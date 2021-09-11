Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Травма Томаша Вокоуна: Баллард ударил клюшкой по голове голкипера после гола Ковальчука

«Это было ужасно». Как гол Ковальчука едва не привёл к нелепой трагедии в НХЛ
Лев Лукин
Травма Томаша Вокоуна
Комментарии
Вратарь «Флориды» Вокоун пропустил шайбу, а через секунду получил могучий удар от одноклубника.

Хоккей — эмоциональный вид спорта, а среди игроков немало горячих парней, которым для вымещения своей злости при какой-либо неудаче на льду необходима физическая реакция. Один из самых популярных способов — размашистый удар клюшкой по штанге, зачастую сопровождающийся полным разрушением главного орудия труда. В хоккее такое мы видели, кажется, миллион раз, и обычно психуют подобным образом вратари.

Новость по теме
Разгневанный вратарь «Северстали» Шостак разбил клюшку о штангу после неудачного буллита

Но и защитники иногда срываются на ни в чём не повинный инвентарь. Как правило, подобный выплеск эмоций никому не вредит и редко удосуживается какого-то внимания или обсуждения. Но однажды досада хоккеиста, выраженная ударом клюшкой, едва не привела к нелепой и страшной трагедии.

2 декабря 2009 года в рамках регулярного чемпионата НХЛ встречались две команды Юго-Восточного дивизиона — «Атланта Трэшерз» и «Флорида Пантерз». События матча развивались стремительно: уже к 5-й минуте первого периода команды обменялись заброшенными шайбами, а на 9-й лидер «дятлов» Илья Ковальчук вывел хозяев площадки вперёд. После паса из глубины россиянин улетел в контратаку, вратарь Томаш Вокоун выручил, но потерял шайбу из вида, и Кови добил её в пустые ворота.

Этот эпизод так разозлил защитника «Флориды» Кейта Балларда, который пытался преследовать Ковальчука, что тот не выдержал: американец наотмашь рубанул клюшкой по воздуху, намереваясь расколотить её о штангу ворот, но попал Баллард… точно по голове встававшего во вратарской Вокоуна!

ВИДЕО

Эпизод выглядел страшно. Вокоун, который смотрел в другую сторону, получил сильнейший удар клюшкой в район левого уха. Чешский голкипер тут же завалился на лёд, скинул шлем и схватился за голову. К нему поспешили медики, и через некоторое время Вокоун покинул площадку с посторонней помощью. Сообщалось, что отойти от звона в голове Томашу удалось только через 10 минут.

На всякий случай Вокоуна госпитализировали в больницу Атланты, но, к счастью, серьёзных повреждений у него обнаружено не было. Томаш отделался зашитым ухом и вернулся во Флориду одним рейсом вместе со всей командой.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2009, вторник. 03:00 МСК
Атланта Трэшерз
Атланта
Окончен
4 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Попович (Бултон) – 03:36' (5x5)   1:1 Уайсс (Фролик, Хортон) – 04:21' (5x5)   2:1 Ковальчук (Антропов) – 08:54' (5x5)   2:2 Олеш (Зайденберг, Райнпрехт) – 15:47' (5x4)   3:2 Торбёрн (Бултон, Ризонер) – 25:28' (5x5)   3:3 Фролик (Уайсс) – 37:37' (5x5)   4:3 Афиногенов (Антропов) – 59:54' (5x5)

Кейт Баллард признался, что понял, что произошло, только когда добрался до скамейки запасных. «Это было ужасно. Я не знал, что сказать в такой ситуации. Не знаю, сколько раз я извинился за этот удар, но мы сразу немного поговорили об этом. Чуть позже у нас состоялась более длительная беседа, я извинился, а Томаш попросил меня больше не беспокоиться по этому поводу. Не хотел бы я, чтобы такое повторилось ещё раз. К счастью, с Томашем всё нормально, а ведь могло бы быть намного хуже», — рассказал защитник на следующий день после инцидента.

Действительно, последствия такого необдуманного поступка могли быть гораздо серьёзнее. Хорошо, что Баллард не попал Вокоуну в шею или в висок, что шлем не слетел с Томаша, или он сам не снял его сразу после пропущенной шайбы, как делают многие вратари. В общем, обошлось: чешский голкипер избежал даже сотрясения мозга, и уже в следующем матче снова защищал ворота «пантер». Балларда, кстати, не стали как-то наказывать ни на уровне НХЛ, ни внутри клуба.

Что касается той игры, в которой гол Ковальчука едва не привёл к трагедии, то она в результате осталась за «Атлантой». Победную шайбу за 6 секунд до конца основного времени в ворота сменщика Вокоуна Скотта Клемменсена отправил Максим Афиногенов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021