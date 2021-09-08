«Спартак» приютил скандального канадца. Но переход Виртанена — крутой шаг для всей КХЛ

7 сентября «Спартак» официально подтвердил подписание Джейка Виртанена. 25-летний канадец, снискавший за океаном скандальную репутацию, всё-таки доехал до КХЛ, но итоговый выбор клуба несколько удивил. Виртаненом интересовался СКА, с ним почти договорился «Локомотив», но в результате он оказался в стане красно-белых. Может, Джейк посмотрел в таблицу и решил ехать в команду, которая сейчас возглавляет Западную конференцию?

Если же говорить серьёзно, то объяснить выбор стороной Виртанена «Спартака» можно. Это жизнь в Москве, а также, можно не сомневаться, хорошая зарплата: красно-белые нашли оптимальный баланс оклада и бонусов для подписания потенциальной звезды лиги. Другие претенденты были скованы либо лимитом на легионеров, либо доверху забитой платёжкой.

На решение больших задач московский клуб, конечно, не претендует, но вряд ли Виртанен приехал в КХЛ исключительно за Кубком Гагарина. Сейчас Джейку, чьё будущее в Америке в тумане, нужно просто не потерять сезон и подзаработать, а борьба за трофеи — это факультативная опция. Обычно, кстати, в таких ситуациях хоккеисты едут куда-то в Европу, в автобусные лиги и страны с высоким уровнем жизни. Виртанен же по каким-то своим причинам выбрал Россию, и для КХЛ это здорово. Ещё один классный легионер, причём не в топ-клубе: определённо, тенденция размазывания качественных иностранцев по командам лиги не может не радовать, спасибо потолку зарплат.

Для тех, кто не в курсе: за океаном Виртанен угодил в секс-скандал и практически сразу был признан персоной нон грата в НХЛ. От него открестился «Ванкувер», а рассчитывать на предложения из других клубов было бы наивно: дешёвый морализм насквозь пропитал лицемерный и чересчур толерантный западный мир, практически исключив из практики такое понятие, как презумпция невиновности. Ещё летом мы писали, что Виртанен вполне может проследовать дорогой, проторенной ещё одним изгоем Брэнданом Лайпсиком, и вот шестой номер драфта-2014 в КХЛ.

Да, Виртанен очень высоко был выбран «Ванкувером». Например, «косатки» взяли Джейка, хотя могли указать на Вильяма Нюландера или Якуба Врану. На том же драфте, кстати, в третьем раунде был выбран «Тампой» Брейден Пойнт, но глупо пенять менеджерам «Кэнакс», что они не рискнули первым же пиком ради проспекта, который не считался сверхтоповым.

Осваивался в НХЛ Виртанен со скрипом, но его не ссылали в «Ютику», давали шансы, и Джейк понемногу прогрессировал, добавляя в статистике с каждым сезоном. Возможно, канадец бы и раскрылся в «Ванкувере», но прошлый чемпионат оказался для него провальным и, вероятно, не только по игровым причинам.

Как бы то ни было, для «Спартака» и всей КХЛ переход Виртанена — однозначное усиление. Это настоящий энхаэловец, которому всего 25 лет. У него есть мотивация проявить себя, и не только финансовая, ведь возможно, что ему придётся играть в КХЛ ещё очень долго.

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Что касается игровых качеств, то Виртанен — прирождённый снайпер. На протяжении карьеры Джейк почти всегда больше забрасывал шайб, чем отдавал передач, у него отличный бросок и отменное голевое чутьё. Это его роднит с Ридом Буше — другим хоккеистом, который в своё время оказался не нужен «Ванкуверу». Американец год назад переехал в КХЛ, получил от меня большие авансы и не подвёл. Посмотрим, что получится у Виртанена.

В «Спартаке» Джейк, разумеется, должен получить место в топ-6, а вернее, в ведущей тройке. Его сочетание с лучшим плеймейкером красно-белых Йори Лехтерей выглядит очень перспективно, а если с ними третьим ещё и продуктивно заиграет Эмиль Петтерсон, штампующий победные голы, то звено легионеров «Спартака» будет шуметь на всю лигу. Впрочем, понятно, что у Бориса Миронова могут быть и другие идеи по использованию Виртанена.