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«Ак Барс» отказался от чирлидерш, от группы поддержки, почему, причины, мнение

«Кому мешали вообще?» «Ак Барс» отказался от чирлидерш, и в этом решении мало логики
Лев Лукин
«Ак Барс» отказался от чирлидерш, мнение
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Следовать примеру казанского клуба никому не стоит.

Перед самым стартом сезона КХЛ «Ак Барс» «бомбанул» неожиданным решением: казанский клуб отказался от чирлидерш. Изначально заявлялось, что в столице Татарстана решили взять курс на семейные ценности и культурный досуг, и девушки в откровенных нарядах из группы поддержки не вписываются в эту миссию.

Позже вышло уточнение. «Последние два года «Ак Барс» раздумывал над тем, как лучше всего использовать чирлидерш в клубных акциях, но никаких прорывных идей за это время найдено не было. Вместо того, чтобы идти по протоптанной дороге, клуб решил стать первопроходцем в КХЛ. В «Ак Барсе» есть уверенность, что в обозримом будущем — в течение 3-5 лет — к такой же мысли придут в других клубах, а болельщиков, которым было принципиально смотреть на девушек, не так много», — говорится в источнике.

Решение «Ак Барса» вызвало немало откликов. Так, например, Ульяна Тригубчак, бывшая чирлидерша «Салавата Юлаева» подвергла его резкой критике. Мол ханжество и даже ущемление прав девушек!

А вот комментатор «КХЛ ТВ» Дмитрий Фёдоров в своём «инстаграмме» полностью поддержал инициативу «Ак Барса».

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Два полярных мнения, и у каждого есть сторонники. Для меня, если честно, вообще странно, что эта тема была вдруг поднята, и мне ближе позиция форварда «Ак Барса» Артёма Лукоянова — кому эти девушки мешали вообще?

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За много лет с конца 90-х чирлидерши стали неотъемлемым атрибутом хоккея, частью антуража на стадионах. Как, например, маскоты или музыкальное оформление пауз в игре. Между прочим, девушки из группы поддержки, как правило, не только трясут помпонами во время матча и «вертят попами», а показывают довольно сложные танцевальные и акробатические номера, мастерство в которых оттачивается в упорном тренировочном процессе. За один матч чирлидерши могут продемонстрировать порядка ста связок, которые не должны ни разу повториться.

Чирлидинг — это тяжёлый труд, а не тупая эксплуатация женского тела. В группы поддержки девушки идут по собственной инициативе: из любви к танцам, желания быть в центре внимания, а где-то это ещё и неплохой заработок. Никто не выводит на трибуны наложниц, девушки занимаются тем, что им нравится, так о каком сексизме, о каком отсутствии уважения тогда речь? Мне кажется, что сексуальный подтекст в обсуждении этой темы слишком преувеличен, и вообще, каждый видит в чирлидерше то, что хочет видеть: объект вожделения или украшение атмосферы хоккейного матча. Кстати, в фигурном катании или, скажем, пляжном женском волейболе спортсменки порой выступают в очень откровенных нарядах. Что же теперь отменять эти виды спорта? Ведь на них тоже ходят женатые мужчины, семьи, дети… Вообще, по поводу потенциального разрушения семей чирлидиршами — это просто смешно. Хотя бы потому, что в большинстве клубов у девчонок из группы поддержки существует жёсткий запрет на какое-либо неформальное общение во время работы со зрителями или хоккеистами. Чирлидинг сейчас почти везде — это не самодеятельность, а профессиональный коллектив, которому важна репутация.

Решение «Ак Барса» мне трудно понять. И объяснение довольно странное: казанцы не знают, как использовать чирлидерш в клубных акциях. Но даже раз так, почему бы просто не оставить им привычные функции? Почему нужно совсем отказываться от этого элемента? Не то чтобы я какой-то фанат чирлидинга, но просто не понимаю смысл этого движения казанского клуба.

Конечно, уход чирлидерш с «Татнефть-арены» не имеет какого-то важного значения. По большому счёту ушли и ушли, люди быстро к этому привыкнут, а кто-то и вовсе не заметит отсутствия девушек. Но можно посмотреть на ситуацию под другим углом. Хоккей — это не только спорт, это ещё и шоу, а чирлидерши — часть этого шоу.

Аудитория на любом стадионе хорошо если хотя бы на 30% состоит из тех, кто разбирается в игре и приходит исключительно «на шайбу». Большую же часть болельщиков нужно развлекать дополнительно: предматчевое шоу, еда, напитки, зоны активности, музыка и прочее. Чирлидерши — это как раз те участники спортивного мероприятия, которые генерируют развлекательный контент. И «Ак Барс» сейчас сделал шажок в сторону ущемления этого контента.

А терять непродвинутую аудиторию клубам КХЛ никак нельзя — иначе нет смысла строить стадионы на 10-12 тысяч зрителей. Поэтому надеюсь, что примеру «Ак Барса» клубы лиги следовать не будут.

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Теги Хоккей КХЛ ХК Ак Барс •••

Заглавное фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Источник: «Чемпионат»

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