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НХЛ отпустила игроков на Олимпиаду-2022, подробности решения лиги

Наши звёзды из НХЛ приедут на Олимпиаду! Подробности решения лиги! LIVE
Елена Кузнецова
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Подробности главной хоккейной новости, которую ждали всё лето.

Новость, которую ждали всё лето — НХЛ отпускает своих игроков на Олимпиаду 2022 года в Пекине. В сеть уже утекло письмо Дональда Фера, адресованное всем игрокам и агентам в лиге, скоро о решении должны объявить официально.

Последний турнир с участием всех лучших игроков Национальной хоккейной лиги состоялся в 2016 году, когда в Канаде был проведён Кубок мира. Спустя два года НХЛ отказала игрокам в участии в Олимпийских играх в Южной Корее, не сумев договориться с Международным олимпийским комитетом по целому ряду организационных вопросов. На сей раз НХЛ согласилась, конечно, с некоторыми оговорками.

Live Елена Кузнецова
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18:26 Елена Кузнецова

Всё, теперь официально. «Мы понимаем, как важно для игроков представлять свои страны. Рады сообщить, что мы смогли прийти к соглашению, которое позволит вернуть турнир лучших против лучших на олимпийскую сцену», — заявил Билл Дэйли.

18:20 Елена Кузнецова

Собственно, текст письма и ключевые пункты.

— Команды-участники представят списки всех возможных кандидатов не позднее 15 октября. Предварительные составы будут объявлены к январю 2022 года.

— НХЛ и НХЛПА имеют право отменить участие в Олимпиаде до отъезда хоккеистов на Игры (в случае ухудшения ситуации с ковидом).

Также НХЛ может отказаться от участия, если из-за ковида придётся отменять игры чемпионата НХЛ, которые нельзя будет перенести.

— Страховки от травм игроков есть, оплачиваются ИИХФ и национальными федерациями. Страховки от ковида и сопутствующих заболеваний нет, потому что МОК отказался их оплачивать.

Однако ИИХФ согласилась создать фонд в $ 5 млн, которые пойдут на выплату зарплат в случае заболевания ковидом на Олимпиаде (игрок при этом должен чётко следовать протоколам). НХЛ сняла с себя обязательства по выплате зарплаты на время пропуска матчей, если игрок заразится на Олимпиаде).

— Тестирования на допинг ВАДА начнутся 15 октября (игрокам напоминают, что у ВАДА более обширный список запрещённых препаратов, чем в НХЛ).

— Никаких сборов национальных команд перед Олимпиадой (для игроков НХЛ), возможны только онлайн-встречи.

— Все матчи будут обслуживать судьи и лайнсмены из НХЛ.

— Каждому игроку предоставят дополнительный билет на чартер и номер в отеле в «пузыре» для гостей, если их пустят на Игры.

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Теги Хоккей НХЛ ОИ-2022 ОИ-2022 — хоккей •••

Заглавное фото: Tom Szczerbowski/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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