводишь те же командные собрания, и от этого речь в интервью звучит не всегда связной. А когда работаешь главным тренером, то всё время со всеми разговариваешь, и тут уже язык нарабатывается.

Фото: Пресс-служба ХК «Динамо» Москва

— Алексей Кудашов является главным тренером, Андрей Скопинцев занимается с защитниками, а как вы распределяете полномочия с Вячеславом Козловым?

— Это вотчина главного тренера. Он определил, кто чем занимается и кто за что отвечает. Поэтому мы с Козловым ничего не делим – у него есть свои обязанности, а у меня свои. Мы делаем то, что нам поручено главным тренером.

— Во время предсезонных матчей было заметно, что спецбригады московского «Динамо» значительно изменили розыгрыш большинства в сравнении с прошлым сезоном. Тема вашей дипломной работы – «Тактика игры в хоккей в численном большинстве». Помогают теоретические знания на практике?

— Всё помогает, это и называется опыт. За большинство отвечает Вячеслав Анатольевич Козлов, за меньшинство – Андрей Борисович Скопинцев, но большинство решений мы принимаем совместно (коллегиально). А то, о чём вы сказали, это полностью заслуга Козлова, а не моя.

«Команда выдержала предсезонку. В «Динамо» не было нытья»

— Предсезонная подготовка началась с летнего лагеря развития. Насколько он оказался полезным?

— Этот лагерь нам сильно помог ознакомиться с кухней «Динамо», потому что мы давно тут не были. Мы смогли посмотреть на молодых игроков и хоккеистов постарше, у которых было огромное желание принять участие в лагере. Это был очень познавательный сбор, который прошёл крайне плодотворно.

— Какие ощущения остались от самой предсезонной подготовки?

— Предсезонка прошла по плану, сбоев или недоработок не было. Очень понравилось, что команда правильно восприняла нагрузку и выдержала всё с хорошим настроением. Не было нытья. Игроки выполнили всё, что нами было запланировано на предсезонку.

— Многие игроки отмечали, что в своих карьерах никогда не сталкивались с такими количеством различных беговых упражнений во время предсезонки. Какая направленность была у данных занятий?

— Таким образом закладывается функциональная база. Да, все прекрасно понимают, что никакими бегами и никакими упражнениями просто невозможно заложить функционалку на весь сезон, но мы стараемся за счёт таких тренировок заложить базу на более длительное время, а в олимпийскую паузу можно подтянуть физику и планомерно подготовиться к плей-офф.

Все этапы подготовки были проверены уже не один раз и не в одной команде. И все, кто их выдерживал, как это сделала и наша команда, чётко понимают, для чего это нужно. Кросс – это выносливость и характер. Бег – тот же самый принцип: работа на максимальных пульсах, где нужно вытерпеть и проявить характер. В таких тяжёлых условиях происходит сплочение команды.

— Широко распространено мнение, что олимпийская пауза накладывает особый отпечаток на предстоящий чемпионат – и по большому счёту в январе-феврале будет новая предсезонная подготовка. Согласны с подобным посылом?

— Я не скажу, что был какой-то особенный план подготовки именно к олимпийскому сезону. Мы готовились как к обычному сезону. Будет пауза, можно подтянуть слабые места и двигаться дальше. Нельзя говорить, что в паузу подготовка начинается заново, ведь мы же уже будем находиться на определённом этапе, но возможность подтянуть физику у нас будет. Получился такой сезон – будем в нём работать. Если бы был другой сезон, то работали бы в нём и тогда бы находили другие окна для подтягивания общефизической подготовки.

«Если человек не хочет развиваться, никакой тренер ему не поможет»

— На протяжении всей предсезонки Алексей Кудашов подчёркивал, что его в этих матчах волнует не результат, а совершенно другие вещи. Можете рассказать, на что в первую очередь обращали внимание во время контрольных игр.

