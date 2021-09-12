Кадейкин рвётся на Олимпиаду, Локтионов не зря бастовал. Главные открытия старта КХЛ

Со старта регулярки КХЛ прошло почти две недели, и старт сезона в нашей лиге получился ярким и интересным. Средняя результативность составляет почти 6 (!) шайб за игру, унылых и низовых матчей практически нет, а во главе таблицы весьма неожиданные лидеры — «Салават Юлаев» и «Спартак». Кроме того, несколько игроков откровенно удивляют в начале чемпионата крутым хоккеем. Рассказываем о главных открытиях старта сезона КХЛ.

Сразу хочется сказать, что в списке не будет тех хоккеистов, от которых мы и так ждали шикарной игры. Так что не ищите в этом тексте Вадима Шипачёва, Корбана Найта или, например, Миро Аалтонена, который и возвращался в «Витязь» из СКА, чтобы тащить подольский клуб.

Калле Коссила («Йокерит»)

5 игр, 6 (3+3) очков

Эту фамилию вряд ли можно было встретить в списке потенциально самых крутых иностранцев-новичков КХЛ перед сезоном, в отличие, скажем, от Заара, Одетта, Цегларика или спартаковского Петтерссона. Возможно, потому, что за «Йокеритом» в России никто особо не следит, либо же на 28-летнего финна, вернувшегося домой после многочисленных неудачных попыток закрепиться в НХЛ, просто не обратили внимания.

Так или иначе, экс-игрок системы «Торонто» на старте регулярки КХЛ — лучший по статистике форвард «Йокерита». Коссила центрит в номинально третьем звене, набирая больше очка за игру. Больше всех от финна пока досталось «Трактору»: в домашней встрече с челябинцами Коссила поучаствовал в четырёх шайбах «шутов», да ещё и забил победный гол в овертайме.

Марат Хайруллин («Нефтехимик»)

4 игры, 5 (3+2) очков

Нижнекамский коллектив пока весь целиком — как открытие старта сезона, но отдельно стоит отметить лучшего бомбардира «волков» Марата Хайруллина. 25-летний форвард уже пятый сезон понемногу прогрессирует в «Нефтехимике», но для шага вперёд в карьере ему нужен настоящий прорыв. Возможно, именно это сейчас и происходит.

Хайруллин выходит у Олега Леонтьева во второй тройке, но его результативность гораздо выше, чем у главных надежд «Нефтехимика» перед сезоном — американца Секстона и словака Гудачека. Связка Порядин — Хайруллин вообще пока является гордостью «Нефтехимика», у обоих этих парней шикарный шанс громко заявить о себе на всю КХЛ.

Лукаш Клок («Нефтехимик»)

4 игры, 5 (1+4) очков

26-летний чешский защитник на протяжении всей карьеры не блистал результативностью, хотя всегда был неплох в подыгрыше, однако сейчас именно Клок — лучший защитник-бомбардир КХЛ. В арсенале у Лукаша хорошие навыки разыгрывающего, умение грамотно закрывать синюю линию в большинстве. В «Нефтехимике» он сразу же показал себя в роли одного из лидеров.

Дмитрий Рашевский («Динамо» М)

3 игры, 5 (2+3) очков



Чемпион МХЛ в составе молодёжного «Динамо» дебютировал в КХЛ ещё в прошлом сезоне, но по-настоящему раскрывается Рашевский именно сейчас. 20-летний форвард и сам забивает, и участвует в создании атак, а Алексей Кудашов доверяет молодому нападающему, включая его в топ-6 динамовского нападения. У Рашевского нет суеты, присущей новичкам взрослой лиги, он пока справляется и со скоростями, и с силовой борьбой в КХЛ, а у чужих ворот Дмитрий всегда может предъявить свой качественный кистевой бросок.

Иван Федотов (ЦСКА)

3 игры, 3 победы, 96,9% отражённых бросков, коэффициент надёжности — 0,98 шайб за игру

ЦСКА начал сезон с Адамом Рейдеборном в воротах, но швед сыграл очень слабо против «Авангарда» и рижского «Динамо», после чего уступил место Ивану Федотову. При российском вратаре армейцы одержали три солидные победы, заставив пока замолчать критиков тренера Сергея Фёдорова, а Федотов в этих матчах показал шикарную статистику и ни разу не пропустил более одной шайбы, хотя все шансы для этого были.

Сейчас Федотов, очевидно, выглядит лучше Рейдеборна, хотя понятно, что шведу ещё предоставят шанс. Но Ивану по силам выиграть конкуренцию и на длинной дистанции.

Андрей Локтионов («Спартак»)

5 игр, 4 (3+1) очка

Летом Локтионов наотрез отказался играть в Хабаровске, и показалось, что сезон для Андрея может быть потерян, однако уже в августе центрфорварда подписал «Спартак», и Локтионов шикарно влился в состав красно-белых.

31-летний нападающий, за плечами которого два подряд неудачных сезона в «Магнитке» и ЦСКА, сейчас комфортно себя чувствует в тройке с Кугрышевым и Хохлачёвым, стабильно набирает очки, а у тренерского штаба нет претензий к Локтионову по самоотдаче. Если Андрей сохранит такой настрой и подход к делу, то сможет выдать очень сильный сезон.

Николай Кулёмин — Александр Кадейкин — Сергей Шмелёв («Салават Юлаев»)

Кулёмин: 5 игр, 6 (5+1) очков



Кадейкин: 5 игр, 7 (2+5) очков



Шмелёв: 5 игр, 6 (3+3) очков

У «Салавата» 5 побед в 5 матчах, это лучший старт команды в истории КХЛ, а главные творцы такого феноменального уфимского дебюта — это тройка Кулёмин — Кадейкин — Шмелёв. Да, эти парни пока делают практически невозможное, задвигая на второй план финнов во главе с Хартикайненом, но «Салавату», разумеется, это идёт только на пользу. Давно в башкирской команде не было действительно забивного второго звена!

Главный в этой тройке — Кадейкин. Александр находится в сумасшедшей форме, как будто за лето он прокачал навыки плеймейкера и ещё больше добавил в понимании игры и чувстве паса. Всё это подкреплено ещё и отменной физикой и быстро найденной «химией» с партнёрами. Похоже, Кадейкин целит в состав олимпийской сборной России, где даже с учётом энхаэловцев с центральными нападающими будут проблемы.

На одной волне с Кадейкиным Шмелёв, который не собирается сбавлять после ударного сезона в ХК «Сочи». Ну а Кулёмин в этой тройке неожиданно стал главным финишёром атак. Стоит отметить, что Николай ничего особенного не делает, в основном забивая с пятачка после выверенных передач, но чувство гола и позиции — это ведь тоже невероятно важно для хоккеиста. К тому же Кулёмина летом вообще едва не списали, а «Салават» взял игрока в августе во многом из-за эпидемии травм. Кто же мог подумать, что к середине сентября Николай будет железным игроком топ-6 и главным снайпером «Салавата»?