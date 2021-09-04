Мощный дебют новичков КХЛ. У Омска новый топ-снайпер, а в «Сочи» оживает русский талант?

Первые три игровых дня чемпионата КХЛ порадовали результативностью: только в одной из 12 встреч команды на двоих забили менее 4 голов, а средняя результативность матчей составила 5,4 заброшенные шайбы. Вот бы и дальше клубы продолжали в таком же духе!

Также дебют сезона ознаменовался резвым стартом некоторых игроков, которые с ходу сумели прилично пополнить личную очковую копилку. И здорово, что в лидерах бомбардирской и снайперской гонки КХЛ сейчас мы видим новые для лиги фамилии.

Одна из них — Николай Кулёмин. Форвард «Салавата», конечно, далеко не новичок, однако в списке лучших по результативности мы его не видели давным-давно. Компанию же ему составляют Корбан Найт из «Авангарда», а также дебютанты КХЛ.

Петер Цегларик

Словак из «Авангарда» провёл шикарный первый матч в КХЛ с ЦСКА, набрав сразу 4 (2+2) очка. Интересно, что в расположение команды Цегларик вернулся из сборной буквально за несколько дней до старта сезона, но пауза в клубном тренировочном процессе вообще никак не повлияла на Петера. Он показал отличное взаимодействие с партнёрами (прежде всего с Найтом и Толчинским) и продемонстрировал важное умение заканчивать атаки. Оба гола Цегларика — броски по пустым воротам после своевременных и удобных передач одноклубников. Если словак будет и дальше так же успешно «нажимать на курок», то может наколотить какое-нибудь рекордное (для себя или для клуба) количество голов. Во всяком случае, не приходится сомневаться в том, что Найт, Толчинский и Каски (главные плеймейкеры «Авангарда») продолжат создавать для Цегларика моменты.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Любопытно последить и за заочной дуэлью Цегларика с Ридом Буше из «Локомотива». По сути, словак пришёл в «Авангард» на место американца, возросшие аппетиты которого «ястребы» не стали удовлетворять этим летом. В дебютном матче Петер показал, что забивать он точно умеет не хуже, но Буше в омском клубе был не только снайпером, но и шикарным универсалом. Скоро увидим, насколько в «Авангарде» раскроется функционал Цегларика.

Даниэль Заар

С места в карьер начал в КХЛ шведский форвард «Торпедо» Даниэль Заар — второй бомбардир лиги SHL в прошлом сезоне. На игру с «Витязем» Заар вышел в звене с Иваном Чеховичем и Мареком Гривиком (первый бомбардир SHL) и поучаствовал во всех трёх шайбах в ворота голкипера подольчан Ильи Ежова. Сначала швед замкнул шикарную передачу Зията Пайгина, затем помог отличиться Егору Мартынову (это всё в первом периоде), а в заключительном отрезке сравнял счёт в матче, здорово открывшись под пас Энди Мили.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Мало сомнений, что Заар станет ключевой опцией нападения «Торпедо», которое обещает быть одним из самых острых и забивных в КХЛ. Вот только для достижения положительного результата нижегородцам ещё нужно что-то придумать с обороной и вратарской линией, что и показала игра с «Витязем».

Кирилл Пилипенко

Талантливый уроженец Екатеринбурга — не новичок КХЛ в полном смысле этого слова. Ещё в сезоне-2015/2016 Пилипенко дебютировал за московское «Динамо» и, кстати, забил два гола в четырёх матчах, но закрепиться в лиге тогда Кириллу не удалось. Вскоре форвард уехал в систему «Автомобилиста», но там только осел в ВХЛ, где провёл четыре сезона подряд — в «Горняке», а затем и «Югре». И вот этим летом ещё один шанс 24-летнему нападающему, ставшему лучшим бомбардиром регулярки в Вышке, решили дать в ХК «Сочи».

Алексей Бадюков заместитель гендиректора ХК «Сочи» по хоккейным операциям «У Кирилла великолепные руки, ему пока не хватает завершающего броска, который нужен в КХЛ. Надо порезче всё делать, поувереннее. Если у Кирилла это придёт, то у него будет всё хорошо в карьере».

И начал новый поход за признанием в КХЛ Пилипенко шикарно, набрав 3 (1+2) очка в домашней игре с «Амуром». Кирилл сделал гол для Вихарева, вложив тому шайбу в клюшку на пятачке, затем сам завершил выход «2 в 1», а потом ещё и начал атаку, которую великолепно завершил Мартин Бакош.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Вообще, звено Пилипенко — Вихарев — Бакош просто уничтожило хабаровчан. Видимо, именно эта тройка и должна решить проблемы с созиданием и результативностью, которые «леопарды» испытывали в летних матчах. Посмотрим, как ребята проявят себя в играх с другими соперниками.

Отметим короткой строкой и старых знакомых в КХЛ, которые тоже отменно начали сезон. Так, Оскар Линдберг набрал 3 (1+2) очка, здорово показав себя и в большинстве, и в равных составах. На шведа очень рассчитывают в «Динамо». Великолепно отметил возвращение в «Витязь» Миро Аалтонен: финн забил в меньшинстве и дважды помог отличиться Индрашису. Похоже, Аалтонен не потратит много времени, чтобы перейти от функций ролевика ( в СКА) к знакомой роли лидера подольской команды.

Скажем и про ассистентский хет-трик Александра Кадейкина. Форвард «Салавата» здорово провёл матч в Нур-Султане, а герой встречи Кулёмин должен поблагодарить Кадейкина за два своих гола из трёх.

Итак, старт сезона КХЛ получился ярким, вкусным, небанальным. Новые герои, много голов, превосходство атаки над обороной, если смотреть в общем. Надеемся, что и продолжится чемпионат не менее весело.