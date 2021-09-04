Василевский круче канадцев? Лучшие вратари, которых мы можем увидеть на Олимпиаде

Накануне пришла долгожданная новость об участии игроков НХЛ в хоккейном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине. Североамериканская лига сохранила за собой право выхода из договора с МОК до 10 января 2022 года в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в Китае, однако мы надеемся на приезд всех лучших хоккеистов в столицу Поднебесной. В их числе, помимо выдающихся полевых игроков, будут и многие из сильнейших в мире голкиперов.

Элвис Мерзликин (Латвия)

Элвис, пожалуй, является лучшим латвийским вратарём со времён Артура Ирбе, хотя до его уровня Мерзликину ещё нужно дорасти. Тем не менее 27-летний голкипер уже довольно неплохо зарекомендовал себя в «Коламбусе». После нескольких лет в швейцарском «Лугано» ему хватило всего двух матчей в фарм-клубе «Блю Джекетс», чтобы получить вызов в основную команду. В дебютном сезоне в НХЛ-2019/2020 Элвис провёл 33 матча, в которых одержал 13 побед, включая 5 сухих, и попал в сборную лучших новичков чемпионата.

За сборную Латвии Мерзликин выступал на четырёх чемпионатах мира, а его самым ярким турниром стал ЧМ-2018, где он вошёл в пятёрку лучших вратарей. Матчи олимпийской квалификации Элвис пропустил из-за рождения сына, но в Пекине он должен быть безоговорочным первым номером команды Харийса Витолиньша.

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Коннор Хеллебайк (США)

Ещё пару-тройку лет назад за место в основе сборной США могли бы бороться Бен Бишоп и Джон Гибсон. Сегодня на попадание в заявку на Олимпиаду претендуют хорошо проведшие предыдущий сезон Алекс Неделькович и Джек Кэмпбелл. Но статус первого голкипера команды наверняка закрепит за собой самый стабильный американский вратарь — Коннор Хеллебайк.

Отсутствие достойной конкуренции в «Виннипеге» не мешает ему держать высокий уровень, и в позапрошлом сезоне Коннор был признан лучшим стражем ворот в НХЛ, обойдя Туукку Раска и Андрея Василевского в финальном голосовании.

В национальной сборной Хеллебайк появлялся не так часто, всего два раза — на ЧМ-2015 и ЧМ-2017. Спустя пять лет он снова должен оказаться в воротах американской команды.

Юусе Сарос, Кевин Ланкинен (Финляндия)

В отсутствие Туукки Раска Юкке Ялонену придётся очень хорошо подумать, кому из этого дуэта доверить место в основном составе. С одной стороны находится Сарос, который показывал очень стабильную игру на протяжении последних лет, являлся лучшим после Раска по многим показателям и безболезненно заменил в «Нэшвилле» соотечественника Пекку Ринне.

С другой стороны — Ланкинен, проведший неровный дебютный сезон в НХЛ. Переход Марка-Андре Флёри в «Чикаго» может сильно сказаться на игровом времени Кевина, что наверняка повлияет и на выбор Ялонена. Но в то же время Юкка наверняка помнит, благодаря кому Суоми удалось выиграть золотые медали чемпионата мира 2019 года.

Робин Ленер, Якоб Маркстрём (Швеция)

Выбирать придётся и Юхану Гарпенлёву. В его распоряжении, помимо Ленера и Маркстрёма, ещё должен быть новичок «Бостона» Линус Улльмарк, но основная борьба за звание первого номера разыграется между Робином и Якобом.

Ни один из них не радует стабильностью. Чередовать великолепные матчи с провальными — обычное дело как для Ленера, так и для Маркстрёма. Однако в лучшей форме и тот и другой способны «засушить» кого угодно, и на это «Тре Крунур» будут очень сильно рассчитывать.

Международный опыт едва ли станет решающим фактором при определении основного голкипера. Маркстрёму едва ли хочется вспоминать своё выступление на ЧМ-2019 (КН 4.0 и 84.3% ОБ в двух матчах), а у Ленера до сих пор не было ни одной игры в составе сборной.

Марк-Андре Флёри, Кэри Прайс, Джордан Биннингтон (Канада)

Канада — одна из двух сборных, вратарская заявка которой будет состоять из трёх высококлассных представителей. При этом среди них нет ярко выраженного первого номера, хотя кандидатура Флёри на сегодняшний день выглядит наиболее предпочтительной.

У двоих вратарей уже есть по одной золотой олимпийской медали. Кэри Прайс взял награду высшей пробы в Сочи, став ещё и лучшим голкипером турнира, а Марк-Андре завоевал золото в Ванкувере, не сыграв ни одного матча. Удивительно, но на счету Флёри нет вообще ни одной игры за взрослую сборную. Так же, как и у Биннингтона, для которого вызов в Пекин может и вовсе стать первым в карьере.

Андрей Василевский, Семён Варламов, Илья Сорокин (Россия)

Практически каждый болельщик сборной России, глядя на вратарскую линию сборной, мечтает о том, чтобы такой же подбор игроков был и на остальных позициях, в частности, в центре нападения.

У нас, в отличие от канадцев, есть очевидный первый номер. Это, конечно же, Андрей Василевский. Обладатель «Везины», неоднократный номинант на вторую награду, MVP последнего Кубка Стэнли и просто лучший голкипер в мире на данный момент — как бы ни были сильны другие российские вратари, равных ему попросту нет. И не только российские. У канадцев тоже собраны звёзды первой величины, но кто из них круче нашего голкипера? Василевский сейчас лучший вратарь в мире.

Выбор оставшихся двух голкиперов — приятная головная боль для тренеров российской команды. Семён Варламов, Илья Сорокин, Игорь Шестёркин, Сергей Бобровский — не у каждой сборной найдётся вратарь их уровня, а ведь кто-то останется за пределами итоговой заявки.

Сегодня наиболее вероятным видится вызов вратарского дуэта из «Айлендерс». И Варламов, и Сорокин провели отличный сезон, заняв первые два места в списке российских голкиперов НХЛ с лучшими коэффициентами надёжности. Впечатляющая взаимозаменяемость, которую они показали по ходу как регулярки, так и плей-офф, только укрепляет веру в то, что именно им достанутся вторая и третья вратарские путёвки. Если, конечно, они продолжат играть на таком же уровне.