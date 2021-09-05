У России хорошая оборона? Лучшие защитники, которых мы можем увидеть на Олимпиаде

У североамериканских сборных единственная проблема в обороне – слишком большой выбор, а у шведов будет лучший игрок на этой позиции.

Во вчерашнем материале мы постарались представить, кого из лучших в мире вратарей мы можем увидеть на Олимпийских играх в Пекине.

Сегодня обратимся к защитникам.

Филип Гронек (Чехия)

У чехов на Олимпиаде не будет каких-либо громких имён в обороне, но соберётся довольно-таки крепкая банда защитников, лидером которой станет Гронек. Филипу всего 23 года, он раскрыл ещё не весь свой потенциал, но уже успел заявить о себе как в проблемном «Детройте», так и на международном уровне, — именно Гронек был признан лучшим защитником ЧМ-2019.

Эрик Чернак (Словакия)

Эрик год от года прогрессирует в «Тампе», и его стабильное попадание в топ-4 двукратных обладателей Кубка Стэнли – большой повод для гордости всех словацких болельщиков, которые в лице Чернака получают лучшего защитника со времён пикового Здено Хары.



44-летний ветеран, кстати, ещё не принял решения о продолжении или завершении карьеры, поэтому не исключено, что мы можем увидеть его в Пекине. Даже в своём возрасте Хара даёт фору многим, и его многолетний опыт точно пригодится словакам на Играх.

Роман Йози (Швейцария)

За всю историю сборной Швейцарии у неё не было лучшего защитника, чем Роман Йози. Он уже не один год показывает высочайший уровень игры в Национальной хоккейной лиге. По итогам сезона-2019/2020 он был признан лучшим защитником, получив «Норрис Трофи», а в этом году стал самым результативным швейцарским хоккеистом в истории НХЛ.

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Вместе с национальной командой Роман дважды добирался до серебряных медалей ЧМ, однако даже с Йози в обороне рассчитывать на какие-либо награды «крестоносцам», откровенно говоря, не стоит.

Миро Хейсканен, Эса Линделль, Расмус Ристолайнен (Финляндия)

У финнов в Пекине должна собраться очень боеспособная команда, в которой недостатка качественных исполнителей не будет ни на одной позиции. Вот и в обороне Юкке Ялонену будет на кого положиться.

Ещё несколько лет назад главным талантом среди финских защитников Называли Расмуса Ристолайнена. Однако годы в «Баффало» взяли своё, и Расмус, пусть и выделялся по уровню игры в составе «Сейбрз» и порой выдавал матчи, за которые его можно было бы ставить в один ряд с лучшими игроками его амплуа в НХЛ, в какой-то момент остановился в развитии. Возможно, переход в «Филадельфию» даст ему возможность слегка перезагрузить карьеру, но даже в той форме, в которой Ристолайнен находился в последнем сезоне в составе клинков, он безоговорочно входит в топ-2 национальной сборной.

Расмус Ристолайнен Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Его напарником наверняка станет лучший финский защитник на сегодняшний день – Миро Хейсканен. В отличие от Расмуса, ему повезло попасть в куда более успешный «Даллас», с которым он уже во втором сезоне в НХЛ добрался до финала Кубка Стэнли. При этом Хейсканен сыграл непосредственную роль в достижениях «Старз», проведя феноменальный плей-офф, в котором он занял третье место среди бомбардиров, уступив только Кучерову и Пойнту.

Миро так же хорош и в оборонительных действиях, и в составе «звёзд» он нередко появляется в спецбригаде меньшинства с соотечественником Эсой Линделлем, который является лучшим защитником «Далласа» с точки зрения игры в своей зоне. Естественно, что и его в Пекине мы тоже увидим.

Виктор Хедман, Йон Клингберг, Маттиас Экхольм (Швеция)

Благодаря умению подстраховать напарника Линделль развязывает руки в атаке шведу Йону Клинбергу, который более заточен на действия в зоне соперника. Лучший защитник-бомбардир «Старз» должен быть частью первой пары и в сборной Швеции – годы, проведённые в «Сан-Хосе», не пошли на пользу Эрику Карлссону, поэтому некогда железобетонный игрок топ-2 «тре крунур» в Пекине скорее всего опустится в топ-4.

