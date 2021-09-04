Главный шанс в карьере. Пять суперзвёзд НХЛ, никогда не игравших на Олимпиаде

Последний турнир с участием всех лучших игроков Национальной хоккейной лиги состоялся в 2016 году, когда в Канаде был проведён Кубок мира. Спустя два года НХЛ отказала игрокам в участии в Олимпийских играх в Южной Корее, не сумев договориться с Международным олимпийским комитетом по целому ряду организационных вопросов. На сей раз НХЛ после длительных переговоров смогла договориться с международными организациями о своём участии в Олимпийских играх 2022 года.

Накануне, 3 сентября, НХЛ и ИИХФ официально объявили о достижении взаимной договорённости об участие лучших игроков мира в главном хоккейном турнире. При этом НХЛ также подчеркнула, что у неё осталось право по выходу из договора с МОК. В документах установлена крайняя дата для выхода из договора со стороны лиги — 10 января 2022 года. Таким образом, НХЛ страхуется на случай резкого ухудшения ситуации с коронавирусом в Китае. Если самого страшного развития событий удастся избежать, то целый пласт сильнейших игроков мира получит возможность сыграть за свои национальные команды на Олимпийских играх. Для пяти суперзвёзд мирового хоккея предстоящая Олимпиада должна стать первой в карьере.

Никита Кучеров (сборная России), 28 лет

К 28 годам нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» добился абсолютного признания на уровне Национальной хоккейной лиги. На протяжении двух последних плей-офф российский форвард становился лучшим бомбардиром розыгрышей Кубка Стэнли, становясь одним из главных творцов чемпионских походов «молний». В 2019 году Кучеров также стал обладателем двух престижнейших индивидуальных наград НХЛ – «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд». В минувшем сезоне в голосовании за «Конн Смайт Трофи» Кучеров занял второе место после своего одноклубника голкипера Андрея Василевского.

При этом международный опыт Никиты на взрослом уровне ограничивается участием в двух чемпионатах мира и Кубке Мира 2016 года. На всех трёх турнирах Кучеров становился одним из лучших игроков в составе сборной России, но добраться до медалей высшего достоинства в составе сборной России ему до сих пор не удавалось. На Кубке Мира российская команда оступилась на стадии полуфинала. То же самое с россиянами произошло и на ЧМ-2017 и ЧМ-2019. В результате коллекция международных наград Никиты на данный момент включает в себя только две бронзовые медали чемпионатов мира.

Андрей Василевский (сборная России), 27 лет

Партнёр Кучерова по «Тампе» так же никогда не защищал ворота сборной России на Олимпийских играх. В 2014 году Андрей стал чемпионом мира в качестве в качестве бэкапа Сергея Бобровского. Через два года Василевский исполнил ту же роль уже на Кубке мира в Канаде, не появившись на льду ни в одном матче. Спустя несколько месяцев Василевский уже в статусе основного вратаря довёл российскую сборную до полуфинала ЧМ-2017, где наша команда уступила сборной Канаде. В 2019 году Андрей потерпел единственное поражение на чемпионате мира, которое пришлось на полуфинал с командой Финляндии (0:1).

Фото: Matt Zambonin/Getty Images

Многие эксперты и журналисты сходятся в едином мнении, называя Андрея лучшим голкипером мира. Свой статус 27-летний вратарь давно доказал на уровне НХЛ, дважды подряд приведя «Тампу» к победе в Кубке Стэнли. В Пекине Василевский должен сыграть на своих первых Олимпийских играх в карьере. Именно в успешной игре голкипера заключается главный шанс россиян на Олимпиаде.

Артемий Панарин (сборная России), 29 лет

В последний раз талантливый нападающий надевал свитер сборной России на чемпионате мира 2017 года. На турнире в Германии Артемий стал лучшим бомбардиром в составе национальной команды, набрав 17 очков в девяти матчах. По системе «гол+пас» он превзошёл Кучерова, Евгения Дадонова, Вадима Шипачёва и Никиту Гусева. Один из лучших нападающих в истории российского хоккея стал лучшим бомбардиром мирового первенства и вошёл в символическую сборную турнира наравне с Натаном Маккинноном и Вильямом Нюландером.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

С тех пор в матчах за национальную команду мы Панарина больше не видели, и Артемий пропустил уже три чемпионата мира подряд. В Федерации хоккея России, каждый раз отвечая на вопрос о перспективах Панарина в сборной, подчёркивают, что политические высказывания нападающего не повлияют на его участие в Олимпийских играх. Если слова боссов российского хоккея не разойдутся с делом, в этом случае самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ в феврале получит возможность сыграть на первой Олимпиаде в жизни.

Коннор Макдэвид (сборная Канады), 24 года

Среди игроков других сборных так же хватает суперзвёзд, никогда не выступавших на Олимпийских играх. Открывает этот список самый высокооплачиваемый игрок НХЛ – капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. В активе 24-летнего нападающего «нефтяников» целая россыпь индивидуальных наград, включающая в себя три «Арт Росс Трофи», два «Харт Трофи» и три приза «Тед Линдсей Эворд».

Однако перечень командных наград Макдэвида ограничивается лишь званием чемпиона мира 2016 года. «Эдмонтон» за время выступления Коннора в лиге ещё не пробивался дальше второго раунда плей-офф, а за свою сборную канадец последний раз выступал в 2018 году, когда «кленовые» заняли только четвёртое место на чемпионате мира. В коллекции призов Макдэвида нет даже победы на Кубке мира, так как на том турнире он играл за сборную молодых звёзд Северной Америки.

Остон Мэттьюс (сборная США), 23 года

Международный опыт первого номера драфта Национальной хоккейной лиги 2016 года насчитывает 10 матчей на чемпионате мира – 2016, где «звёздно-полосатые» завоевали бронзовые медали. В чём-то судьба Мэттьюса пока похожа на слова, которые были применимы в карьере Макдэвида. 23-летний форвард переписывает рекорды «Торонто» в регулярных чемпионатах НХЛ, но в плей-офф его команда никогда не пробивалась дальше первого раунда.

Фото: Pavel Bednyakov/Getty Images

«Я думаю, это важно, чтобы игроки НХЛ продолжили выступать на Олимпиаде. Всем нравится идея Олимпиады. В детстве я всегда смотрел Игры. Было бы большой честью сыграть там. Я представлял свою страну в программе развития национальной сборной США, на чемпионатах мира, на МЧМ. Это особенные моменты, ведь любому игроку важно выступать за свою страну», – говорил Остон об участии игроков НХЛ в олимпийских соревнованиях.

Так же никогда не принимали участие в главном турнире четырёхлетия нападающие сборной Швеции Элиас Петтерссон и Мика Зибанеджад, форварды сборной Финляндии Себастьян Ахо и Теуво Терявяйнен, россиянин Андрей Свечников, канадцы Митчелл Марнер и Брейден Пойнт, американцы Коннор Хеллебайк и Джек Айкел и многие другие. Если игроки НХЛ в итоге доедут до столицы Китая, все любители хоккея увидеть лучший турнир за очень долгие годы.