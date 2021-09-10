Фаворит буксует на старте, у «Динамо» нет зависимости от Шипачёва. Что происходит в КХЛ

Делимся новой порцией наблюдений и выводов после матчей регулярного чемпионата КХЛ.

У «Салавата» четыре победы подряд, но финские лидеры почти ни при чём. Когда такое было?

За первую неделю регулярки все 24 клуба КХЛ набрали хотя бы по одному очку, а вот без поражений пока идут всего три коллектива — «Салават Юлаев», московское «Динамо» и «Нефтехимик».



Нижнекамцы — молодцы. Шанс маленьких команд и состоит в том, чтобы сделать ставку на начало чемпионата и постараться набрать максимальное количество очков, создать некую подушку безопасности, которая поможет, когда наступит неминуемый спад, а более мастеровитые соперники вкатятся в сезон. В этом смысле три домашние победы «Нефтехимика» на старте регулярки — великолепный результат. Команда под руководством фактического тренера-новичка КХЛ Олега Леонтьева смотрится бодро, свежо, целостно и результативно — 13 заброшенных шайб за три матча. Причём голы забивают разные игроки, что даже даёт повод порассуждать о неплохой глубине состава «Нефтехимика». Но уже завтра у нижнекамцев выездной матч с «Салаватом», и вот там будет видно, насколько серьёзны сентябрьские амбиции клуба из Татарстана.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Уфимцы — пока единоличные лидеры КХЛ. Четыре победы в четырёх матчах, все в основное время, разница шайб — 18-6. Шикарное начало сезона! Важно, что первые игры «Салавата» как будто намекают, что у башкирского коллектива появился долгожданный баланс состава. Александр Кадейкин и Сергей Шмелёв, выступающие в связке, находятся в потрясающей форме и набирают очки в каждом матче, и пока «Салавату» даже особо не требуется помощь финских лидеров, чтобы стабильно побеждать. Когда такое было в последний раз! То есть, конечно, Хартикайнен и Ко свои очки набирают, но не делают разницу в одиночку, как обычно. Это прекрасный знак для «Салавата», а ведь ещё многообещающий матч с «Магниткой» провело звено Пустозёров — Башкиров — Пименов, буквально разорвавшее оборону «Металлурга» на части.



Очевидно, что «Салават» великолепно подошёл к старту сезона, однако это не значит, что скепсис (в том числе и мой) в адрес уфимского клуба был ошибочен. Думаю, на длинной дистанции регулярки ещё скажутся и возрастная защита, и потерявший былую уверенность Метсола, да и зависимость от финнов может вернуться. Впрочем, ямы и трудности ждут любой клуб в КХЛ, а «Салавату» необходимо подойти к плей-офф примерно в той форме, в какой команда находится сейчас. Вот если так произойдёт, то у уфимцев будет реальная возможность посрамить скептиков.

Шипачёв доминирует в КХЛ и напоминает Мозякина. Но у «Динамо» нет зависимости от него

Очень понравилось на старте сезона и московское «Динамо». У команды Алексея Кудашова классное движение, компактная оборона, получается играть быстро, задействовать фланги. Очень смотрибельный рисунок игры. При этом всю разницу для «Динамо» пока делает один человек — Вадим Шипачёв. Лидер бело-голубых сейчас просто доминирует в КХЛ, причём его уверенность в своих силах настолько велика, что иногда шайба, кажется, будто боится не зайти в ворота после его бросков. Вадим сейчас очень напоминает Сергея Мозякина образца 2013-2017 годов, вот только у Шипачёва нет топ-партнёров. Пока это не мешает ему уничтожать соперников любого статуса, но любопытно, насколько долго Вадим сможет поддерживать такую сумасшедшую форму.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

При этом важно заметить, что по игре никакой колоссальной шипачёвозависимости у «Динамо» не наблюдается. То есть нет такого, что в чужой зоне играет только звено Вадима, а остальные на льду просто стараются не пропустить и ждут выхода лидера. Хоккей бело-голубых смотрится очень целостно, системно, просто забивать пока получается в основном у Шипачёва. Но созидательный резерв у «Динамо» есть, даже с учётом того, что надолго выбыл Линдберг. В одной тройке с Шипачёвым расцветает Петунин, активен О'Делл, осваивается и уже забивает в КХЛ молодой Рашевский. Плюс у бело-голубых есть немало места под потолком зарплат и две (с учётом травмы Линдберга) вакантных легионерских вакансии. Пока у «Динамо» всё складывается очень симпатично и оптимистично. Посмотрим, что будет дальше.

Невнятный старт от главного фаворита сезона

«Локомотив» многие считают главным фаворитом сезона. Пожалуй, небезосновательно: сильный тренер, не первый год работающий в клубе, мощный, достаточно сыгранный состав, давняя жажда Кубка Гагарина в Ярославле — хороший набор элементов для победного пазла.



Но на старте чемпионата «Локомотив» не впечатляет, буксует. Начали железнодорожники с натужной, волевой победы над рижским «Динамо», затем проиграли СКА по буллитам, а в День памяти уступили в основное время минским «зубрам». И всё это на домашней площадке. Что же пока не так с «Локомотивом»?

Во всех трёх матчах прослеживаются определённые тенденции. Так, «Локомотив» проваливает старт матчей: от Риги пропустили две к 10-й минуте, от минчан столько же к 15-й, СКА тоже забил быстрый гол в ворота Паскуале. Кстати, к Эдди тоже есть вопросы: один из лучших вратарей прошлого сезона пока играет достаточно слабо, не выручает и даже иногда «привозит». Но и в целом с обороной «Локомотива» пока всё не очень хорошо: нет нужной плотности, много провалов и свободного льда для соперников. Как результат — три пропущенные шайбы в среднем за игру.

При этом такую пропускаемость «Локомотив» вполне мог бы компенсировать заброшенными шайбами, но и впереди у ярославцев пока не блещут лидеры и звёзды команды. Петерссон и Буше пока без голов и с тремя ассистами на двоих, у Шалунова 1+1, Коршков катается вхолостую. Да и вообще осмысленный хоккей в атаке «Локомотив» показывает волнами, в игре нет целостности. С характером, правда, у ярославцев всё в порядке, но с таким подбором хоккеистов негоже вырывать очки только на жилах.



Ни в коем случае не хороню «Локомотив», просто старт сезона показал, что у Андрея Скабелки очень много работы, хотя после прошлого сезона казалось, что ярославцам нужна лишь небольшая точечная селекция, а в целом ничего менять не надо. Но, видимо, за лето все настройки сбились, и сейчас рулевому железнодорожников нужно выставлять всё заново.