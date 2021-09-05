На ОИ важно, чтобы наши звёзды отказались от личных амбиций. Раньше с этим были проблемы

Быков не хочет

Как только объявили о согласии НХЛ поучаствовать в Олимпиаде – прорвало. Спортивный Рунет заполнился прикидками и размышлениями «в каком же составе сборная России поедет в Пекин». По поводу игроков предположения и десятки вариантов состава выглядят уместно. А вот игры в фэнтези внутри тренерского сегмента выглядят немного странно. Возможно, потому, что хоккейной публике просто неизвестны конкретные реалии, связанные с фамилией того или иного специалиста.

Есть многочисленные опросы болельщиков по теме «кого вы хотите видеть в штабе». Тренд очевиден: усиливаться предлагают либо Быковым, либо Знарком. Не предлагают только Билялетдинова. Видимо, его «пригодностью» к работе на международном уровне хоккейная Россия за время Сочи-2014 наелась навсегда.

Но и кандидатуры двух двукратных победителей плей-офф КХЛ выглядят странно. Потому что желание их вернуть очень оторвано от реальной жизни. С таким же успехом можно требовать от клубных менеджеров КХЛ срочно, до начала заокеанского сезона переманить домой Овечкина, Капризова и всех остальных русских суперзвёзд. Да чтобы они еще остались в нашем чемпионате на ближайшие лет десять.

«Хотелки» — прекрасная вещь. Но с одним неотъемлемым минусом: чем они масштабнее и больше, тем реже они сбываются.

Вот кто-то хочет видеть в штабе сборной Быкова. А он, между прочим, не работал уже 6 лет. И никто не знает, на каком уровне тренерского тонуса Вячеслав Аркадьевич сейчас находится. За кем следил, а что пропустил. Больше половины хоккеистов идеального олимпийского состава с Быковым уже не знакомы. Он не только не держал их в руках, а даже не общался никогда вживую. Билялетдинова никто вернуть не хочет, а он, между прочим, брал Кубок Гагарина в текущем 4-летнем цикле. У Вячеслава Аркадьевича перерыв-то куда больше.

Но главное даже не в этом. А в том, что Быков почему-то не хочет иметь дел с российским хоккеем. Не с конкретным топ-менеджером или чиновником, а вообще ни с кем. Он сидит в Швейцарии и безжалостно отбривает любые приглашения поработать. За прошедшие шесть лет его и «Авангард» звал, и ЦСКА мосты наводил, и «Ак Барс» интересовался, и «Магнитка» предлагала суперконтракт. И что? Один ответ – семь твердых «нет». И что делать с любимцем болельщиков, который так недвусмысленно отказал всем топ-клубам? Выкрасть, вывезти в Новогорск, лебедкой спустить на лавку и под угрозой расстрела приказать тренируй»? Хоккейная Россия может сколько угодно хотеть Быкова, но у тренера, кажется, другие планы. h

Фото: Беззубов Владимир, Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Со Знарком не всё просто

Жизненные реалии портят и красивую картину воссоединения со Знарком. Ещё одного двукратного обладателя Кубка Гагарина тоже хотят многие. Причем не только болельщики. Но, по кулуарным данным, ещё и некоторые игроки. Из тех, которые имеют высокие шансы попасть в состав для Пекина-2022.

Знарок действительно уникален тем, что у него выстроены отношения с главными политическими антагонистами звездного варианта сборной. С патриотом Овечкиным отношения очень хорошие, с Панариным и вовсе почти как у отца с сыном. Но так ли здорово брать тренера, у которого совершенно точно среди команды будут любимчики? Не станет ли это бомбой под единство и стабильность коллектива? Тем более что далеко не все суперзвёзды обожают Олега Валерьевича. Например, Радулов. Не столь сильны эмоции Малкина и Шипачёва, но эти двое относятся к тренеру откровенно прохладно. А это, на всякий случай, с высокой долей вероятности центральные нападающие первого и второго звена сборной на Олимпиаде.

Олимпиада – это время сплотиться. Время приоритета целей, а не хотелок. Очень опасно прислушиваться к мнению одних и при этом игнорировать мнение других. Ведь кто-то из суперзвёзд, прошедших великолепную школу жизни в молодежной сборной 2010-х, очень любит Брагина. А разве мнение сторонников Валерия Николаевича менее ценное, чем мнение сторонников Олега Валерьевича?

