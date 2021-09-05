«Что делает Рига!» История величайшего камбэка в КХЛ, который почти невозможно повторить

Старт четырнадцатого сезона КХЛ выдался весёлым. Неожиданные результаты, много голов, бомбардирские достижения отдельных хоккеистов.

Вчера вот, например, был день камбэков. «Адмирал» отыгрался с 1:3 в гостях у «Авангарда», а затем уступил чемпиону только в серии буллитов. «Куньлунь» выдал перформанс покруче: «драконы» горели 0:3 в Казани после первого периода, но за оставшиеся 40 минут не только сравняли счёт, но и выгрызли победу в основное время.

Но самый мощный камбэк сотворил «Витязь». Подольская команда уступала в Сочи 1:5 к старту третьего периода, но менее чем за 11 минут смогла отыграть все четыре шайбы! Правда, дожать «леопардов» у подопечных Юрия Бабенко не получилось, и в овертайме победу всё-таки добыли хозяева площадки.

Уйти с 1:5 за полпериода — впечатляющее достижение. Но геройство игроков «Витязя» — это не самый мощный камбэк в КХЛ. Величайшее возвращение в игру в истории лиги состоялось почти шесть лет назад, 31 октября 2015 года, в матче «Йокерита» и рижского «Динамо».

Матч в Хельсинки был единственным в тот игровой день: в столице Финляндии встретились лидер («Йокерит») и аутсайдер («Динамо») дивизиона Боброва. Подопечные Эркки Вестерлунда в первом периоде владели колоссальным преимуществом, но никак не могли забить, зато во втором отрезке «шутов» прорвало: из 14 бросков в створ ворот рижан сразу 5 оказались голевыми.

Начало положил Филип Ларсен, затем Йоэнсуу и Хагман дважды реализовали двойной малый штраф защитника «Динамо» Шевченко, после чего «Йокерит», как показалось, добил рижан ещё двумя быстрыми шайбами в исполнении Нико Капанена и того же Йоэнсуу. 5:0 к 36-й минуте! Только в этот момент наставник «Динамо» Кари Хейккиля решился взять тайм-аут, при этом менять голкипера Эрикссона коуч рижан не стал, хотя на скамейке сидел опытный Якуб Седлачек.

Остановить град голов в свои ворота тайм-аут помог, но счёт 0:5 после двух периодов намекал, что никакого положительного исхода этой встречи последней команде Запада ждать не стоит. Однако с самого начала третьего отрезка «Динамо» принялось творить историю.

На 24-й секунде гол из раздевалки забил Микелис Редлихс, он же на 47-й минуте реализовал большинство — и вот уже 5:2. Проходит ещё 5 минут, и Стивен Сейго в третий раз пробивает Рику Хелениуса. «Что делает Рига!?», — восклицает комментатор матча Михаил Мельников, начинающий догадываться, что работает на уникальном событии.

Менее, чем через минуту после шайбы Сейго, «Динамо» забивает четвёртый гол, и вот тут уже в атмосфере обескураженной «Хартвалл-Арены» повисает ощущение неминуемого камбэка. Да ещё и защитник «джокеров» Топи Яакола, как по заказу, грубо играет коленом и получает большой штраф! Куражистой Риге хватило 47 секунд, чтобы оформить счёт 5:5!

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Впервые в истории КХЛ одна команда отыграла у другой пять шайб по ходу одного матча. Особого шарма достижению рижан придавал тот факт, что сделали они это в гостях, да ещё и в заключительном периоде. Да ещё и в статусе худшей команды Запада, играющей против лидера конференции.

«Динамо», кстати, вполне могло и выиграть тот матч в основное время — штрафного времени Яаколы оставалось прилично. Но полного сумасшествия не случилось, хотя Рига в результате всё-таки довела свой роскошный камбэк до завершения — увезла из Хельсинки победу. Её своей команде принёс Лаурис Дарзиньш в серии послематчевых буллитов.

Такой вот подвиг рижан, масштаб которого в КХЛ пока никто не может повторить. Но, справедливости ради, это очень трудно и почти невозможно.