Шведам повезло иметь в составе, пожалуй, лучшего защитника в мире на сегодняшний день – Виктора Хедмана. Игрок «Тампы» является примером едва ли не идеального универсального игрока обороны, который одинаково хорош и в своей, и в чужой зоне.

Как и в «Лайтнинг», Хедман совершенно точно станет частью обеих спецбригад, поэтому у сборной Швеции будет хорошая огневая мощь в большинстве и надёжность в меньшинстве, где вместе с Виктором будет играть и защитник «Нэшвилла» Маттиас Экхольм, который чаще всех выходит в неполном составе «Предаторз».

Михаил Сергачёв, Иван Проворов, Дмитрий Орлов (Россия)

У сборной России в Пекине соберётся неплохая линия обороны, однако в список тех, кто входит в число лучших игроков в мире в своём амплуа, можно внести только троих.

Первый – Михаил Сергачёв – стабильный игрок топ-4 сильнейшей команды лиги, который всё ближе подбирается к статусу топ-2. Пока что Михаилу не хватает стабильности при игре в обороне, но с точки зрения атакующих действий на сегодняшний день это сильнейший защитник нашей сборной.

Михаил Сергачёв Фото: Martin Rose/Getty Images

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Второй – Иван Проворов – уже не первый год является лидером обороны «Филадельфии», проводящий в среднем по 25 минут на льду за матч. Ни один из наших игроков не получает столько же игрового времени, как Иван. При этом он с огромным отрывом является лидером среди защитников «Флайерз» по игре как в большинстве, так и в меньшинстве.

Третий – Дмитрий Орлов – в прошедшем сезоне со сменой тренера в «Вашингтоне» обрёл второе дыхание. Дмитрий стал проводить меньше времени на льду (в большей степени это касается его появления в спецбригадах), однако стал более полезно действовать в обороне и допускать меньше потерь, при этом также прибавив и в атакующих действиях по сравнению с последним сезоном под руководством Тодда Рирдена.

Сборная США

У обеих североамериканских сборных нет никаких проблем с подбором качественных игроков обороны. Судите сами: в обойме «звёздно-полосатых» в Пекине наверняка будут лучший защитник прошлого сезона Адам Фокс, системообразующий игрок «Тампы» при игре в меньшинстве Райан Макдона, самый дисциплинированный игрок прошедшего чемпионата Джейккоб Славин, лидеры защитных линий «Бостона» и «Вашингтона» Чарли Макэвой и Джон Карлсон.

На оставшиеся места в заявке тоже хватает претендентов. Здесь и отлично проводящий последние сезоны в «Монреале» Джефф Питри, и неувядающий Алек Мартинес, и один из самых перспективных американских защитников Куинн Хьюз, и новичок «Чикаго» Сет Джонс, который пару лет назад был в числе лучших защитников атакующего плана в НХЛ и наверняка ещё покажет себя в «Блэкхоукс».

Также не стоит забывать и про Нила Пионка из «Виннипега», Ника Ледди из «Детройта», отлично смотревшегося в системе Барри Тротца в «Айлендерс», и Зака Веренски, который после ухода Сета Джонса должен стать лидером защиты «Коламбуса». В общем, Майку Салливану будет из кого выбирать.

Сборная Канады

И если выбор у сборной США вам показался большим, то список канадских защитников, претендующих на поездку в Пекин, просто огромен.



Стоит ожидать появления в Китае двух сыгранных пар – Ши Теодор – Алекс Пьетранджело из «Вегаса» и Адам Пелеч – Райан Пулок из «Айлендерс». В тренерском штабе сборной Канады присутствуют главный тренер «рыцарей» Питер Дебур и наставник «островитян» Барри Тротц. Разумеется, они хорошо знакомы со способностями своих ведущих защитников, поэтому их выбор напрашивается сам собой.

Думается, что не пройдут Джон Купер и Ко мимо Кейла Макара, штампующего очки в «Колорадо» и Джейкоба Чикрана, ставшего новым лидером обороны «Аризоны». Интересно было бы взглянуть на Даги Хэмилтона, без которого теперь как-то будет справляться «Каролина», а также на кого-либо из пары «пантер» Аарон Экблад – Маккензи Уигар.

При этом на попадание в заявку претендуют такие игроки как Морган Райлли, Тома Шабо и Тайсон Бэрри, если речь идёт о защитниках атакующего плана, а для укрепления обороны отлично подойдут Девон Тэйвз, Джаред Сперджен или Брейден Макнэбб.