Что на него нашло? Хоккеист СКА забил курьёзный гол в свои ворота (видео)!

СКА и «Автомобилист» встретились в Санкт-Петербурге после довольно полярного для обеих команд старта сезона. Три победы сегодняшних хозяев подвели их к сегодняшнему матчу в отличном настроении, екатеринбуржцы, напротив, после двух поражений были явно не в лучших физических кондициях. К тому же подопечные Билла Питерса до конца сезона из-за рецидива травмы колена потеряли основного голкипера Якуба Коваржа, и на лёд арены в Северной столице вышел Дмитрий Шикин, не лучшим образом проведший предыдущий матч с «Салаватом Юлаевым».

Соперники начали встречу довольно активно. «Автомобилист» попытался запереть хозяев в их зоне, прессингуя всей пятёркой в атакующей трети. Петербуржцы, однако, за редким исключением, без проблем выходили из-под этого прессинга и получали возможности убегать в быстрые контратаки, которые, будь игроки СКА выше классом, могли закончиться взятием ворот Дмитрия Шикина.

Питерс заметил это довольно быстро, поэтому спустя четверть периода гости встречали соперников ближе к собственным воротам. В какой-то момент они подпустили их слишком близко к Шикину и были вынуждены сфолить — Сергей Зборовский за толчок клюшкой отправился в штрафной бокс. Но вместо давления СКА екатеринбуржцы получили подарок судьбы — после выброса ими шайбы из своей зоны голкипер хозяев Александр Самонов выехал из ворот, чтобы остановить шайбу и отдать пас партнёру, однако не успел это сделать.

Подоспевший форвард «Автомобилиста» Алексей Макеев воспользовался нерасторопностью Самонова и клюшкой «проткнул» снаряд прямо ему между ног!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В шоке от такого сюрприза пребывали не только собравшиеся в Ледовом дворце болельщики СКА, но, кажется, и сами игроки. Иначе объяснить то, что произошло спустя пять минут, просто невозможно.

Автором следующего курьёза стал нападающий Кирилл Марченко. В абсолютно безобидной ситуации он, находясь у собственных ворот, почему-то предпочёл сделать поперечную передачу через центр площадки, но попал в Самонова, от которого шайба и отскочила в сетку ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В результате гол записали на Брукса Мэйсека, который наверняка был рад увеличению собственной статистики.

Едва команды вышли из раздевалок, в ворота Самонова залетела третья шайба. На этот раз обошлось без курьёзов, но Валерий Брагин тут же сменил Александра на Ларса Юханссона.

В середине второго периода Марченко слегка исправился за свою ошибку, ассистировав Фредрику Хендемарку, но пока «Автомобилист» всё ещё впереди.