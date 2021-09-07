«Сегодня у нас произошло страшное горе». Речь Медведева, которая потрясла мир

Когда на лёд в Уфе была вброшена первая шайба нового сезона-2011/2012, «Локомотива» уже не было. Но об этом знали не все.

Когда на лёд в Уфе была вброшена первая шайба нового сезона, «Локомотива» уже не было. Самолёт уже развалился на несколько частей, обломки уже упали в Туношонку, к месту катастрофы прилетели бригады служб спасения, уже вышел к спасателям Александр Галимов со словами «Братишки, я Галимов».

Но об этом ещё знали не все. Игроки «Салавата Юлаева» и «Атланта» — финалистов предыдущего сезона — перед выходом на лёд 7 сентября 2011 года не знали. Точно знал тренер уфимцев Сергей Михалёв — он сам потом рассказывал, что решил не сообщать о случившемся команде. Знали и некоторые другие — первые сообщения о трагедии появились в СМИ меньше чем через час после катастрофы, но до последнего не хотелось в это верить.

Многие болельщики на трибунах не знали, матч начался как обычно, и даже был забит первый гол. Но новость уже начала распространяться по арене. На 16-й минуте на льду произошла заминка — к тому моменту многие уже понимали, что произошло что-то непоправимое.

На лёд ступил президент лиги Александр Медведев. Он не поднимал головы, словно на его плечах лежала вся тяжесть мира. Прерывающимся и потерянным голосом он начал речь, которая потрясла мир.

«Уважаемые друзья, у нас сегодня произошло страшное горе. При вылете из Ярославля на матч с «Динамо» Минск разбился самолёт с командой, тренерами, администраторами команды «Локомотив». По данным, имеющимся на сейчас, из 37 человек выжил пока один человек. Предлагаю почтить память погибших минутой молчания».

Тик-так. Тик-так. Тик-так.

«Решение о продолжении матча будет принято после консультации с командой, которая начинается сейчас. Перерыв».

Фото: Беззубов Владимир, Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Команды ушли, и никому уже не было дело до Кубка Открытия, стоявшего за стеклом. Болельщики оставались на местах, смотря перед собой невидящим взглядом. Многие плакали.

Совещание было недолгим.

«Уважаемые болельщики. После обсуждения этой ситуации с командами и учитывая, в каком состоянии находятся игроки обеих команд. В каждой команде есть близкие друзья, в хоккейном хозяйстве многие родственники работают, которые потеряли своих близких. В этой ситуации игроки просили принести вам извинения, что они не видят в такой ситуации возможности доиграть этот матч. И я дум… (Медведева прервали болельщики, которые встали на ноги и похлопали в знак поддержки этого решения). Я хочу вас заверить, что мы сделаем всё возможное, чтобы хоккей высшего уровня в Ярославле продолжался. И чтобы клуб «Локомотив» по-прежнему оставался одним из сильнейших клубов Континентальной хоккейной лиги. Спасибо за то, что вы поддержали решение игроков, я ещё раз предлагаю почтить память погибших минутой молчания».

Тик-так. Тик-так. Тик-так.

«Берегите себя, берегите друзей. Берегите всех, кто вокруг вас».

Арена опустела.