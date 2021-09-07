День памяти «Локомотива». Церемония в Ярославле. LIVE

Всё о мероприятиях, которые проходят в десятилетнюю годовщину страшной трагедии.

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня — 7 сентября 2021 года, и это день памяти хоккейной команды «Локомотив», весь состав которой разбился в страшной авиакатастрофе ровно 10 лет назад. Эта трагедия коснулась нескольких стран, десятков семей и тысяч болельщиков. Каждый игрок того «Локо» остался в сердцах неравнодушных к хоккею людей, и сегодня, в круглую дату со дня катастрофы, во всём мире в очередной раз вспоминают погибших ребят.

В Ярославле сегодня насыщенная программа мероприятий, за ходом которых мы и будем следить в нашей трансляции.

08:30 — 10:30 - Служба в Успенском соборе города Ярославля

10:30 — 11:00 - Панихида по погибшим в Успенском соборе города Ярославля

11:40 — 12:10 - Панихида по погибшим и возложение цветов на Леонтьевском кладбище

12:50 — 13:00 - УКРК «Арена 2000». Возложение цветов к мемориалу «Хоккейное братство»

15:30 — 16:30 - Церемония, посвящённая памяти погибшей команды, на территории мемориального комплекса в посёлке Туношна

19:00 — 19:30 - Церемония памяти команды в УКРК «Арена 2000»

19:30 — 23:00 - Игра «Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Минск)