Знарок снова будет рулить Россией на Олимпиаде? Почему это логичный шаг для нашей сборной

Вечер 3 сентября перестал быть томным, когда НХЛ объявила о том, что всё-таки отпустит своих хоккеистов на Олимпиаду в Пекин. Да, до 10 января в этом нельзя быть уверенным на 100%, однако сейчас всё указывает на то, что международному турниру сильнейших игроков в феврале 2022 года всё-таки быть.

Но это была не последняя мощная новость. Один из анонимных телеграм-каналов, чьи инсайды всегда отличаются удивительной точностью, сообщил, что в тренерский штаб сборной России на Олимпиаде войдёт Олег Знарок, причём именно триумфатор Пхёнчхана-2018 на турнире в Китае будет принимать все ключевые решения.

Новость по теме Источник: Знарок войдёт в тренерский штаб сборной России на ОИ и будет принимать решения

То есть фактически Олег Знарок возвращается к управлению национальной командой. И вряд ли этому стоит удивляться. Колоссальный победный опыт (в том числе и на международном уровне), мощная харизма, огромный авторитет, прекрасные отношения со всеми хоккеистами, выдающиеся мотивационные способности — всё это про Знарка, даже после неудачной двухлетней работы в «Спартаке». Да, в красно-белом клубе Олег Валерьевич показал, что его магия уже не так сильна, как во время работы с ХК МВД и «Динамо». Но сборная с игроками НХЛ в составе — это совсем другое дело. Там Знарку нужно будет не пытаться решить большие задачи с командой-середняком на длинной дистанции клубного сезона, а сплотить и направить звёздный коллектив для достижения цели на скоротечном турнире.

Для этой роли Знарок подойдёт куда лучше, чем нынешний наставник сборной России. При всём уважении к Брагину. Валерий Николаевич — тоже хороший мотиватор, у него тоже есть тренерское чутьё на разного рода решения, но всё это на уровне молодёжки. Во взрослом же хоккее Брагин ничего не показал, и рисковать перед Олимпиадой, куда приедут не только сильнейшие хоккеисты, но и тренеры, было бы слишком самонадеянно со стороны людей из ФХР. Их решение поставить у руля национальной команды Брагина было, в принципе, понятно, хоть и спорно, но сейчас вся эта концепция с омоложением сборной отходит на второй план. В феврале в Пекине состоится серьёзная и взрослая заварушка, и там Россией должны рулить серьёзные и взрослые дядьки.

И это мы ещё не говорим о стиле. При Брагине даже СКА превратился в рабочий, ровный, серый коллектив, да и сборная на последнем ЧМ играла так, что многие засыпали. На ОИ, куда приедут все наши звёзды, такой номер не пройдёт. Там не нужно будет никого учить играть в хоккей, выдумывать какую-то хитроумную тактику умеренности и аккуратности, терпения и выдержки. Там нужно будет просто не мешать большим талантам творить, но в то же время — показывать, кто здесь действительно главный.

На Олимпиаде с участием НХЛ России необходим авторитетный рулевой. Кроме Знарка, им мог бы стать Быков (в идеале — их дуэт), но Вячеслава Аркадьевича, похоже, уже давно не интересует активная работа. Так что мимо кандидатуры Знарка в штабе сборной России пройти просто не могли. Можно по-разному относиться к первым лицам ФХР, но они вовсе не глупы и прекрасно понимают, что Брагиным, Лещёвым и Титовым не выиграть у команды тренеров, например, Канады или США. Уровни совсем разные.

Почему же Знарку не занять пост непосредственно главного тренера? Думаю, здесь дело прежде всего в том, что в ФХР не хотят расписываться в крахе концепции, которую провозглашали несколько лет назад, когда об участии игроков НХЛ в Пекине-2022 можно было только мечтать. Вероятно, и самому Знарку будет комфортно работать под прикрытием: меньше давления, меньше внимания, меньше общения с нелюбимыми журналистами. Идеальный расклад. Правда, непонятно, зачем это нужно Брагину, который, называясь главным тренером и неся ответственность за результат, станет даже не вторым человеком в сборной, а третьим, после Ротенберга и Знарка. Но это тема для отдельного разговора.

Конечно, до Олимпиады ещё многое может измениться. Но ход мыслей, движений у руководства сборной России сейчас, похоже, правильный. На решение НХЛ отпустить игроков на Олимпиаду в ФХР отреагировали (пусть об этом и стало известно пока из неофициальных источников) возвращением в национальную команду Знарка. Логичный шаг, дающий надежду, что в Пекине Россия сможет побороться за золото ОИ не только на словах.