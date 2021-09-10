Невероятный сейв Паскуале! Болельщики ЦСКА уже праздновали гол

В центральном пятничном матче регулярного чемпионата КХЛ 10 сентября на «ЦСКА-Арене» московские армейцы принимали ярославский «Локомотив». Обе команды рассматриваются в качестве претендентов на самые высокие места, но к очной встрече в лидирующей группе находились только действующие обладатели Кубка Континента и финалисты последнего Кубка Гагарина.

После провала в матче за Кубок Открытия ЦСКА, возглавляемому новоиспечённым представителем тренерского цеха Сергеем Фёдоровым, удалось, пусть и не в самом убедительном стиле, выиграть три матча подряд, поочерёдно обыграв рижское «Динамо» (3:2), «Сочи» (4:1) и «Ак Барс» (2:1), при этом победа над казанцами была добыта в дополнительное время.

Ярославцы же достигли положительного результата во встрече с латвийским клубом с аналогичным счётом. Затем, трижды отыгрываясь по ходу матча со СКА, «Локомотив» проиграл петербуржцам по буллитам, а 7 сентября впервые спустя 10 лет после трагедии в аэропорту Туношна сыграл в День памяти и также не смог победить в игре с минским «Динамо».

Вместе со всей командой в первых трёх матчах не лучшим образом действовал один из лучших голкиперов КХЛ Эдди Паскуале. Тем не менее Андрей Скабелка продолжает доверять канадцу, пока единственному из всех голкиперов железнодорожников получавших игровое время. Вот и в игре с ЦСКА Эдди снова оказался в стартовом составе.

Правда, в первые минуты матча больше трудился его визави Иван Федотов. «Локомотив» заработал большинство уже на 38-й секунде, после чего несколько раз заставил россиянина вступить в игру, с чем тот успешно справился.

Несколько минут спустя настало время Паскуале блеснуть мастерством. Хозяева площадки также заработали право разыграть лишнего и едва не распечатали ворота соперников. У армейцев было как минимум три стопроцентных шанса открыть счёт, но Эдди раз за разом выручал свою команду.

А затем Паскуале сотворил настоящий шедевр. Комбинация Валльмарк – Плотников, которая несколько раз прошла за время большинства ЦСКА, повторилась ещё раз. Из правого круга вбрасывания швед прострелил на дальнюю штангу. Сергей замкнул передачу, шайба прошла под рукой у вратаря железнодорожников и… вылетела на пятачок! Паскуале успел вовремя подставить клюшку, и та оказалась на пути игрового снаряда, преградив ему путь в сетку ворот и не позволив Плотникову открыть счёт.

Ни прозвучавшая на арене сирена, ни радостные крики уверенных во взятии ворот болельщиков не убедили арбитров, сразу же разведших руки в стороны, засчитать гол, и в следующей паузе они, внимательно пересмотрев повтор момента со всех возможных ракурсов, подтвердили изначальное решение.

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К несчастью для Паскуале и для всего «Локомотива», невероятный сейв канадского голкипер лишь отсрочил неизбежное. Армейцы владели ощутимым преимуществом на протяжении первой трети игры, и все нереализованные моменты только раззадорили подопечных Сергея Фёдорова.

Спустя три минуты после небольшого подвига Эдди ЦСКА вынудил Павла Кудрявцева заработать двойной малый штраф, и на этот раз хозяева смогли добиться своего. В течение 28 секунд они дважды поразили ворота Паскуале. Сперва Виктор Сведберг замкнул прострел Данила Юртайкина с правого фланга, а затем Лукас Валльмарк воспользовался шикарным поперечным пасом в исполнении Джона Гилмора.

В начале второй двадцатиминутки преимущество армейцев возросло до трёх шайб – Матвей Гуськов реализовал ещё одно большинство. Всё, чем смог ответить «Локомотив», — первый гол за команду Рида Буше, который подарил интригу третьему периоду.