«Автомобилист» посыпался и заглох на старте КХЛ. Канадцу Питерсу пора домой?

«Автомобилист» не первый год ставит перед собой максимальные задачи. В Екатеринбурге нет никаких проблем с бюджетом, можно проводить грамотную селекцию, приглашать сильных тренеров и биться за Кубок Гагарина. Но раз за разом команда не оправдывает ожиданий своих болельщиков. Бывали сильные регулярки, но после них следовали провалы в плей-офф.
С бюджетом около 2 млрд рублей, о котором заявляло руководство уральского клуба, в сезоне-2021/2022 от екатеринбуржцев ждут максимально успешного выступления.
Приглашён ряд иностранцев, двое из которых (Блэкер и Принс) не считаются в КХЛ легионерами благодаря паспортам Казахстана и Беларуси. Вернулся Да Коста, есть дорогостоящий вратарь Коварж, мастеровитый форвард Шумаков, остался в России габаритный защитник Трямкин. Не обошлось без серьёзных потерь, вроде отъезда нападающего Анатолия Голышева в НХЛ, но состав всё равно позволяет «Автомобилисту» рассчитывать на удачное выступление.
По-прежнему ждут в Екатеринбурге решения от легендарного Павла Дацюка. «Дацюк с утра был во дворце, тренировался, он выполняет свою индивидуальную программу. На данный момент никаких решений о продолжении или завершении карьеры Павел не принимал. При любом сценарии «Автомобилист» должен быть способен решать задачи тем составом, который проходил предсезонную подготовку», — говорил директор клуба Максим Рябков во время пресс-конференции 1 сентября.
Но вряд с отсутствием Дацюка можно связывать столь слабый старт коллектива Билла Питерса. Конечно, звёздный центральный нападающий помог бы даже в свои 43 года, где же тренерская работа и самоотдача иностранных хоккеистов?
Посмотрев первые два матча уральцев в стартовавшем сезоне, вопросов к «Автомобилисту» прибавилось. Не помогает и усиление тренерского штаба вернувшимся из «Сибири» Николаем Заварухиным. Складывается впечатление, что команда просто не готова к сезону.
Сперва случилось крупное поражение от «Металлурга» со счётом 2:6, а сегодня екатеринбуржцы проиграли в родных стенах вторую встречу подряд, уступив со счётом 2:4 «Салавату Юлаеву».
Примечательно, что «Автомобилист» использует уже третьего голкипера в сезоне. В первой игре все 60 минут провёл чешский голкипер Якуб Коварж, отразивший лишь 20 бросков. И это дорогостоящий легионер, на которого в команде очень рассчитывают и на которого не жалеют денег! Складывается впечатление, что чех давно потерял мотивацию и использует клуб только для заработка денег перед возвращением на родину.
Во втором матче с «Салаватом Юлаевым» в воротах появился Дмитрий Шикин, а его сменщиком стал Владимир Галкин, вышедший на лёд после четырёх пропущенных Шикиным шайб. В отличие от «Автомобилиста», у уфимцев замечательно сыграли легионеры, плюс очередной классный матч провёл Александр Кадейкин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.
В результате за две встречи клуб из Екатеринбурга пропустил уже 10 (!) шайб, что является худшим показателем в лиге. «Автомобилист» буквально посыпался на старте сезона, проваливаясь во всех линиях. И здесь, конечно, в первую очередь стоит спрашивать с канадского тренера Билла Питерса, в которого в клубе продолжают верить. Похоже, североамериканец не контролирует ситуацию.
Правда, если дела команды в ближайших матчах не улучшатся и не пойдут в гору (а следующую игру уральцам проводить на выезде со СКА), то какие-то выводы и решения наверняка последуют. Ждать и отпускать конкурентов в отрыв просто бессмысленно.
- 5 сентября 2021
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