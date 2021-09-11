Пять побед подряд и 23 гола! «Салават» выдал лучший старт в истории клуба в КХЛ

Перед стартом сезона «Салават Юлаев» подвергался критике со стороны всех, кому не лень. Возрастной состав, невнятная комплектация, большое количество травм, слабая игра голкипера Юхи Метсолы, отсутствие системы. Чего только не пришлось выслушать тренерскому штабу юлаевцев и руководству уфимского клуба.

Но старт регулярного чемпионата начинает всё расставлять по своим местам. Метсола прибавил, лидеры вернулись в строй, а ветераны не выпадают из обоймы. Посмотрите, например, за игрой 35-летнего форварда Николая Кулёмина. Залечив свои болячки, нападающий забросил уже пять шайб в пяти матчах нынешней регулярки. Больше только у капитана московского «Динамо» Вадима Шипачёва – самого высокооплачиваемого хоккеиста в КХЛ. А ведь изначально Кулёмина брали на просмотровый контракт…

В отчётной встрече с «Нефтехимиком», помимо Кулёмина, очередных достижений добилась атакующая связка второго звена Кадейкин – Шмелёв. Оба хоккеиста понимают друг друга с полуслова ещё со времён выступления за подмосковный «Атлант». Кадейкин и Шмелёв набрали очки во всех пяти матчах сезона, продлив свои результативные серии. Сегодня они отдали результативные передачи на Кулёмина. Кроме того, Шмелёв также забросил одну из шайб.

«Самое важное, что у нас забивает не только первое звено. Сегодня хорошо работало сочетание Кадейкина, плюс в третьем звене забил Панин, это очень важный момент. Мне понравилось, как мы держали дисциплину, как дорожили шайбой», – заявил после матча главный тренер уфимцев Томи Лямся.

Гостивший в столице Башкирии «Нефтехимик» до сегодняшней встречи тоже не проигрывал и мог обновить свой клубный рекорд по личному лучшему старту в КХЛ, но справиться с мощным натиском «Салавата» нижнекамские «волки» не смогли. По всей видимости, Лямся не перегружал свою команду во время предсезонных сборов, так как его хоккеисты не бегают, а буквально летают по площадке. Чувствуется лёгкость в их движении.

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В результате татарстанский клуб получил целую авоську шайб, пропустив пять раз и забив лишь единожды. Добившись успеха, именно Уфа обновила клубный рекорд по личному лучшему старту в КХЛ. Ранее лучшим результатом «Салавата» была победная серия в первых четырёх матчах в первом сезоне Континентальной лиги.

«Честно, такого не ждали. Ключевое наше задание было: построить команду, которая способна побеждать. Сейчас надо продолжать в том же духе, так же усердно тренироваться, потому что прошло лишь пять игр», – поделился Лямся впечатлениями от рекорда.

Помимо приятных впечатлений от уверенной победы, очередные два очка помогли «Салавату» укрепить единоличное лидерство в общей турнирной таблице. Завтра к Уфе может приблизиться московское «Динамо», которое пока тоже побеждает исключительно в основное время. Бело-голубые отправились на Дальний Восток, где сыграют с «Амуром».

Стоит отметить и общую результативность «Салавата Юлаева». Забивают, как правильно заметил Томи Лямся, все. И молодые, и возрастные игроки, и легионеры, и россияне. Пока у команды никто не выпадает из состава, а возможность проводить ротацию лишь добавляет уфимцам вистов. 23 гола в пяти матчах – это, согласитесь, сильно. У Уфы на данный момент лучшая атака.

Посмотрим, сможет ли «Салават Юлаев» сохранить такой темп в дальнейших матчах. Спад неминуем (как и у любой другой команды), вопрос, в какой момент он произойдёт и как долго продлится.