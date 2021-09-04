«Повезло, что голову успел убрать. Иначе вы бы меня сейчас на инвалидной коляске возили»

Прошло немногим меньше месяца с тех пор как легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр рассказал, что заставляет его продолжать играть в хоккей. «Вы знаете, почему я всё ещё играю? Я несу ответственность перед клубом, иначе я бы не полетел сюда и не выставил бы себя дураком. Но, если я уйду, партнёры и спонсоры уйдут, и с клубом может быть покончено. У меня нет выбора. Люди этого не понимают, но мне всё равно. Только бог будет судить меня. Я ожидаю гораздо большего от себя и верю, что во мне есть много сил.

Поверьте, играть уже непросто. Потому что в основном в течение своей карьеры я чувствовал, что, если хочу забить гол, я забью его. Но внезапно это перестало работать.

В то же время люди всё ещё ждут от меня такой результативности, и это, наверное, худшее чувство, когда люди думают, что я могу, но я знаю, что не могу. Плюс, я даже не могу им сказать об этом. Я просто знаю, что делаю всё

возможное, чтобы помочь клубу. Я не знаю, может ли кто-нибудь понять мою роль. Я даже не хочу быть в таком положении, но у меня нет выбора. Пока мой отец дышит, я воспринимаю клуб как свою ответственность (клуб перешёл во владение Ягра-младшего от его отца. — Прим. «Чемпионата»). Он владел «Кладно» в течение 20 лет. Мне как сыну было бы неловко уйти», — приводит слова Ягра официальный сайт НХЛ.

Даже на пороге 50-летия Яромир, который выиграл в хоккее практически всё, что можно, и оставил огромный след в истории этой игры, продолжает усердно тренироваться, чтобы оставаться в надлежащей физической форме, которая необходима любому профессиональному спортсмену.

И надо признать, что у него это достаточно неплохо получается. При его непосредственном участии «Кладно» с первого раза удалось вернуться в элитный чешский дивизион, и Ягр хочет помочь команде обеспечить как можно более долгое пребывание в Экстралиге.

Яромир принимал участие почти во всех предсезонных матчах «рыцарей», пропустив лишь игру с немецким «Ингольштадтом», но затем вернулся в обойму накануне встречи со «Славией» 31 августа.

Ягр начал матч с пражской командой с первого результативного балла в предсезонке, ассистировав Николасу Главе при игре в большинстве. Однако позитивное начало игры для легендарного чеха в корне отличилось от её окончания.

Крайне неприятный инцидент произошёл на первых минутах третьего периода. При борьбе за шайбу в зоне «Славии» игрок пражан грубо толкнул Яромира на борт. Такой нелегальный силовой приём ещё можно было бы хоть как-то оправдать, если бы он случился в рамках официальной игры – в пылу борьбы грязные эпизоды подобно этому происходят нередко, что, конечно, не отменяет их грубости. Однако для товарищеского матча этот толчок был абсолютно неприемлемым и ничем не оправданным.

Наверное, именно эту мысль хотел донести обидчику Ягра защитник «рыцарей» Джейк Дотчин, пока заслуженный ветеран приходил в себя. Канадец яростно набросился на соперника и продолжал наносить по нему удары кулаками даже несмотря на все попытки арбитров прекратить схватку.

Такой грубый толчок мог поставить крест на дальнейшей карьере чешской легенды. В 49 лет каждое подобное столкновение может нанести серьёзный ущерб здоровью, и в тот момент впору было забеспокоиться о состоянии Яромира. О дальнейшем его участии в матче, естественно, не могло идти и речи, но критических последствий, к счастью, избежать удалось.

Хотя сам Ягр после игры сказал, что в этом есть и доля везения: «Чувствую я себя не очень хорошо. Беспокоят голова и плечо. Не знаю, буду ли готов к началу чемпионата. Пока не похоже, но всё ещё может измениться. Теперь нужно идти к физиотерапевту и проверять плечо.

Я посмотрел повтор на видео. Это было единоборство «один в один», и меня сзади толкнули на борт. Я был близко к бортику и не мог себя никак защитить. Повезло ещё, что голову успел убрать. Если бы нет, вы бы меня сейчас на инвалидной коляске возили. Ну, а так у меня проблемы с плечом.

Это позорище, когда игроки так не уважают соперника. Да, хоккей — это жёсткий вид спорта, и он должен таким оставаться, за это его и любят. Но нельзя переходить опасную грань, и в моём случае это произошло. Просто нельзя бить сзади игрока, когда он так близко к бортику, это очень опасно», — цитирует Ягра «Матч ТВ».

Разумеется, теперь Яромир проведёт какое-то время вне игры, а нам остаётся только пожелать ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Учитывая огромную любовь Ягра к хоккею, на льду мы его ещё увидим.