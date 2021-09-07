День памяти «Локомотива». Церемония в Ярославле. LIVE

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня — 7 сентября 2021 года, и это день памяти хоккейной команды «Локомотив», весь состав которой разбился в страшной авиакатастрофе ровно 10 лет назад. Эта трагедия коснулась нескольких стран, десятков семей и тысяч болельщиков. Каждый игрок того «Локо» остался в сердцах неравнодушных к хоккею людей, и сегодня, в круглую дату со дня катастрофы, во всём мире в очередной раз вспоминают погибших ребят.
В Ярославле сегодня насыщенная программа мероприятий, за ходом которых мы и будем следить в нашей трансляции.
08:30 — 10:30 - Служба в Успенском соборе города Ярославля
10:30 — 11:00 - Панихида по погибшим в Успенском соборе города Ярославля
11:40 — 12:10 - Панихида по погибшим и возложение цветов на Леонтьевском кладбище
12:50 — 13:00 - УКРК «Арена 2000». Возложение цветов к мемориалу «Хоккейное братство»
15:30 — 16:30 - Церемония, посвящённая памяти погибшей команды, на территории мемориального комплекса в посёлке Туношна
19:00 — 19:30 - Церемония памяти команды в УКРК «Арена 2000»
19:30 — 23:00 - Игра «Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Минск)
Трогательное интервью с мамой погибшего в 2011 году в авиакатастрофе защитника «Локомотива» Виталия Аникеенко Ларисой Васильевной. Она по-прежнему преподаёт в институте, вышла замуж и старается жить так, как хотел бы для неё сын.
«Локомотив» проведёт ряд траурных мероприятий, посвящённых 10-летию катастрофы самолёта Як-42 под Ярославлем, в которой разбилась команда, отправившаяся в Минск на первый матч сезона-2011/2012 Континентальной хоккейной лиги.
Лига на протяжении семи сезонов не проводила матчей 7 сентября, посвящая этот день памяти погибших в авиакатастрофе игроков и сотрудников «Локомотива». С сезона-2018/2019 в расписание снова вернулись игры в этот день.
Сегодня, 7 сентября, исполняется 10 лет со дня трагедии, ярославский клуб впервые за долгое время сыграет в эту дату.
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