Финский защитник Атте Охтамаа в 2017 году вырвал для «Ак Барса» победу в первом матче серии с «Салаватом».

Невероятная развязка в Казани! История самого позднего гола в КХЛ в основное время

Поздние голы в основное время — не редкость для хоккея. Команды, проигрывающие с минимальным отрывом к концу третьего периода, обычно меняют голкипера на шестого полевого игрока и либо дожимают противника, как «Металлург», сравнявший счёт за минуту до истечения времени в пятничном матче с «Адмиралом», либо пропускают в пустые ворота, как «Сибирь», в четверг позволившая нападающему «Нефтехимика» Марату Хайруллину забросить за две секунды до финальной сирены.

Но и это ещё не предел. Самый поздний гол в основное время в истории КХЛ был забит 22 февраля 2017 года, и сделано это было в равных составах.

Противостояние «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» — одно из самых ярких и принципиальных во всей КХЛ, если не самое. «Зелёное дерби» с нетерпением ожидают болельщики не только участвующих команд, но и остальных клубов. Матчи с участием клубов из двух соседствующих республик всегда получаются полными накала и зрелищности и не оставляют зрителей равнодушными.

На протяжении двух лет подряд — 2016 и 2017 — плей-офф КХЛ дарил нам встречу казанцев и уфимцев уже в первом раунде. В 2016-м «Салават» вёл 3-1 в серии, но «Ак Барс» сумел перевести противостояние в седьмой матч, который остался за башкирской командой.

Год спустя принципиальные соперники вновь сошлись на старте розыгрыша Кубка Гагарина, но, в отличие от предыдущей встречи, на этот раз преимущество домашней площадки было у клуба из Татарстана.

Первый период стартового матча получился самым результативным — команды чаще всего бросали по воротам (13 бросков в исполнении казанцев против 8 у уфимцев). Во многом так получилось из-за частых удалений, и оба гола стали результатом реализации большинства. Сперва штрафом Сами Лепистё воспользовался Иржи Секач, а спустя три минуты удаление Фёдора Малыхина реализовал Кирилл Капризов.

В концовке первого — начале второго периода «Ак Барс» получил право на игру в формате «пять на три», но не смог вновь выйти вперёд, а затем дважды численное преимущество имел «Салават», но также не сумел этим воспользоваться.

Третья двадцатиминутка получилась самой осторожной, без удалений и с небольшим количеством бросков — всего 3 против 4 к последним секундам. Обе команды наверняка уже готовились к овертайму, но до него дело так и не дошло.

В самой концовке встречи у «Ак Барса» появилась возможность убежать в быструю атаку. Два игрока «Салавата» столкнулись в зоне соперника, и Секач, Андрей Попов и Михаил Варнаков втроём понеслись на двоих защитников и разыграли комбинацию, закончившуюся броском Попова. С ним Никласу Сведбергу справиться удалось, но подоспевший Атте Охтамаа тут же отправил отскочившую к нему шайбу в сетку!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Трибуны «Татнефть-Арены» взорвались от радости — во время выхода хозяев из собственной зоны до сирены оставались считаные секунды!

В происходящее, кажется, верили с трудом не только болельщики, но и сами игроки — высыпавшие на лёд, чтобы поздравить друг друга, хоккеисты «Ак Барса» и ошарашенные юлаевцы, которые до последнего надеялись, что шайба пересекла линию по окончании игрового времени.

Арбитры просматривали момент около пяти минут, и почти всё это время на «Татнефть-Арене» звучало «Гол!» в исполнении домашних трибун, требовавших засчитать шайбу. К их радости, судьи зафиксировали взятие ворот — снаряд преодолел линию ворот всего за 0.02 секунды до сирены!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Последнее вбрасывание было формальностью — «Ак Барс» вырвал победу в первом матче на последней секунде встречи. Невероятная развязка, подарившая КХЛ самый поздний гол в основное время!

«Все камеры системы видеогол синхронизированы. Специалист, используя изображение с камеры над воротами, зафиксировал момент, когда шайба полностью пересекла линию ворот. Затем он переключился на панорамную камеру, на которой отражается время на табло с точностью до сотых долей секунды, и определил точное время до окончания игры — 0.02 секунды. Информация об этом была передана главному арбитру матча», — чуть позже прокомментировал эпизод главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, подтвердив правильность принятого решения.

В дальнейшем это противостояние подарило зрителям ещё несколько триллеров, включая четвёртую игру с двумя голами на последней минуте и развязку серии в овертайме пятого матча. «Ак Барс» прошёл дальше со счётом 4-1 и дошёл до финала конференции, всухую уступив магнитогорскому «Металлургу».