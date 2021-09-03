Наши звёзды из НХЛ приедут на Олимпиаду! Подробности решения лиги! LIVE

Собственно, текст письма и ключевые пункты.

— Команды-участники представят списки всех возможных кандидатов не позднее 15 октября. Предварительные составы будут объявлены к январю 2022 года.

— НХЛ и НХЛПА имеют право отменить участие в Олимпиаде до отъезда хоккеистов на Игры (в случае ухудшения ситуации с ковидом).

Также НХЛ может отказаться от участия, если из-за ковида придётся отменять игры чемпионата НХЛ, которые нельзя будет перенести.

— Страховки от травм игроков есть, оплачиваются ИИХФ и национальными федерациями. Страховки от ковида и сопутствующих заболеваний нет, потому что МОК отказался их оплачивать.

Однако ИИХФ согласилась создать фонд в $ 5 млн, которые пойдут на выплату зарплат в случае заболевания ковидом на Олимпиаде (игрок при этом должен чётко следовать протоколам). НХЛ сняла с себя обязательства по выплате зарплаты на время пропуска матчей, если игрок заразится на Олимпиаде).

— Тестирования на допинг ВАДА начнутся 15 октября (игрокам напоминают, что у ВАДА более обширный список запрещённых препаратов, чем в НХЛ).

— Никаких сборов национальных команд перед Олимпиадой (для игроков НХЛ), возможны только онлайн-встречи.

— Все матчи будут обслуживать судьи и лайнсмены из НХЛ.

— Каждому игроку предоставят дополнительный билет на чартер и номер в отеле в «пузыре» для гостей, если их пустят на Игры.