— Если так посмотреть, то стояло очень много задач. Не то что бы Алексей Николаевич лукавил, но в любой встрече всё равно хочется выиграть – будь она товарищеская или официальная. Не важно, какая игра – шахматы или футбол. Зачем ты играешь? Чтобы выиграть. Просто, помимо конечного результата, преследовались и другие цели.

Например, посмотреть молодёжь и проверить – держит ли она удар в играх против взрослых хоккеистов. Или посмотреть, как взрослые игроки относятся к подобным матчам. У каждой игры есть много целей. Стоишь и смотришь, кому нужно подтянуть какие-то индивидуальные элементы или что не получается в общекомандной игре. Было очень много интересного.

— В этом сезоне «Динамо» намерено ввести в состав большое количество молодых хоккеистов. В этой связи возникает вопрос – что является самым важным для молодого хоккеиста при переходе на взрослый уровень.

— Главной проблемой перехода хоккеиста на взрослый уровень является то обстоятельство, что молодые игроки привыкли, что их тренируют. Их с детства тренируют, и они думают, что так будет продолжаться всё время. Во взрослом хоккее, а я считаю, что так должно быть уже и в молодёжном, но пока что так не происходит, 70-80% успеха зависит от самоподготовки. Молодые игроки к этому не готовы – ни физически, ни психологически. Молодёжь привыкла к тому, что их должны тренировать, а нужно заниматься самостоятельно. На взрослом уровне тренер может подсказать или чему-то научить, но натренировать звезду нельзя. Тогда бы у нас все звездами были.

Всё зависит от человека, а молодые хоккеисты теряются при переходе на взрослый уровень. Хорошо, если в команде есть нормальные тренеры, которые могут взять молодого игрока под своё крыло или потратить своё время, чтобы его довести до нужного уровня. Но главный ключ к успеху – это всё равно самоподготовка. Если человек хочет развиваться, тренер ему поможет. Если молодой игрок не хочет этого, никакой тренер ему не поможет.

Фото: Пресс-служба ХК «Динамо» Москва

— Сколько молодых хоккеистов можно без ущерба для результата ввести в главную команду за межсезонье?

— Нет определённого числа. Нельзя сказать, что девять игроков ввести можно, а 10 – это уже перебор. Неважно – молодой хоккеист или взрослый. Если он сильнее выглядит на тренировках, значит, он будет играть. Для этого мы проводим тренировки и делаем необходимый анализ. Если игрок готов, совершенно неважно, сколько ему лет.

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— Молодого хоккеиста можно научить пасовать как Шипачёв? Или тут всё-таки нужен природный дар?

— Учить можно, но это всё равно будет не так. Каждый человек по-своему исполняет любые передачи и принимает решения, потому что у него собственный мозг. Невозможно научить мозг делать так, как это делает кто-то другой. Это не тренировка. Это то, что у человека заложено в голове. Можно развить какие-то вещи, понимая уровень игрока. Но нельзя сделать чью-то копию.

«Мы готовы к сезону. Не знаю, что может сбить «Динамо» с хорошей игры»

— Совсем мало времени остаётся до первого официального матча «Динамо» в новом сезоне. С каким настроем подходите к матчу с минским «Динамо»?

— Наша команда готова к сезону. Не знаю, что нас может сбить с правильного настроя и хорошей игры. У нас всё проходит в плановом режиме. Мы готовимся и разбираем соперника. В принципе, нам не важно, кто играет против нас. Мы смотрим на себя и обращаем внимание на своё состояние. Повторюсь: самое главное, что мы готовы к сезону.

— Согласны с позицией, что нас ждёт один из самых непредсказуемых сезонов в истории КХЛ и впервые за долгое время нельзя назвать явного фаворита лиги?

— Да. Я скажу, что позывы к этому были уже и в прошлом году. А в этом сезоне произошло ещё более сильное выравнивание команд. И очень многое будет зависеть от внутрикомандного состояния каждого клуба. Скорее всего, это действительно будет самый непредсказуемый сезон в КХЛ.