Конечно, болельщики имеют право голосовать, кто им нравится больше. Но именно потому, что болельщики не влияют на результат. А вот что касается тех, кто в команде… Хоккеисты ведь играют не за Знарка, не за Быкова, не за Брагина, не за Ротенберга, не за Третьяка. А в первую очередь – за родную страну, за Россию, за тех, кто миллионами переживает у телеэкранов и мечтает о победах так же сильно, как сами спортсмены.

И в идеале хоккеисты должны думать именно о том, как бы им получше сыграть за страну. А, как мы знаем, милый душам спортсменов тренер – далеко не гарантия отличного результата. Вспомните, как по-отцовски относился к звёздам тот же Быков. Как защищал всех своих Леш, Илюш и Саш, как стоял за них горой. Ну и что случилось – при такой великолепной атмосфере – в олимпийском Ванкувере? А что было в Сочи, где большая часть команды тоже была в отличных отношениях с Билялетдиновым? Как бы Зинэтула Хайдарыч ни провалился в 2014-м по-тренерски, упрекать его за отсутствие доброго микроклимата нельзя. Ибо микроклимат был создан. И где результат?

То есть прямого влияния нет, и сборная Знарка тоже это показала. Кто мешал тому же Панарину сыграть «за Валерьича» и закинуть трешку финнам в полуфинале московского ЧМ? Почему в полуфинале Кубка мира-2016 с участием всех сильнейших тройка с Кросби, Маршаном и Бержероном сделала три гола из пяти, а Овечкин не сделал вообще ничего?

Фото: photo.khl.ru

На ОИ канадцы засовывают свое «я» подальше

В другие годы и на других турнирах градус такого сложного сосуществования был. У нас об этом говорить не принято, игроков ни в чем не обвиняют – чтобы не порождать отказников. Но если хочется наконец-то выиграть Олимпиаду с участием энхаэловцев – надо идти и играть. Задвинув подальше свое «я». Взять пример с тех, кого априори уважаете. С хоккейных чемпионов из Канады. На той же сочинской Олимпиаде обладатели Кубка Стэнли и первые-вторые бомбардиры своих команд были готовы пахать, убиваться в меньшинстве, сидеть и ждать своего шанса 18 минут из 20 за отдельный период. Потому что они носили свитер сборной Канады и хотели сделать её чемпионом Зимних Игр. И такое отношение приносит результат. Его эффективность подтверждена золотыми успехами – а эффективность фактора «атмосфера» пока не подтверждена ничем.

Многие даже в России уважают хоккейную Канаду за то, что у её звезд вообще нет этого кулуарного эгоизма. Причем из поколения в поколения. Что Гретцки, что Кросби, что Макдэвид далеки от того, чтобы выпячивать себя. Они не примеряют амплуа центра Вселенной, не требуют строить под себя команду или назначать любимого тренера. Они выходят и делают. Либо то, что умеют. Либо то, что нужно сборной в данный момент. А некоторые наши звёзды на супертурнирах не справляются даже с прямыми обязанностями, даже не забивают хотя бы по голу за матч (не говоря о решающих голах).

Может, это как раз потому, что они не разменивают себя эмоционально? Не отвлекаются на кадровые и структурные вопросы? Лучшие тренеры и лучшие игроки Канады могут ненавидеть друг друга в обычной жизни. Но они объединяются и могут две недели пахать, делая одно дело. Завоевывая золото. Почему-то они на это способны. Хотя в их стране вроде нет никакой диктатуры, нет центра принятия жестких решений. Им некого бояться. Значит, они жертвуют амбициями ради чего-то другого. Понятно, что не хотят позориться в стране с сильным общественным мнением. Но это не всё. Есть еще совесть и внутренний стержень «я ради команды». А не «команда ради меня».

Фото: John Berry/Getty Images

Вот в этом-то хоккейной России и надо брать пример с Канады. Раньше с этим были проблемы. А уж в преддверии Олимпиады с участием всех сильнейших – особенно. Важна не фамилия. Важен принцип. Можно брать тренера Быкова. Можно брать тренера Знарка. Особо проблемных моментов нет. Но лишь в том случае, если тренер будет готов к совместимости с другими лучшими представителями цеха. Если не захочет тащить в штаб всех своих привычных ассистентов да любимчиков. Если донесет до уважающих его хоккеистов, что Олимпиада – не время меряться амбициями или ледовым временем. Если человек готов проглотить свое «я», работая на общее благо – тогда, конечно, добро пожаловать.