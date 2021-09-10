Конец эпохи в мировом хоккее — Фазель уходит на пенсию. Теперь ИИХФ не будет бесхребетной?

Через две недели в Санкт-Петербурге состоится Конгресс ИИХФ, на котором пройдут выборы президента Международной федерации хоккея. Действующий глава организации Рене Фазель уже точно уходит на пенсию, а это значит, что совсем скоро завершится целая эпоха, ведь швейцарский функционер возглавлял ИИХФ долгих 27 лет.

Чем запомнился Фазель за столь внушительный срок у руля главной организации мирового хоккея? Если бы меня попросили охарактеризовать Рене одним предложением, то я бы ответил, что Фазель — такой добрый дядька, всегда приветливый и учтивый, мастерски умеющий сглаживать острые углы и быть для всех хорошим. Но означает ли такая характеристика, что швейцарец был талантливым управленцем, при котором его детище процветало и развивалось? Пожалуй, так сказать про Рене нельзя.



Фазель всегда стремился к сотрудничеству, к диалогу и ни с кем не хотел ссориться. Будь то НХЛ, КХЛ, МОК или Александр Лукашенко, с которым швейцарец провёл личную встречу в тот момент, когда на белорусского президента ополчился весь прогрессивный западный мир.

Фазель всегда избегал резких характеристик, непопулярных решений и любил говорить то, что собеседник хотел слышать. Такое поведение, безусловно, красило Рене как воспитанного человека и делало его желанным гостем на любом мероприятии, но убивало в нём продуктивного дипломата.



За 27 лет правления Фазель установил доброжелательные (а где-то и приятельские) отношения со всем хоккейным миром, но ИИХФ топталась на месте. Рене плыл по течению, ко всему относился с пониманием, но его организация совершенно не развивалась.

Фото: photo.khl.ru

Да, в своё время именно Фазель поучаствовал в заключении соглашения с НХЛ об участии игроков лиги в олимпийском хоккейном турнире. Но гораздо большая заслуга в этом у Международного олимпийского комитета, который взял на себя все расходы по оплате перелётов, проживания и страховок для хоккеистов. Когда же НХЛ признала участие на Олимпиаде бесполезным для организации, а МОК отказался «оплачивать банкет», то ИИХФ ничего не смогла сделать. Фазель и его команда не смогли ни деньги найти, ни переговорным талантом блеснуть.

Сейчас же весь мир должен буквально умолять НХЛ и идти на все условия, выдвигаемые ей, чтобы на Олимпиаде вновь собрались все сильнейшие хоккеисты. И такая диспозиция, такая расстановка сил, когда именно НХЛ диктует всему международному хоккею свои правила, это и есть главный провал Фазеля на посту президента ИИХФ. За 27 лет он не только не смог подчинить НХЛ интересам Международной федерации (ладно, приструнить «частную лавочку» было бы слишком сложно), но хотя бы добиться уважительного диалога. НХЛ делает то, что считает выгодным, из-за этого страдает международный хоккей, и Фазель (президент главной мировой хоккейной организации, между прочим) не может найти никаких рычагов, чтобы изменить эту ситуацию.

По большому счёту за почти три десятка лет у власти Фазель и его управленческая команда могли бы сделать так, чтобы позиции НХЛ как сильнейшей лиги мира зашатались. Ведь уже давно североамериканскую организацию во многом делает элитной приезд лучших европейских хоккеистов. Могла ли ИИХФ как-то бороться с монопольным положением НХЛ и массовым и регулярным оттоком кадров в Америку из Европы? Думаю, могла хотя бы попробовать. Попробовать привести крупных спонсоров в хоккей Европы. Попробовать создать мощную панъевропейскую лигу, где играли бы сильнейшие клубы континента и вращались деньги богатейших компаний. Другими словами, попробовать запустить какую-то альтернативу НХЛ, провести работу по консолидации сил мелких европейских чемпионатов, сделать масштабный хоккейный бизнес-проект.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Но для этого потребовались бы жёсткие, волевые решения, на которые Фазель, как показа практика, неспособен. За 27 лет Рене не сделал ничего, чтобы ИИХФ распространила своё влияние и на Северную Америку, заставила НХЛ хотя бы частично играть по общим правилам. А как тут заставить, когда за океаном лучшая инфраструктура, лучшие условия, лучшие зарплаты, лучший уровень состязательности и конкуренции. НХЛ сама себя сделала эталонной организацией и уже потом установила собственные правила, ущемив донельзя международный хоккей. Это должно было в первую очередь волновать ИИХФ и её главу, но Фазеля как будто всё устраивало. Он давно взял за аксиому, что НХЛ — топ, а весь остальной хоккей в мире — лишь придаток. Но разве это правильная позиция для президента Международной федерации?

Новость по теме Фазель: ИИХФ не могла не согласиться с условием НХЛ об отказе отпускать игроков на ОИ-2022

К созданию сильнейших клубных турниров Фазель не имел никакого отношения. Нормальный европейский турнир по типу футбольной Лиги чемпионов в хоккее так и не был запущен. Стабильного и престижного международного турнира сборных по примеру футбольного чемпионата мира так и нет: на Олимпиаду НХЛ едет только в том случае, если выполняется её драконовский райдер, про чемпионаты мира же и говорить не стоит. Кстати, стагнация чемпионатов мира — это тоже большая претензия к Фазелю. Швейцарец не решается сделать их менее регулярными для повышения престижа (спасибо и на том, что сроки подвинули на пару недель вперёд в последние годы), а уровень мировых форумов зависит не от организаторских способностей ИИХФ, а от того, какие хоккеисты приезжают. Приехало много энхаэловцев — получился турнир топ-уровня, как, например, ЧМ-2019. Не приехало — получайте минский ЧМ-2014.

За 27 лет у руля Фазель не смог найти оптимальный баланс сил в мировом хоккее. Не добился прогресса в развитии международного клубного хоккея и хоккея сборных. Результат его работы будет правильно сравнить с той же деятельностью ФИФА: в футболе существует выстроенная система турниров (европейских и мировых), а также не нужно просить условную АПЛ отпустить на чемпионаты мира своих игроков.



Зато Фазель установил хорошие отношения со многими функционерами и ни с кем не поссорился. Как ему это удалось? Да он просто не делал никаких резких движений, не принимал жёстких решений. Просто плыл по течению.



И даже в те моменты, когда его друзьям требовалась помощь, Фазель разводил руками. Почему сборная России по хоккею, никогда не замешанная в допинговых скандалах, выступала на ЧМ в Риге без гимна и флага? Думаю, будь Рене чуть более решительным и настойчивым человеком, он бы отстоял интересы хоккейной России, где его, кстати, всегда принимают с распростёртыми объятиями, кормят, поят и ходят с ним под ручку. Но у Фазеля слишком много друзей, и никого из них нельзя терять. Поэтому в той ситуации Рене не полез на рожон оспаривать бредовую санкцию, а слепо подчинился ей.

Фото: Андрей Голованов, photo.khl.ru

С Фазелем у руля ИИХФ всем было спокойно, даже расслабляюще. Установилась некая зона комфорта, но в ней международный хоккей не прогрессировал. Возможно, при новом президенте (с большой долей вероятности им станет немец Франц Райндль — опытный хоккейный функционер и талантливый бизнесмен) организацию ждут более активная и решительная деятельность, реформы и качественные изменения. По крайней мере, в это хочется верить.