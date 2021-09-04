В КХЛ не забили 18 буллитов подряд! Невероятную серию прервал Толчинский

Не успел стартовать регулярный чемпионат КХЛ, как уже появились неожиданные результаты. Причём с первых же дней регулярка радует результативными матчами, а не оборонительным хоккеем с игрой в откат. Конечно, свою роль сыграл новый размер площадок, но и философия некоторых команд и тренеров всерьёз поменялась.

Сегодня сразу несколько встреч доказали, что команды намерены биться до последнего, даже уступая с крупным счётом на чужом льду. Кто, например, мог подумать, что «Куньлунь», ведомый неоднозначным тренером Айваном Занаттой, сможет прийти в себя по ходу встречи в Казани, в которой «драконы» уступали 0:3?

При этом Линдхольм, Панюков и Коваленко огорчили единственного россиянина в составе «Куньлуня» Александра Лазушина уже в первом периоде. Кстати, Лазушин собирается получать китайский паспорт, чтобы сыграть за сборную Китая на Олимпиаде.

При счёте 3:0 Дмитрию Квартальнову стоило настроить свою команду, сказать ей ни в коем случае не расслабляться, не праздновать победу раньше времени. Но либо сам Квартальнов про это забыл, либо до хоккеистов его слова не дошли.

В результате казанцы поплатились за малейшую расслабленность. Начиная со второй двадцатиминутки в ворота Артура Ахтямова начали залетать шайбы, а четвёртый гол Локхарта под занавес встречи стал для местных болельщиков настоящим шоком. «Куньлунь» не только отыгрался, но и вырвал сенсационную победу в, казалось бы, уже проигранном для себя матче. При этом гости нанесли всего 21 бросок в створ, в то время как «барсы» атаковали 47 раз.

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Отличным получился и матч в Балашихе, где «Авангард» принимал вернувшийся в КХЛ «Адмирал». Здесь зрители могли наблюдать другую изюминку — длинную буллитную серию, в которой главными героями стали вратари обеих команд. Хотя и в этом матче случился камбэк: «Авангард», ведя 3:1, не смог завершить встречу в основное время.

В овертайме сильнейшего выявить не удалось, зато буллитная перестрелка получилась на удивление длинной! Нечасто увидишь, когда команды из 20 попыток забивают лишь одну, а невероятная серия из нереализованных буллитов составляет 18 бросков!

Кому нужно решать судьбу таких игр и брать инициативу в свои руки? Конечно, мастерам вроде Сергея Толчинского. Именно Сергей, напомним, внёс огромный вклад в победу «ястребов» в прошлом чемпионском сезоне, став MVP Кубка Гагарина. Именно он и реализовал единственную попытку в игре с «Адмиралом», сумев переиграть Никиту Серебрякова в важный момент.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

«Я доволен тем, что победили, но недоволен тем, как «Авангард» играл. На протяжении трёх дней меня пугал этот матч с «Адмиралом», настораживало ожидание, потому что «Адмирал» — это новая команда в КХЛ, и все игроки хотят проявить себя, играя против действующего чемпиона. С самого старта матча мы сами себе усложнили задачу, хоть я и не умаляю заслуг хоккеистов соперника. Они классно действовали, боролись, работали. Но мы, если быть вежливым, просто не очень хорошо выглядели», — заявил после игры главный тренер «Авангарда» Боб Хартли, отдельно похваливший вратарей за уверенную игру на буллитной серии.

Будем надеяться, что дальнейшие матчи регулярного чемпионата станут не менее интересными и событийными. Но старт однозначно получился крутым!