«Это было ужасно». Как гол Ковальчука едва не привёл к нелепой трагедии в НХЛ

Хоккей — эмоциональный вид спорта, а среди игроков немало горячих парней, которым для вымещения своей злости при какой-либо неудаче на льду необходима физическая реакция. Один из самых популярных способов — размашистый удар клюшкой по штанге, зачастую сопровождающийся полным разрушением главного орудия труда. В хоккее такое мы видели, кажется, миллион раз, и обычно психуют подобным образом вратари.
Но и защитники иногда срываются на ни в чём не повинный инвентарь. Как правило, подобный выплеск эмоций никому не вредит и редко удосуживается какого-то внимания или обсуждения. Но однажды досада хоккеиста, выраженная ударом клюшкой, едва не привела к нелепой и страшной трагедии.
2 декабря 2009 года в рамках регулярного чемпионата НХЛ встречались две команды Юго-Восточного дивизиона — «Атланта Трэшерз» и «Флорида Пантерз». События матча развивались стремительно: уже к 5-й минуте первого периода команды обменялись заброшенными шайбами, а на 9-й лидер «дятлов» Илья Ковальчук вывел хозяев площадки вперёд. После паса из глубины россиянин улетел в контратаку, вратарь Томаш Вокоун выручил, но потерял шайбу из вида, и Кови добил её в пустые ворота.
Этот эпизод так разозлил защитника «Флориды» Кейта Балларда, который пытался преследовать Ковальчука, что тот не выдержал: американец наотмашь рубанул клюшкой по воздуху, намереваясь расколотить её о штангу ворот, но попал Баллард… точно по голове встававшего во вратарской Вокоуна!
Эпизод выглядел страшно. Вокоун, который смотрел в другую сторону, получил сильнейший удар клюшкой в район левого уха. Чешский голкипер тут же завалился на лёд, скинул шлем и схватился за голову. К нему поспешили медики, и через некоторое время Вокоун покинул площадку с посторонней помощью. Сообщалось, что отойти от звона в голове Томашу удалось только через 10 минут.
На всякий случай Вокоуна госпитализировали в больницу Атланты, но, к счастью, серьёзных повреждений у него обнаружено не было. Томаш отделался зашитым ухом и вернулся во Флориду одним рейсом вместе со всей командой.
Кейт Баллард признался, что понял, что произошло, только когда добрался до скамейки запасных. «Это было ужасно. Я не знал, что сказать в такой ситуации. Не знаю, сколько раз я извинился за этот удар, но мы сразу немного поговорили об этом. Чуть позже у нас состоялась более длительная беседа, я извинился, а Томаш попросил меня больше не беспокоиться по этому поводу. Не хотел бы я, чтобы такое повторилось ещё раз. К счастью, с Томашем всё нормально, а ведь могло бы быть намного хуже», — рассказал защитник на следующий день после инцидента.
Действительно, последствия такого необдуманного поступка могли быть гораздо серьёзнее. Хорошо, что Баллард не попал Вокоуну в шею или в висок, что шлем не слетел с Томаша, или он сам не снял его сразу после пропущенной шайбы, как делают многие вратари. В общем, обошлось: чешский голкипер избежал даже сотрясения мозга, и уже в следующем матче снова защищал ворота «пантер». Балларда, кстати, не стали как-то наказывать ни на уровне НХЛ, ни внутри клуба.
Что касается той игры, в которой гол Ковальчука едва не привёл к трагедии, то она в результате осталась за «Атлантой». Победную шайбу за 6 секунд до конца основного времени в ворота сменщика Вокоуна Скотта Клемменсена отправил Максим Афиногенов.
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